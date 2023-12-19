Очень буднично и очень уверенно «Манчестер Сити» обыграл и даже разгромил японский «Урава Ред Даймондс» и вышел в финал Клубного чемпионата мира, где в пятницу померяется силами с бразильским «Флуминенсе». Будет интересно. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Вот и финальный свисток.
Угловой напоследок заработала «Урава», но Аке вынес головой мяч из штрафной после подачи.
Три минуты добавлено ко второму тайму.
После розыгрыша углового Серхио Гомес зарядил из-з штрафной выше ворот.
Удар Ковачича выше ворот с передачи Гвардиола.
Разыграли японцы, а в итоге Шольц подал в штрафную — Аке выбил головой.
Матеус Нунес сфолил на желтую карточку на левом фланге атаке «Уравы». Точка для подачи.
Накадзима успел протолкнуть мяч мимо защитника, но отчаянный бросок Эдерсона вперед в подкате спас «Сити»!
Каи Сибато заменил Кэна Ивао. Больше ни у кого нет замен.
Редкий случай: все замены сделал Гвардиола. Серхио Гомес и Келвин Филлипс поменяли Джона Стоунза и Родри.
Очень близок к голу был Альварес, но Нисикава потащил удар вперед, не успев завалиться в угол.
Дальний удар Ковачича — выше перекладины.
Бобб классно ставит корпус в чужой штрафной и простреливает — Шольц спасает «Ураву», перехватывая.
Могучий удар Оскара Бобба с подбора в ближний угол — рядом.
«Привезли» на свои ворота манчестерцы. Линссен перехватил мяч в чужой штрафной, отдал партнеру, но тот так и не пробил, и в итоге накрыли его.
У «Сити» аж тройная замена: Фила Фодена, Бернарду Силву и Ммнуэля Аканджи поменяли Йошко Гвардиол, Оскар Бобб и Хулиан Альварес.
Двойная замена у «Уравы» еще: Хосе Канте и Есио Коидзуми ушли. Вступили в игру Сея Накадзима и довольно известный голландец Брайан Линссен.
Фоден вошел с мячом в штрафную и отдал Грилишу. Джек был перед вратарем, справа были два партнера. Начал мудрить, обыгрывать на паузах и в итоге потерял мяч.
ГОООООООООООООООООЛ! Бернарду Силва — 0:3! Матеус Нунес классно открылся в левом полуфланге у штрафной, получил пас и пробил. Нисикава потащил, но уже в правом полуфланге на линии штрафной подобрал мяч Силва. Обработал под удар и пробил — рикошет от Хейбратена совсем не помог Нисикаве.
Двойная замена у «Уравы»: вместо Ацуки Ито и Томоаки Окубо вышли Такуя Огивара и Алекс Схалк, легионер из Нидерландов.
Прорыв Грилиша с мячом к лицевой по левому флангу и подача во вратарскую, откуда Нунес должен был забивать головой, но пробил чуть мимо дальнего угла!
ГООООООООООООООООООООЛ! Матео Ковачич — 0:2! На своей поле начали англичане атаку. В итоге подхвативший мяч Уолкер сделал классную диагональ на рывок рванувшему хорвату. Ковачич убежал к воротам и пробил над Нисикавой под перекладину!
Нунес бьет точно в руки Нисикаве — неопасно.
Попытка обводящего удара с родной левой ноги с места с линии штрафной от Бернарду Силвы — неточно.
Грилиш пошел в дриблинг с мячом на левом фланге, но в итоге потерял. От ворот.
Ошибся Уолкер в передаче, тут же последовал пас в штрафную на Хосе Канте, но пробить тому не дали — заблокировали. А могло быть опасно.
Поееееехали! Второй тайм стартовал.
Напоследок в тайме «Урава» заработала угловой. Ивао сделал подачу, но Нунес вынес головой. Ну и все — свисток на перерыв.
Скучный первый тайм, в котором «Сити» давил, а его соперник оборонялся. И в итоге автогол Хейбратена принес «горожанам» перевес перед самым перерывом. Посмотрим, как все изменится во второй половине.
ГООООООООООООООООООЛ! Мариус Хейбратен (в свои ворота) — 0:1! Бернарду Силва заметил рывок Нунеса по правому флангу, сделал классную передачу, а вроде бы не самый опасный прострел хавбека Хейбратен в подкате переправил в свои ворота.
Минута добавлена к первому тайму.
В руку попал мяч японскому защитнику в штрафной, но там было слишком близко. Не будет пенальти.
Ошибка Шолля в передаче приводит к тому, что Нунес оказался на ударной позиции и мог забивать — точно в руки Нисикаве пробил.
Опасный удар Фодена из-за штрафной — не видел мяч Нисикава, но успел среагировать и отразить на угловой. Корнер был разыгран, а подача в итоге прилетела в руки японскому голкиперу.
Шолль прерывает прострел Грилиша, обыгравшего Сэкинэ и делавшего опасную передачу от лицевой.
Теперь угловой подал Грилиш. Но защитник выбил мяч после подачи на ближний угол вратарской.
НИСИКАВА! Вытаскивает из-под перекладины удар Нунеса, обыгравшего защитника в штрафной, голкипер японцев.
«Ман Сити» продолжает давить, словно удав, сжимая соперника своими кольцами.
Нисикава классно играет кулаками на выходе после подачи Фодена с угла поля. В итоге Родри бьет с подбора, но до вратаря мяч не долетает.
Классные действия Фодена перед штрафной и на входе в нее, потом передача под удар Родри — рикошет и угловой.
Контролировали, контролировали мяч англичане, а потом потеряли, и Мануэль Аканджи вынужден был схватить за руку убегавшего Ясуи — желтая карточка.
Первый в матче угловой заработал «Манчестер Сити», но подача в штрафную от Матеуса Нунеса не привела к удару.
Хорошая атака «Ман Сити». Обостряющий пас в штрафную на Силву, но Нисикава того опередил.
Бернарду Силва получил на линии штрафной в левом полуфланге пас от Грилиша и в касание пробил — чуть выше перекладины. Контролировал Нисикава.
Грилиш решился на дальний удар в позиционной атаке — в блок.
Никак не могут пока англичане раскачать оборону соперника.
Активно прессингуют японцы на чужой половине поля. Чудит немного Эдерсон, но в целом пока без остроты.
На дальний удар, метров с 30-ти, решается Родри. Но неточно, хотя Нисикаве пришлось прыгать.
«Сити» ожидаемо контролирует мяч на старте встречи. Японцы очень дисциплинированно и плотно обороняются в центре поля.
Довольно спокойное начало. Команды присматриваются друг к другу.
Поеееехали! Матч начался.
Победитель сегодняшнего матча сыграет в финале с бразильским «Флуминенсе». Проигравший встретится в матче за бронзу с саудовским «Аль-Ахли».
А вот стартовый состав английского «Манчестер Сити» от Хосепа Гвардиолы:
Эдерсон — Уолкер, Стоунз, Аканджи, Аке — Родри, Ковачич — Бернарду Силва, Матеус Нунес, Грилиш — Фоден.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кто выйдут с первых минут на поле в составе японского «Урава Ред Даймондс», которым руководит поляк Мацей Скоржа:
Нисикава — Сэкинэ, Шольц, Хейбратен, Акимото — Ивао, Ито — Окубо, Ясуи, Коидзуми — Хосе Канте.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Манчестер Сити» и японская команда «Урава Ред Даймондс» сыграют в полуфинале клубного чемпионата мира.