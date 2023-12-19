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Спорт

Шаг до пяти трофеев за год: «Манчестер Сити» вышел в финал клубного чемпионата мира

«Манчестер Сити» разгромил японский «Урава» на клубном чемпионате мира

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Bildbyran/JOEL MARKLUND/Bildbyran/Sipa USA
«Манчестер Сити» стартовал на клубном чемпионате мира, в котором принимают участие лучшие команды континентов. Подопечные Хосепа Гвардиолы играли в полуфинале с японской командой «Урава Ред Даймондс», которая в 2023 году победила в азиатской Лиге чемпионов, обыграв в финале саудовский «Аль-Хиляль». Встреча закончилась крупной победой англичан. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Клубный чемпионат мира - 2023. 1/2 финала
Окончен
19 декабря 21:00
Урава Ред Даймондс
Сайтама, Япония
0 : 3
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
52' Ковачич
59' Б. Силва
Стадион «», ,
1-й тайм

24' Аканджи

45' Хейбротен

2-й тайм

52' Ковачич

59' Б. Силва

83' Нунес

Трансляция
Автообновление
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Матч окончен

Очень буднично и очень уверенно «Манчестер Сити» обыграл и даже разгромил японский «Урава Ред Даймондс» и вышел в финал Клубного чемпионата мира, где в пятницу померяется силами с бразильским «Флуминенсе». Будет интересно. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

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Bildbyran/JOEL MARKLUND/Bildbyran/Sipa USA
'90+3

Вот и финальный свисток.

'90+2

Угловой напоследок заработала «Урава», но Аке вынес головой мяч из штрафной после подачи.

'90+1

Три минуты добавлено ко второму тайму.

'90

После розыгрыша углового Серхио Гомес зарядил из-з штрафной выше ворот.

'87

Удар Ковачича выше ворот с передачи Гвардиола.

'84

Разыграли японцы, а в итоге Шольц подал в штрафную — Аке выбил головой.

'83

Матеус Нунес сфолил на желтую карточку на левом фланге атаке «Уравы». Точка для подачи.

'81

Накадзима успел протолкнуть мяч мимо защитника, но отчаянный бросок Эдерсона вперед в подкате спас «Сити»!

'79

Каи Сибато заменил Кэна Ивао. Больше ни у кого нет замен.

'77

Редкий случай: все замены сделал Гвардиола. Серхио Гомес и Келвин Филлипс поменяли Джона Стоунза и Родри.

'76

Очень близок к голу был Альварес, но Нисикава потащил удар вперед, не успев завалиться в угол.

'74

Дальний удар Ковачича — выше перекладины.

'72

Бобб классно ставит корпус в чужой штрафной и простреливает — Шольц спасает «Ураву», перехватывая.

'70

Могучий удар Оскара Бобба с подбора в ближний угол — рядом.

'68

«Привезли» на свои ворота манчестерцы. Линссен перехватил мяч в чужой штрафной, отдал партнеру, но тот так и не пробил, и в итоге накрыли его.

'65

У «Сити» аж тройная замена: Фила Фодена, Бернарду Силву и Ммнуэля Аканджи поменяли Йошко Гвардиол, Оскар Бобб и Хулиан Альварес.

'64

Двойная замена у «Уравы» еще: Хосе Канте и Есио Коидзуми ушли. Вступили в игру Сея Накадзима и довольно известный голландец Брайан Линссен.

'63

Фоден вошел с мячом в штрафную и отдал Грилишу. Джек был перед вратарем, справа были два партнера. Начал мудрить, обыгрывать на паузах и в итоге потерял мяч.

'60

ГОООООООООООООООООЛ! Бернарду Силва — 0:3! Матеус Нунес классно открылся в левом полуфланге у штрафной, получил пас и пробил. Нисикава потащил, но уже в правом полуфланге на линии штрафной подобрал мяч Силва. Обработал под удар и пробил — рикошет от Хейбратена совсем не помог Нисикаве.

'58

Двойная замена у «Уравы»: вместо Ацуки Ито и Томоаки Окубо вышли Такуя Огивара и Алекс Схалк, легионер из Нидерландов.

'56

Прорыв Грилиша с мячом к лицевой по левому флангу и подача во вратарскую, откуда Нунес должен был забивать головой, но пробил чуть мимо дальнего угла!

'53

ГООООООООООООООООООООЛ! Матео Ковачич — 0:2! На своей поле начали англичане атаку. В итоге подхвативший мяч Уолкер сделал классную диагональ на рывок рванувшему хорвату. Ковачич убежал к воротам и пробил над Нисикавой под перекладину!

'51

Нунес бьет точно в руки Нисикаве — неопасно.

'49

Попытка обводящего удара с родной левой ноги с места с линии штрафной от Бернарду Силвы — неточно.

'48

Грилиш пошел в дриблинг с мячом на левом фланге, но в итоге потерял. От ворот.

'46

Ошибся Уолкер в передаче, тут же последовал пас в штрафную на Хосе Канте, но пробить тому не дали — заблокировали. А могло быть опасно.

'46

Поееееехали! Второй тайм стартовал.

'45+2

Напоследок в тайме «Урава» заработала угловой. Ивао сделал подачу, но Нунес вынес головой. Ну и все — свисток на перерыв.

Перерыв

Скучный первый тайм, в котором «Сити» давил, а его соперник оборонялся. И в итоге автогол Хейбратена принес «горожанам» перевес перед самым перерывом. Посмотрим, как все изменится во второй половине.

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Bildbyran/JOEL MARKLUND/Bildbyran/Sipa USA
'45+1

ГООООООООООООООООООЛ! Мариус Хейбратен (в свои ворота) — 0:1! Бернарду Силва заметил рывок Нунеса по правому флангу, сделал классную передачу, а вроде бы не самый опасный прострел хавбека Хейбратен в подкате переправил в свои ворота.

'45+1

Минута добавлена к первому тайму.

'42

В руку попал мяч японскому защитнику в штрафной, но там было слишком близко. Не будет пенальти.

'39

Ошибка Шолля в передаче приводит к тому, что Нунес оказался на ударной позиции и мог забивать — точно в руки Нисикаве пробил.

'37

Опасный удар Фодена из-за штрафной — не видел мяч Нисикава, но успел среагировать и отразить на угловой. Корнер был разыгран, а подача в итоге прилетела в руки японскому голкиперу.

'35

Шолль прерывает прострел Грилиша, обыгравшего Сэкинэ и делавшего опасную передачу от лицевой.

'32

Теперь угловой подал Грилиш. Но защитник выбил мяч после подачи на ближний угол вратарской.

'31

НИСИКАВА! Вытаскивает из-под перекладины удар Нунеса, обыгравшего защитника в штрафной, голкипер японцев.

'30

«Ман Сити» продолжает давить, словно удав, сжимая соперника своими кольцами.

'28

Нисикава классно играет кулаками на выходе после подачи Фодена с угла поля. В итоге Родри бьет с подбора, но до вратаря мяч не долетает.

'27

Классные действия Фодена перед штрафной и на входе в нее, потом передача под удар Родри — рикошет и угловой.

'24

Контролировали, контролировали мяч англичане, а потом потеряли, и Мануэль Аканджи вынужден был схватить за руку убегавшего Ясуи — желтая карточка.

'22

Первый в матче угловой заработал «Манчестер Сити», но подача в штрафную от Матеуса Нунеса не привела к удару.

'19

Хорошая атака «Ман Сити». Обостряющий пас в штрафную на Силву, но Нисикава того опередил.

'16

Бернарду Силва получил на линии штрафной в левом полуфланге пас от Грилиша и в касание пробил — чуть выше перекладины. Контролировал Нисикава.

'14

Грилиш решился на дальний удар в позиционной атаке — в блок.

'12

Никак не могут пока англичане раскачать оборону соперника.

'10

Активно прессингуют японцы на чужой половине поля. Чудит немного Эдерсон, но в целом пока без остроты.

'8

На дальний удар, метров с 30-ти, решается Родри. Но неточно, хотя Нисикаве пришлось прыгать.

'5

«Сити» ожидаемо контролирует мяч на старте встречи. Японцы очень дисциплинированно и плотно обороняются в центре поля.

'3

Довольно спокойное начало. Команды присматриваются друг к другу.

'1

Поеееехали! Матч начался.

21:00

Победитель сегодняшнего матча сыграет в финале с бразильским «Флуминенсе». Проигравший встретится в матче за бронзу с саудовским «Аль-Ахли».

20:55

А вот стартовый состав английского «Манчестер Сити» от Хосепа Гвардиолы:

Эдерсон — Уолкер, Стоунз, Аканджи, Аке — Родри, Ковачич — Бернарду Силва, Матеус Нунес, Грилиш — Фоден.

20:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кто выйдут с первых минут на поле в составе японского «Урава Ред Даймондс», которым руководит поляк Мацей Скоржа:

Нисикава — Сэкинэ, Шольц, Хейбратен, Акимото — Ивао, Ито — Окубо, Ясуи, Коидзуми — Хосе Канте.

20:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Сегодня «Манчестер Сити» и японская команда «Урава Ред Даймондс» сыграют в полуфинале клубного чемпионата мира.

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