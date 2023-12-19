«ФИДЕ следует рекомендациям МОК, но не ставит дополнительных барьеров»: интервью Аркадия Дворковича Глава ФИДЕ Дворкович заявил, что Россия не примет участие в шахматной Олимпиаде

Сборная России не сможет принять участие во Всемирной шахматной олимпиаде — 2024 в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом в интервью «Газете.Ru» сообщил президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович. Он также оценил важность перехода российских шахмат в Азию, высказался о росте популярности шахмат в период пандемии и поблагодарил создателей сериала «Ход королевы».

— Главное событие 2023 года для российских шахмат — переход в Азиатскую шахматную федерацию. Как бы вы оценили его с позиции ФИДЕ? Что это значит для мировых шахмат?

— Переход российских шахмат из Европы в Азию означает очевидное усиление Азии на мировой шахматной арене, поскольку российские шахматы являются одними из ведущих в мире. Конкурентоспособность азиатских шахмат выросла. И с точки зрения проведения международных турниров это означает сдвиг в сторону Азии. Мы видим, что заявок от азиатских стран стало больше — Узбекистан, Казахстан, Оман, ОАЭ, Китай, Индия. Действительно, многие страны претендуют на проведение международных шахматных турниров.

От Европы заявок не стало меньше, просто теперь их больше от Азии. Российский фактор, безусловно, является одним из важных в этом процессе.

Для российских шахматистов это шанс соревноваться в большем числе турниров. Но в остальном с точки зрения проведения чемпионатов мира, пожалуй, ничего не изменилось. Российские шахматисты, как всегда, составляют 15-20% от всех участников, и эта пропорция не меняется, так что мы считаем, что ситуация остается стабильной, несмотря на все мировые потрясения.

— Насколько технически сложно было организовать этот переход? Кто принимал и согласовывал решение?

— Федерация шахмат России (ФШР) подала заявку на вступление в Азиатскую шахматную федерацию, наши коллеги из Азии, которые являются ассоциированными членами ФИДЕ, эту заявку одобрили. Европейские коллеги подняли вопрос, по которому был найден компромисс, и переход состоялся.

— А возможен ли обратный переход, если изменятся внешние обстоятельства?

— В современном мире все возможно. Но это, прежде всего, зависит от желания ФШР.

— Мы с вами общались в 2018 году, сразу после того, как вы были впервые избраны на пост президента ФИДЕ. Как бы вы оценили достижения международной федерации за прошедшее с тех пор время? Какие из них вы считаете наиболее важными?

— В течение пяти лет, которые прошли с момента избрания нашей команды на руководящие должности в ФИДЕ, мы смогли, во-первых, обеспечить устойчивость проведения крупнейших международных шахматных соревнований. Во-вторых, мы прошли сложный период пандемии и не только сохранили уровень, но и резко его повысили, в том числе благодаря успешным проектам наших партнеров. Я имею в виду и кинопроизводство — сериал «Ход королевы», — и успешный бизнес интернет-платформ.

Все вместе мы смогли добиться подъема шахмат, повышения интереса к ним со стороны бизнеса, увеличения аудитории. И все это в совокупности позволяет привлекать внимание и ресурсы к развитию шахмат в будущем.

Мы смогли инициировать реализацию проекта «Шахматы в школе» в десятках стран. Пока еще мы не полностью довольны числами, но тем не менее процесс пошел. Мы смогли значительно повысить интерес к шахматам среди женщин и обеспечить сокращение разрыва между женскими и мужскими шахматами, что очень важно.

Мы смогли начать реализацию крупных социальных проектов, таких как шахматы среди беженцев, шахматы в тюрьмах, шахматы для инвалидов, шахматы в бедных районах. И, наконец, мы приблизились к нашим олимпийским амбициям — мы смогли добиться включения шахмат во многие континентальные соревнования, проводимые по эгидой МОК.

Развивается и направление, связанное с киберспортом, где шахматы стали одной из важных составляющих. Так что в целом позитива много, но амбиций еще больше. Хочется сделать гораздо больше, чем уже сделано.

— Шахматы включены, в том числе, в программу Игр дружбы, которые планируются в России в сентябре 2024 года…

— Да, я знаю об этом, ФИДЕ не имеет к этому прямого отношения. Но мы рады включению шахмат в любые крупные соревнования, поэтому, надеюсь, и здесь шахматы займут достойное место.

— Несмотря и, наверное, вопреки ситуации в мире, как бы вы сейчас оценили взаимодействие ФИДЕ и Федерации шахмат России?

— ФШР является полноправным членом ФИДЕ. Есть ограничения, связанные с рекомендациями МОК, на участие сборных команд в международных спортивных соревнованиях.

Российские шахматисты участвуют во всех индивидуальных соревнованиях, здесь никаких ограничений нет. Да, мы с ФШР — партнеры и продолжаем взаимодействовать.

— Верно ли я понимаю, что решение ФИДЕ о снятии ограничений в командных соревнованиях и на использование флага и гимна напрямую зависит от позиции МОК и от того, когда и в какую сторону она изменится?

— В ФИДЕ входит около 200 стран, и для большинства из них взаимоотношения с национальными олимпийскими комитетами крайне важны. Мы не можем не учитывать это и действуем, исходя из интересов всех наших стран-членов, федераций, которые входят в ФИДЕ. Мы ни в коем случае не хотели бы ухудшить взаимоотношения между национальными шахматными федерациями и национальными олимпийскими комитетами.

Поэтому следование рекомендациям МОК является важным для шахматного сообщества.

При этом российские спортсмены участвуют во всех индивидуальных соревнованиях без каких-либо дополнительных условий и ограничений. Да, во время соревнований в турнирных залах российские флаг и гимн использоваться не могут, но российские спортсмены могут выступать под флагом ФИДЕ — я считаю, что это достойно. У нас одна международная шахматная семья, и никто не может быть лишен прав, связанных с вхождением в нее, без достаточных на то оснований.

— За период с момента введения ограничений множество российских шахматистов сменили спортивное гражданство. Насколько это серьезный удар по шахматам России?

— В российском рейтинг-листе — несколько тысяч человек. Каждый волен делать свой выбор, и смена спортивного гражданства в любых видах спорта является достаточно распространенной практикой. Понятно, что в нынешней ситуации таких случаев со стороны российских спортсменов было больше, но тем не менее все шахматисты в мире понимают и знают историю, традиции, уважают советскую шахматную школу и с пониманием относятся к любому личному решению.

Уверен, что шахматы в России будут оставаться успешными.

В каждом регионе есть много энтузиастов, сильных тренеров, шахматных школ, клубов, академий. И новое поколение шахматистов, что бы ни происходило, будет расти, выступать на международной арене и занимать высокие места.

— Стоит ли ожидать участия россиян в шахматной Олимпиаде?

— В 2024 году пройдет Всемирная шахматная олимпиада в Будапеште. Она является командным соревнованием, поэтому, следуя рекомендациям МОК, в настоящее время мы не можем допустить российскую команду до участия в этих соревнованиях.

Тем не менее, если говорить обо всех индивидуальных соревнованиях, которые пройдут в 2024 году, ФИДЕ допускает всех российских и белорусских спортсменов безо всяких дополнительных ограничений. И мы видим по регистрации на все турниры, что российские шахматисты составляют значительную часть участников. Мы считаем, что создаем возможности для спортивного развития и раскрытия талантов спортсменов во всем мире и ни для кого не ставим дополнительных барьеров. Рады, что все готовы участвовать и бороться за самые высокие награды в любой точке планеты.

— Говоря выше об успехах ФИДЕ, вы обозначили совокупность факторов, благодаря которым удалось сохранить и даже повысить уровень шахмат. Как вы оцените рост аудитории, болельщиков, игроков?

— Количество игроков за последние три-четыре года выросло примерно в три-четыре раза — это очень много.

Сейчас темпы роста снизились, и это нормально, тем не менее он продолжается. Речь идет о сотнях миллионов человек, и это здорово.

Бизнес это видит, партнеры это видят, и мы получаем намного больше предложений и ведем намного больше переговоров, чем было раньше. Рассчитываем на партнерство с крупным бизнесом, что позволит развивать шахматы и сделать их не только одним из самых популярных социальных занятий, но и одним из самых популярных видов спорта с точки зрения телевидения, с точки зрения внимания к нему. Это амбиция, которую мы надеемся реализовать.