«Нас пытаются ущемить»: российских олимпийцев лишили финансирования перед Парижем-2024

Олимпийский комитет России прекращает финансировать нейтральных спортсменов. Россияне, которые согласятся принять участие в Играх в Париже в нейтральном статусе, полностью лишатся поддержки государства. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и призер Олимпиады по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков в беседе с «Газетой.Ru» заявили, что отечественным атлетам не стоит ехать на Игры в таких условиях.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объявил, что организация отныне полностью прекращает финансирование российских спортсменов, которые согласятся на получение нейтрального статуса для выступления на международных соревнованиях.

Такое решение принято, по словам Позднякова, из-за рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). Ранее МОК опубликовал условия, при которых спортсмены из России и Белоруссии могут получить нейтральный статус и стать участниками предстоящих летних Олимпийских игр в Париже — 2024.

«Было указано, что спортсмены должны отказаться и от флага, и от гимна, и от национального олимпийского комитета России. По решению МОК, которое мы считаем нелегитимным, говорится, что любой спортсмен, который получит поддержку ОКР, нарушит эти рекомендации. По этой же причине среди спортсменов, которые получат поддержку от ОКР, не будет нейтральных спортсменов. ОКР полностью прекратил финансирование нейтральных спортсменов», — приводит слова Позднякова РИА Новости.

Исполнительный комитет ОКР утвердил, сколько будут получать отечественные спортсмены, отказавшиеся от подачи заявок на получение нейтрального статуса.

Олимпийские чемпионы будут зарабатывать по 500 тыс. рублей, серебряные призеры — по 350 тыс., бронзовые — по 250 тыс., а участники Олимпиады, не добравшиеся до медалей, получат по 150 тыс.

При этом Поздняков назвал поддержку олимпийских атлетов «безусловной ответственностью» Олимпийского комитета России. В 2023 году выплаты получают спортсмены, выступавшие на последней летней Олимпиаде, а в следующем году их выплатят уже участникам предыдущих зимних Олимпийских игр.

Заявления Позднякова были сделаны на следующий день после первой за два года прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, на которой тот высказался о перспективах поездки российских атлетов в Париж-2024.

Путин заявил, что в целом поддерживает участие российских спортсменов в главных международных стартах даже в нейтральном статусе, однако при этом он считает, что необходимо внимательно изучить выставленные МОК условия.

«Я всегда говорил: спортсмены годами тренируются, и надо дать им возможность выступить на крупнейших стартах, в том числе на Олимпийских играх. Надо внимательно проанализировать, какие условия выдвигает МОК... Если цель в том, чтобы отсечь лидеров и показать, что российский спорт не развивается или загибается, тогда надо, чтобы Минспорт и ОКР приняли взвешенное решение», — считает Путин.

Министр спорта Олег Матыцин уже заявил, что его ведомство совместно с ОКР изучит условия МОК и примет решение «в интересах спортсменов и государства, являющегося гарантом развития спорта».

«Нас пытаются ущемить»

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил «Газете.Ru», что выполнить все критерии МОК для получения нейтрального статуса будет просто невозможно.

«Условия, которые изуверы из МОК предлагают, естественно, невыполнимы. Надо понимать окончательно, какие еще будут предложены условия, и, конечно, серьезно думать. И руководствоваться тем, что озвучил глава государства на большой пресс-конференции. Надо все проанализировать и принять решение», — подчеркнул спортивный чиновник.

Спортивный гимнаст, призер Олимпийских игр Антон Голоцуцков в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что решение исполкома ОКР связано с имеющимся у него стратегическим планом.

«Развивать Игры дружбы мне сегодня кажется более перспективным, чем ехать на Олимпиаду, где нас не ждут. А Олимпийские игры без наших спортсменов — это не Олимпиада, а какое-то первенство области.

Поэтому я в любом случае поддерживаю задуманную стратегию, которой придерживаются наши чиновники. Сколько нас пытаются ущемить, указать нам наше место — а нам его показывать не надо, мы свое место знаем сами», — сказал Голоцуцков.

Также он отметил, что выставленные МОК условия допуска российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе составлены так, что согласиться на них — это проявить слабость. По мнению экс-гимнаста, те соревнования, которые будут организованы с участием России, станут гораздо ярче и привлекательнее любых других стартов в мировом масштабе.