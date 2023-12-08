Первый из россиян: Овечкин установил исторический рекорд Овечкин стал первым российским игроком, набравшим 1500 очков в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Далласом» набрал 1500 очков. При этом он покинул лед без заброшенных шайб в восьмой раз подряд, а его команда потерпела поражение в серии буллитов.

В очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» принимал «Даллас» и потерпел третье поражение подряд: столичные открыли счет благодаря голу Алексея Протаса, потом вели 3:1 после точных бросков Дилана Строума и Евгения Кузнецова, но в конечном итоге проиграли 4:5 в серии буллитов.

Однако эту неудачу затмило очередное достижение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина — без преувеличения, историческое.

В матче с «Далласом» он отметился результативной передачей на Строума, когда тот оформлял дубль, и это очко стало для россиянина 1500-м в лиге.

«Это очень классное число. Но я всегда говорил, что без моих партнеров по команде я бы никогда этого не добился. Это очень круто», — заявил Овечкин, чьи слова приводит официальный сайт клуба.

Овечкин стал первым российским хоккеистом в истории НХЛ, добравшимся до этой отметки.

Сейчас на его счету 1370 матчей, в которых он забросил 827 шайб и сделал 673 ассиста. На втором месте по набранным баллам идет лидер «Питтсбурга» Евгений Малкин — в его активе 1250 очков в 1088 матчах. Третье место сохраняется за экс-форвардом «Детройта», главным тренером ЦСКА Сергеем Федоровым — 1179 очков в 1248 играх.

При этом Александр — второй действующий игрок лиги, заработавший 1500 баллов. Первым стал его главный антагонист в карьере — капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби. Канадец значительно уступает Ови по голам, но опережает его по совокупности баллов. Кросби в 1215 матчах набрал 1529 (565+964) очков.

В общей сложности Овечкин стал 16-м игроком, которому удалось достичь отметки в 1500 баллов в Национальной хоккейной лиге.

Россиянин присоединился к Уэйну Гретцки, Яромиру Ягру, Марку Мессье, Горди Хоу, Рону Фрэнсису, Марселю Дионну, Стиву Айзерману, Марио Лемье, Джо Сакику, Филу Эспозито, Рэю Бурку, Джо Торнтону, Марку Рекки, Полу Коффи и Сидни Кросби. При этом он оказался восьмым игроком, выбившим 1500 баллов за одну франшизу и всего пятым, проведшим всю карьеру в составе одной команды.

У достижения Александра Великого, есть и обратная сторона. Болельщики и эксперты следят за погоней россиянина за снайперским рекордом Гретцки, и пока что Ови редко набирает очки за заброшенные шайбы. Матч против «Далласа» стал для него восьмым безголевым кряду.

В пятый раз за карьеру Овечкин выдал такую серию, приблизившись к личному антирекорду, который насчитывает 10 матчей подряд без шайб.

После поражения от «Далласа» россиянин, не реализовавший также буллит, взял на себя вину за неудачу.

«Скорости были, мы хорошо контролировали шайбу. Отстой, что проиграли, но всегда надо брать позитивное и двигаться дальше. Было бы хорошо взять два очка, но что есть, то есть. Мы стараемся создавать нападение, особенно в средней зоне.

Кузнецов сегодня чувствовал игру, контролировал шайбу, на скорости проходил среднюю зону, создавал шансы. Все это видели, он был хорош.

Упущенные шансы в большинстве в овертайме? Если есть шанс забить, мне надо забивать.

У меня была отличная возможность это сделать и набрать два очка для команды. Беру вину на себя»,

— цитирует Овечкина «Чемпионат».