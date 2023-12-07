«Кого я оскорбил?» Карпина дисквалифицировали за «дебила» в адрес судьи Тренер «Ростова» Карпин дисквалифицирован за то, что назвал судью дебилом

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дисквалифицирован на один матч за оскорбление официальных лиц игры с ЦСКА. Глава КДК РФС Артур Григорьянц пояснил, что Карпин знал: решение проводить матч в снегопад принимал судья. Кроме того, рулевой «Спартака» Гильермо Абаскаль получил двухматчевое отстранение за толчок игрока «Ахмата». В комментариях «Газете.Ru» бывшие спартаковцы Валерий Гладилин и Александр Мостовой заметили, что это никак не повлияет на команду.

«Какой дебил принимал решение играть?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дисквалифицирован на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ), один из которых — условно. 3 декабря после игры с ЦСКА в 17-м туре Карпин раскритиковал принимавших решение о проведении встречи в сильный снегопад.

«А вот какой дебил принимал решение играть, какой идиот?» — сказал тренер «Ростова».

Перед стартом главный судья Рафаэль Шафеев разрешил проведение игры. Во время матча сотрудники стадиона с помощью лопат расчищали штрафную и вратарскую линии, до игры на поле работала техника. Встреча завершилась победой ЦСКА со счетом 2:0. Голами отметились Федор Чалов и Виктор Мендес.

Позже Карпин заявил Sport24, что не жалеет о своих жестких высказываниях:

«Не жалею о своих словах. Не пойму, за что меня, как говорят, могут дисквалифицировать. За оскорбления? Тогда объясните — кого я оскорбил?»

«Карпин знал, что проведение матча разрешил судья»

Однако, как пояснил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц, Карпин знал, кто из официальных лиц принимал решение о проведении матча.

«Карпин перед интервью знал, что решение принимал судья. В правилах игры указано, что только судья может принимать решение о проведении матча. Карпин был обязан знать это. Мы поговорили с Карпиным, он объяснил, что до конца не верил, что судья принимал решение. У комитета сложилось понимание, что его слова были направлены к официальному лицу матча. Карпин признал, что, наверное, зря эти слова были произнесены.

Он был готов понести наказание, но отметил, что в таких условиях играть нельзя. Решение — дисквалифицировать Карпина за оскорбительное поведение на два матча РПЛ (один — реальный, второй — условный). И оштрафовать на 200 тысяч рублей», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

«Наказание Абаскалю могло быть больше»

Помимо «Ростова», без главного тренера на два ближайших матча остался «Спартак». Наставник красно-белых Гильермо Абаскаль дисквалифицирован на две игры и еще на одну — условно. Он наказан за толчок игрока «Ахмата» Бернарда Бериши, когда тот во время празднования гола прыгнул двумя ногами в техническую зону. «Спартак» тот матч проиграл со счетом 1:2. Позднее Абаскаль извинился за свой поступок.

«Извинение Абаскаля повлияло на наказание. В ином случае наказание могло быть жестче . Абаскаль сожалел о своих действиях. Говорил, что тренер не должен себя так вести», — сообщил Григорьянц.

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» назвал наказание Абаскаля справедливым, заметив, что испанец раздражал своей эмоциональностью.

«Это не жестко, просто пропустит две игры — концовку этой части чемпионата и начало следующей. Без наказания такие вещи оставлять нельзя, это будет ему уроком. И он сам признал, что он тренер, а не футболист, и должен контролировать эмоции.

Скажется ли отсутствие Абаскаля на матче с «Крыльями»? Никак не скажется. Он будет присутствовать, все видеть, установку также он будет проводить. Идет подготовка, он ей руководит, и никакого значения это иметь не будет.

Он только раздражал в последнее время, и сам себя, когда на бровке начинал показывать свою удаль молодецкую.

Она только шла во вред. Думаю, наоборот, команде будет спокойнее», — сказал Гладилин.

Солидарен с Гладилиным экс-форвард «Спартака» и сборной России Александр Мостовой. Он не исключил, что отсутствие Абаскаля на бровке лишь благотворно повлияет на команду.

«Честно сказать, разницы-то большой нет — что один матч, что два. Тем более тысячу раз говорили и тысячу раз буду повторять: есть множество примеров, когда люди, стоящие у бровки, никакой роли не играют — что есть они там, что их нет. Зачем этому придавать такое значение? Его же не из команды отстраняют, а просто дисквалифицируют на матч — приехал, сидишь на трибуне, и какая разница? И сколько было случаев, когда, наоборот, в такой ситуации команда играла даже лучше.

Давайте так: Абаскаль как попал случайно в «Спартак», так и уйдет, и никто про него ничего хорошего не скажет.

Мы уже привыкли к тому, что в «Спартаке» оказываются посторонние люди», — констатировал Мостовой.