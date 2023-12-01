«Знают друг друга с девяти лет»: звезды российского тенниса сыграли свадьбу

Российские теннисисты Александр Шевченко и Анастасия Потапова 1 декабря 2023 года сыграли свадьбу. Церемония прошла во Дворце бракосочетания в Санкт-Петербурге, где спортсмены проведут заключительный турнир в календарном году «Трофеи Северной Пальмиры». 22-летние теннисисты знают друг друга с девяти лет, однако об их отношениях стало известно лишь в начале этого года.

«Мистер и миссис Шевченко»

Свадебная церемония теннисистов прошла во Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной в Санкт-Петербурге. «Мистер и миссис Шевченко», — написала Потапова в социальных сетях.

В сентябре Потапова в своих социальных сетях сообщила о помолвке. В комментариях к посту с важным событием спортсменов успели поздравить фигуристка Елена Радионова, гимнастка Евгения Канаева, теннисистка Динара Сафина и другие звезды мирового спорта.

Потапова и Шевченко — участники выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге, который завершится 3 декабря. Спортсмены будут представлять команду «Львы». Перед стартом соревнований в интервью «Чемпионату» Шевченко рассказал, что супруга приняла решение сменить в документах девичью фамилию.

«Настаивал ли я на том, чтобы Анастасия взяла фамилию Шевченко? Нет-нет, что вы! Она так сама захотела. Конечно, пусть на корте оставляет фамилию Потапова: все-таки это ее имя. Но зато в жизни Шевченко», — заявил спортсмен.

«Под чьей фамилией играть буду? Решила на корте оставить свою фамилию Потапова, но в жизни меняю фамилию. Здесь же можно объявить «мистер» и «миссис» Шевченко. Никто не обиделся, и это будет здорово», — приводит слова теннисистки «Чемпионат».

Шевченко и Потапова знают друг друга больше половины жизни

В апреле Анастасия подробно рассказала «Чемпионату» историю их знакомства с Александром. Началось общение, по ее словам, еще в детских теннисных лагерях, куда их отправляли на лето родители.

«Я знаю Сашу еще с девяти лет. Долго знала Сашу. Мы всегда очень близко дружили и после Австралии поняли, что это, наверное, нечто большее, чем просто дружба. И как-то начали это развивать. Кто первым сделал шаг навстречу? Никто, наверное. Это как-то само получилось. Не было такого, что он как-то подкатил ко мне. Все пришло к этому через общение, ни у кого не возникло даже вопросов — ни у меня, ни у Саши», — заявила Анастасия.

Важнейшим качеством партнера теннисистка считает его желание быть рядом.

«Саша очень хороший. Просто очень добрый человек. Качество, которое меня зацепило? Одно из… Но это не самое крутое качество Саши.

Он кажется хорошим, но в то же время принимает такие решения, которые могут удивить. Да даже тот же его приезд в Линц — взял и приехал. Мало кто такое может сделать, тем более когда ты сам играешь в туре. А он с турнира вообще прилетел в Линц. Даже не на самое начало турнира, а на четвертьфинал. То есть речь могла идти об одном дне.

Или когда он в Дохе проиграл в два часа дня, а уже в шесть вечера был в Дубае. Естественно, я не буду настаивать. Я все понимаю, ведь теннисистка. Но нет, я не особо просила, хотя и было приятно. Тем более я болела, повод был: «Как ты болеешь, а я буду там?» Мужчина. Буквально с супом прилетел», — заключила спортсменка.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Потапова занимает 28-е место. Лучшей из россиянок является Людмила Самсонова, она 16-я. Лидирует польская спортсменка Ига Свентек, второй идет белоруска Арина Соболенко, тройку замыкает Кори Гауфф из США.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Шевченко расположился на 49-м месте. Лучшим из россиян является Даниил Медведев, который замыкает тройку лучших. Лидирует по-прежнему серб Новак Джокович, испанец Карлос Алькарас — второй.

В этом году Анастасия стала победительницей турнира WTA-250 в Стамбуле и стала сильнейший на соревнованиях в Линце. Александр первенствовал на двух турнирах «Челленджера» в Испании — в Мадриде на грунтовом покрытии и в Тенерифе на харде.