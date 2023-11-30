«Сверток ему положили в карман»: экс-футболист требует от МВД 5 млн за видео с мефедроном Адвокат Калинов считает, что суд не удовлетворит иск экс-игрока Бугаева к МВД

Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев намерен взыскать с ГУ МВД по Краснодарскому краю 5 млн рублей за распространение видео с его личным досмотром. Он подал иск, в котором называет видео фейковым. Адвокат Максим Калинов заявил «Газете.Ru», что сомневается в успехе искового требования.

Бывший защитник сборной России по футболу Алексей Бугаев подал гражданский иск на пять миллионов рублей в отношении ГУ МВД по Краснодарскому краю. Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Константин Жеребцов.

«Сотрудниками, проводившими личный досмотр, опубликована видеозапись в публичный доступ. Наркотики, которые якобы при нем находились, были помещены ему перед этой видеозаписью, перед личным досмотром. Суть иска в том, что искажены обстоятельства этой записи.

У него не было никаких наркотических средств. Ввиду этого он (Бугаев) заявил иск о моральной компенсации за то, что его честь и достоинство этой записью были опорочены путем ее публикации»,

— сказал Жеребцов.

3 ноября в отношении Бугаева возбудили уголовное дело по статье о подготовке к торговле наркотиками. Мужчине избрали меру пресечения в виде ареста до 31 декабря.

О задержании Бугаева стало известно 1 ноября. Telegram-канал Shot сообщал, что его задержали с 500 граммами мефедрона

После задержания спортсмен якобы признал, что подрабатывал наркокурьером и разложил закладки возле Кубанского аграрного университета. Shot уточняет, что Бугаев пытался убежать при задержании. По данным источника, экс-футболист согласился сотрудничать со следствием после суток в изоляторе.

Он заявил, что после завершения карьеры футболиста у него начались финансовые трудности. Бугаев начал употреблять алкоголь и не платил налоги, его задолженность достигла 70 тысяч рублей. Чтобы решить денежные проблемы, он стал подрабатывать в наркошопе.

Через наркоторговцев он достал 500 граммов мефедрона, который должен был разложить в Сочи и Краснодаре.

По данным Telegram-канала, экс-футболист рассказал правоохранителям о своих сообщниках. Кроме того, в его телефоне нашли фотографии мест, где он разложил закладки.

Прикубанским районным судом Краснодара было рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Бугаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.5 ст. 228.1 УК РФ. Суд избрал в отношении экс-футболиста меру пресечения в виде заключения под стражу до 31 декабря 2023 года.

Адвокат Бугаева Екатерина Макличенко после задержания спортсмена заявила, что ее клиент не виновен в деле о сбыте наркотических средств. Слова адвоката передает «Спорт-Экспресс».

«Бугаев в глаза не видел этот сверток с наркотиками, а ему вручили в руки и сказали положить в передний карман толстовки, и когда заведут понятых, нужно будет этот сверток вытащить и сказать, что он ему принадлежит, что он собирался его куда-то сбывать.

Он делал все, что ему говорят. Видно, что он никак не пытается показать свое реальное отношение к происходящему, потому что до этого он был запуган», — сказала Макличенко.

Она также отметила, что в деле ее клиента было много нестыковок.

«Мы нашли много нестыковок в деле и заявляем ходатайство следователям, чтобы исключить рапорта сотрудников из числа доказательств, потому что якобы сотрудники ОНК остановили его, а это были сотрудники ППС. Устанавливаем сотрудников ППС, чтобы они были допрошены. Надеемся, что следствие, которое сейчас реально введено в заблуждение недобросовестными оперативками, будет идти нам навстречу», — сказала Макличенко.

По словам юриста, на смывах рук экс-игрока не были обнаружены следы наркотических средств.

«У него уже были сняты смывы с рук после задержания. На смывах с рук никакого наркотического вещества не обнаружено.

Так что мы будем до последнего бороться за Бугаева, потому что у нас нет другого выхода. Человек реально может сесть на пожизненное из-за того, что кто-то решил нажиться»,

— добавила юрист.

Адвокат по уголовным делам, член Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА) Максим Калинов высказался об иске Бугаева к МВД. В комментарии «Газете.Ru» специалист выразил мнение, что экс-спортсмен вряд ли сумеет добиться положительного для себя решения.

«Размеры иска не ограничены, человек может заявить любую сумму исковых требований. Следует отметить, что в настоящее время возбуждено уголовное дело, и пока оно не рассмотрено, не вынесен приговор — который в дальнейшем может быть обжалован, — речь об исковом заявлении преждевременно.

Удовлетворит ли суд заявленные исковые требования на 5 млн? Думаю, нет, потому что еще нет решения по уголовному делу, приговора.

К тому же, надо предоставить данные о том, что данный ролик является фейковым и порочит честь и достоинство экс-футболиста, это нужно будет решать в гражданском порядке. На мой взгляд, успеха у этого искового заявления не будет.

Во-первых, надо доказать, что видео фейковое, может быть, содержит признаки монтажа, а во-вторых, надо проверить документацию органов внутренних дел — имели ли они полномочия публиковать данное видео. Может быть, имели. Даже если видео является подделкой, думаю, положительного решения суда для экс-футболиста ждать не стоит», — считает Калинов.

Алексей Бугаев в профессиональной карьере выступал за «Локомотив», «Краснодар», «Томь», «Химки» и «Торпедо». За сборную России защитник сыграл семь матчей, в которых ему не удалось отличиться забитыми мячами. Он принял решение о завершении карьеры футболиста в 2010 году в возрасте 29 лет.