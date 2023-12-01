Последний шаг до полутора тысяч: Овечкин прервал серию без очков Овечкин достиг отметки в 1499 очков в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прервал серию из четырех матчей без очков, отметившись двумя голевыми передачами в матче против «Анахайма». Теперь на счету Александра Великого 1499 очков в карьере. Два паса Кучерова не спасли «Тампу» в матче «Питтсбурга», за который голом отметился голкипер Тристан Джерри. Иван Барбашев и Андрей Кузьменко отличились в противостоянии «Вегаса» и «Ванкувера», где сильнее оказался действующий обладатель Кубка Стэнли. «Газета.Ru» рассказывает о матчах игрового дня НХЛ.

«Анахайм Дакс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 4:5

К матчу против «Анахайма» Александр Овечкин подошел с серией в четыре матча без заброшенных шайб. Это было тем удивительнее, что в целом «Вашингтон» показывает качественную игру и радует результатами вопреки предсезонным ожиданиям. Но встреча с «Дакс», в любом случае, выглядела отличным шансом прервать серию, ведь «утки» после своего отличного старта в чемпионате потерпели уже семь поражений подряд, постепенно падая на дно Тихоокеанского дивизиона.

Для «Кэпиталз» этот поединок был вторым за две ночи во время турне по городам команд Западной конференции, но на свежести игроков «столичных» это никак не сказалось. Более того, они установили свой клубный рекорд сезона, впервые в текущем чемпионате забросив четыре шайбы за один период, в данном случае – первый.

Этот отрезок вообще получился результативным, потому что на быструю шайбу Энтони Манты, обокравшего в углу яркого новичка Павла Минтюкова, хозяева ответили двумя своими точными бросками, поведя в счете. А вот последняя пятиминутка периода полностью осталась за подопечными Спенсера Карбери: Том Уилсон оформил дубль, а затем отличился еще и Ник Дауд.

В случае со второй шайбой Уилсона, которая снова вывела «Кэпс» вперед, голевой передачей отметился как раз Овечкин. В большинстве он нанес бросок из левого круга вбрасывания, а партнер переправил притормозившую после рикошета шайбу за спину Джона Гибсона.

После безголевого второго периода Брок Макгинн в третьем переправил в сетку бросок Лисона, вновь сократив отставание до минимума, но «Дакс» снова сгубило удаление. «Кэпс», расположившись в зоне, традиционно искали Овечкина в левом круге вбрасывания, а когда нашли, капитан не стал бросать, отправив шайбу на пятак Уилсону.

И дальше агрессивный нападающий сыграл на пятаке в своей манере, несколько раз выиграв там борьбу у защитников и в итоге затолкав с третьей-четвертой попытки диск в ворота! Гол стал победным, так как «утки» в оставшееся время смогли снова сократить отставание до минимума. Ну а хет-трик стал для Уилсона первым в НХЛ. Оформил он его в своем 700-м матче.

В то же время Гибсон сравнялся с рекордсменом по проведенным матчам среди голкиперов «Дакс» Жан-Себастьяном Жигером. У обоих теперь по 447 встреч на последнем рубеже «Анахайма».

Что касается Овечкина, то своими двумя результативными передачами он не только прервал серию из матчей без очков, но и достиг отметки в 1499 результативных действий в регулярных чемпионатах в НХЛ. Следующее очко станет юбилейным.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Питтсбург Пингвинз» — 2:4

Драматичным и отчасти невероятным получилось противостояние «Тампа-Бэй» и «Питтсбурга», в котором неплохо себя проявили российские хоккеисты, в итоге оставшиеся, правда, на вторых ролях.

Обе команды не блистали в первой четверти чемпионата, но положение «Лайтнинг», к тому же игравшей дома, все-таки было лучше. Вот и эту встречу команда Джона Купера начала солидно.

«Молния» ударила соперника двумя голами в середине первого периода. Сначала Стивен Стэмкос подправил бросок Виктора Хедмана, а затем Таннер Жанно сыграл на добивании после броска Михаила Сергачева в большинстве.

В обоих случаях в качестве ассистента выступал Никита Кучеров. Нападающий продлил свою результативную серию до восьми матчей, в которых набрал 16 (4+12) очков. Кроме того, эта встреча проходила еще в ноябре по североамериканскому времени, так что на счету россиянина 28 (9+19) очков за этот месяц. Таким образом, он побил клубный рекорд Венсана Лекавалье, набравшего 25 баллов в ноябре 2007-го.

Кроме того, Кучеров остается единоличным лучшим бомбардиром всей лиги. На его счету сейчас 39 (15+24) очков, а занимающий второе место Джей Ти Миллер из «Ванкувера» имеет на три балла меньше.

«Тампа» доминировала в первом периоде не только по счету, но и по игре, существенно перебросав соперника: 17-5. Однако «Питтсбург» вернулся в игру во второй трети. Там было уже 19-7 по броскам в пользу «Пингвинз», и трудившийся в поте лица в рамке Андрей Василевский все же капитулировал дважды. Сначала отличился Сидни Кросби, а потом Евгений Малкин своей десятой передачей в сезон помог отметиться в протоколе в качестве автора гола Дрю О'Коннору.

В третьем периоде давили снова хозяева. В итоге был повторен счет первой 20-минутки по броскам, вот только ветеран Джефф Картер своей первой в сезоне шайбой в дебюте отрезка вывел «Пенс» вперед, и дальше гости выдержали натиск.

Более того, в концовке встречи голкипер Тристан Джерри, единолично лидирующий в лиге по числу сухих матчей (3), отразил бросок по своим воротам, когда «Тампа» уже заменила Василевского шестым полевым игроком, а затем бросил через всю площадку и попал!

Таким образом, Джерри стал 14-м голкипером в НХЛ, а также первым в истории «Питтсбурга», сумевшим забросить шайбу в чужие ворота. Последний раз такое удавалось Линусу Ульмарку из «Бостона» в феврале этого года в матче против «Ванкувера». Интересно, что в итоге Ульмарк получил за прошлый сезон «Везина Трофи» как лучший голкипер лиги.

«Ванкувер Кэнакс» — «Вегас Голден Найтс» — 1:4

Интересным для российских болельщиков было противостояние «Ванкувера» и «Вегаса» в матче за первое место в Тихоокеанском дивизионе. Скоро матчи «Кэнакс» станут еще интереснее, ведь «косатки» выменяли за несколько часов до стартового вбрасывания у «Калгари» за два выбора на драфтах (третий раунд 2026 года и пятый раунд-2024) защитника Никиту Задорова. Но в этой встрече он, понятно, участия еще не принимал.

Зато проявили себя другие россияне. В первую очередь это касается форварда чемпионов Ивана Барбашева, который в первом периоде сначала забросил сам, а затем вернул голевую передачу проводившему свой 500-й матч в НХЛ Джеку Айкелу.

Американец в итоге стал главным героем встречи, поскольку еще и ассистировал во втором периоде Вильяму Карлссону в большинстве после глупого удаления Тайлера Майерса.

Лишь когда в третьем периоде Бретт Хауден забросил несколько нелепую (плечом после рикошета от блокера Тэтчера Демко) четвертую шайбу, «Кэнакс» смогли поднять голову, и Андрей Кузьменко расстрелял Логана Томаса с передачи Миллера.

Для Кузьменко этот гол стал всего лишь четвертым в текущем сезоне, причем недавно форвард провел пару матчей в запасе. Тем не менее Андрей остается лучшим снайпером (43 шайбы), начиная со старта предыдущего чемпионата среди игроков, которые не были задрафтованы, опережая, например, Джонатана Маршессо из «Вегаса».

Интересно, что Томас заменил с начала третьего периода получившего повреждение голкипера Эйдина Хилла, являющегося на данный момент лидером лиги по проценту отраженных бросков. Вот и в этой встрече он парировал все 16 выстрелов по своим воротам.

Впрочем, здорово сыграл и его визави и конкурент в борьбе за «Везину» Демко. По сути, «Ванкувер» смог закончить матч с более-менее приличным счетом лишь благодаря действиям своего стража ворот, который, несмотря на четыре пропущенных шайбы, отразил больше 90% бросков (41 из 45).

Также интересно, что «Вегас» еще ни разу в истории не уезжал из Ванкувера в регулярных чемпионатах без набранных очков в таблицу, имея фантастический баланс встреч в Rogers Arena: восемь побед и два поражения за пределами основного времени.