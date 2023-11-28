«Вашингтон Кэпиталз», за который выступает российский нападающий Александр Овечкин, в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сражается с «Сан-Хосе Шаркс». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
НХЛ - регулярный чемпионат.
Матч не начался
28 ноября 06:30
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе, США
0 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон, США
Стадион «Эс-Эй-Пи-центр», Сан-Хосе, США
1-й период
2-й период
3-й период
Трансляция
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06:15
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в рамках которого «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
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