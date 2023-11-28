«Это сумасшествие»: как российские игроки переписали историю НХЛ Впервые в матче НХЛ отличились четверо россиян из одной команды

Российские хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Егор Чинахов и Кирилл Марченко забили в одном матче и установили уникальное достижение Национальной хоккейной лиги. До этого забить сразу четверым российским одноклубникам в одной игре не удавалось даже великой «Русской пятерке» из «Детройта».

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Коламбус Блю Джекетс» и «Бостон Брюинз» (5:2) стал историческим. Впервые в истории Лиги в одной встрече сумели отличиться четыре российских хоккеиста, которые выступают за одну команду. 28 ноября за «Блю Джекетс» забили Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Егор Чинахов и Кирилл Марченко.

Воронков открыл счет в матче на 16-й минуте с передачи Чинахова, а уже через десять минут отличился Проворов, его ассистентами выступили Давид Иржичек и Коул Силлинджер. Во втором периоде Чинахов записал в свой актив и гол: он подловил соперников на ошибке, «украв» у них шайбу, и вырвался один на один с вратарем Линусом Улльмарком, выйдя в итоге победителем из этой дуэли. Примечателен тот факт, что Улльмарк вышел на замену, сменив Джереми Свеймана, которого тренерский штаб «Брюинз» убрал после двух первых пропущенных шайб. Завершил российскую серию Марченко, разыгравший позиционную комбинацию с Буном Дженнером и Патриком Лайне.

Такая феерия российских хоккеистов произошла впервые за 106-летнюю историю Национальной хоккейной лиги. До этого ни разу четыре российских одноклубника не отличались в одном матче.

Поразительно, но это не удалось даже «Русской пятерке», царившей в 90-х в «Детройт Ред Уингз», Вячеславу Фетисову, Сергею Федорову, Владимиру Константинову, Игорю Ларионову и Вячеславу Козлову. Сейчас сложно представить, что подобное достижение когда-либо будет повторено.

Причем, российские хоккеисты помогли «Коламбусу» не просто одержать третью победу в четырех последних играх, но и покинуть последнее место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Марченко, забросивший четвертую российскую шайбу, после игры признался, что удивлен достижению и вспомнил об успехах «Русской пятерки».

«Я об этом (достижении) не думал, но да, это странно. У нас все-таки в истории была «Русская пятерка» в «Детройте», много русских ребят в одной команде. Но это круто для нас, наслаждаемся моментом», — заявил он.

Один из героев прошедшего матча Проворов признался, что российские хоккеисты рады играть вместе в «Коламбусе».

«Это сумасшествие. У нас большая группа россиян в команде. Приятно было всем вместе привнести вклад в победу своими голами. Это было круто, мы счастливы играть вместе. Просто стараемся делать то, что у нас получается лучше всего»,

— приводит слова Проворова пресс-служба «Коламбуса».

Отдельно в этой истории нужно выделить Воронкова. В последнее время ходили слухи, что хоккеист может вернуться на родину, а генменеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен заявил, что Воронков скучает по России. 27 ноября агент нападающего Александр Черных высказался и о возможном возвращении игрока в казанский «Ак Барс», за который он ранее выступал, и об обмене в другие клубы НХЛ.

«Место для Воронкова в Казани всегда будет. Тем более кто в «Ак Барсе» здорово играет под воротами? В этом амплуа хорош Яшкин, а еще кто? Ценность Димы понимают все. И в НХЛ тоже, узнав, что Воронков затосковал, сразу же другие клубы обратились в «Коламбус» с просьбой обменять им этого игрока», — приводит слова Черных «Матч ТВ».

Однако после уверенной победы над «Бостоном» Воронков хоть и признал, что думал о возвращении в Россию, но заявил, что намерен и дальше играть в Национальной хоккейной лиге.

Интересно, что заявление об этом хоккеисту помог сделать Марченко, который выступил в качестве переводчика. Хоккеисты «Коламбуса» признали именно Дмитрия лучшим игроком встречи, вручив ему в раздевалке кепку. Воронков обратился к одноклубникам на русском с фразой «хорошая игра, все молодчики», а после попросил Марченко вновь перевести.