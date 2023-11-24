«Важное достижение нашего футбола»: разгромная победа России над Кубой войдет в Книгу рекордов В РФС заявили, что матч сборной России с Кубой войдет в Книгу рекордов страны

Матч между сборными России и Кубы будет внесен в Книгу рекордов России. Команда Валерия Карпина установила историческое достижение: восемь мячей в одном матче забили восемь разных игроков. В беседе с «Газетой.Ru» президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев назвал это важным достижением российского футбола и отметил всестороннее развитие игроков сборной, а ветеран ЦСКА Валерий Масалитин призвал не обращать внимания на невысокий уровень Кубы и отметил высокий уровень мотивации у россиян.

Товарищеский матч между сборными России и Кубы будет внесен в Книгу рекордов России. Об этом сообщил Telegram-канал «Мутко против», а чуть позже официально подтвердила служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

«Сборная России побила собственный рекорд по числу футболистов, забивших в одном матче (в игре с кубинцами у нас в команде забили восемь человек). <…> Рекорд будет внесен в Книгу рекордов России.

Церемония внесения, скорее всего, пройдет в начале декабря. Планируется, что в ней могут принять участие Валерий Карпин и руководство РФС»,

— говорится в сообщении «Мутко против».

Матч между сборными России и Кубы состоялся 20 ноября и завершился победой российской команды со счетом 8:0. Забитыми мячами отметились Иван Обляков, Александр Головин, Антон Миранчук, Александр Сильянов, Александр Соболев, Данил Пруцев, Никита Кривцов и Андрей Мостовой.

Предыдущее достижение было установлено в 1978 году — тогда сборная СССР в товарищеском матче разгромила Финляндию со счетом 10:2.

За советскую команду в той игре забили семь человек — Анатолий Коньков, Давид Кипиани, Юрий Чесноков, Леонид Буряк, Валерий Петраков, также дубль оформил Виктор Колотов, а Олег Блохин отличился трижды.

Этот рекорд повторила сборная России в 1995 году, когда одержала победу над Сан-Марино со счетом 7:0. В том матче по мячу забили Игорь Добровольский, Василий Кульков, Сергей Кирьяков, Игорь Шалимов, Владимир Бесчастных, Игорь Колыванов и Дмитрий Черышев.

Известный российский тренер, президент махачкалинского «Динамо», член технического комитета Российского футбольного союза Гаджи Гаджиев заявил «Газете.Ru», что однозначно оценивать это достижение сложно. Однако, по его мнению, этот рекорд важен и для болельщиков, и для самих футболистов.

«Этому можно давать разную оценку. Необходимо учитывать то время, в которое мы живем (без доступа к международным соревнованиям. — «Газета.Ru»). Поэтому говорить только с позиции соотношения сил между командами России и Кубы в таких условиях не приходится.

Главное в этом рекорде — это отношение любителей футбола, которые пришли на стадион, пели российский гимн, размахивали национальными флагами.

Трибуны были заполнены прилично для такой игры (40 706 фанатов пришли на стадион. — «Газета.Ru»).

Игра — это ведь не только спортивный результат, но и другие сопутствующие моменты, которые не могут игнорироваться. Поэтому в данных условиях это важное достижение для нашего футбола. Эта игра — безусловный плюс и по тому отношению, которое показали на поле наши игроки.

Футбол — игра командная и универсальная, где игроки обороны активно участвуют в атакующих действиях, а нападающие должны так же активно вести борьбу за мяч, как и игроки других линий. В далекое уже время специалисты спорили, что важнее: универсализация или специализация?

В дальнейшем развитие игры показало, что ближе к истине были те, кто говорил об универсализации. Вот этим требованиям игры и соответствует тот факт, что восемь мячей забили восемь разных игроков»,

— считает Гаджиев.

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин, в свою очередь, указал, что высокая посещаемость матча обнажает проблемы чемпионата России, одной из которых он считает необходимость болельщикам оформлять Fan ID. В беседе с «Газетой.Ru» он призвал руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) отменить Fan ID хотя бы на период проведения специальной военной операции на Украине, чтобы зрители могли чаще ходить на футбол (на матч Россия — Куба Fan ID не требовался, что способствовало высокой посещаемости).

«Радоваться этому рекорду по-любому надо. Все вышли мобилизованными, очень многое стало получаться. А самое главное — ребята начали получать удовольствие от футбола. Полный стадион, игра идет. Во время таких матчей даже уходить на замену не хочется. Было видно, что у ребят горели глаза, они испытывали наслаждение от игры. А оно должно передаваться и на внутренний чемпионат, к этому надо стремиться.

И мы снова подходим к тому, что надо отменить Fan ID! Пусть народ приходит на футбол и поддерживает любимые клубы!

Камеры есть, все есть — дайте спокойно народу ходить на матчи, тем более, пока идет СВО.

Понятно, что приехал соперник с невысоким рейтингом — но какая нам разница? Мы сыграли с киргизами, с таджиками, с Кенией, с Камеруном. И везде что-то не то: проиграли — плохо. Выиграли — тоже плохо. Но надо же искать позитив во всем, от чего-то отталкиваться», — уверен Масалитин.

Специалист допустил, что имеет смысл организовать вторую сборную России, чтобы больше футболистов могли получать практику в международных матчах, пусть и товарищеских. Он также заметил, что сборной России не хватает опыта игроков, выступающих в зарубежных чемпионатах. Он выделил играющих во Франции Александра Головина и Далера Кузяева, пояснив, что они заряжают партнеров и делятся с ними своими знаниями.

«Когда ты приглашаешься в сборную, значит, твои заслуги, твое умение и мастерство замечено тренерами национальной команды. И вызов в сборную — это определенный этап в развитии футболиста. При этом он должен, конечно, обладать определенным мастерством, а не вызываться на перспективу при том, что непонятно, когда он сможет сыграть.

Поэтому, может быть, и вторую сборную надо организовать и отправить куда-то в тур, чтобы они играли и набирались опыта, а не сидели полтора месяца где-то в отпуске. Не надо ничего стесняться.

Играем с Кубой — играем, можно и туда поехать, у них тоже будет ажиотаж по этому поводу, всплеск футбола. Соглашаются с нами играть Иран, Китай, Индия — надо играть, не нужно отказываться. Чем больше будет матчей, тем сыграннее будет наша команда. Лишний раз собрались, провели тренировочные сборы, сыграли — и после таких матчей хочется еще играть, это большой толчок для нашего футбола.

Вот приехал в сборную Головин, который сейчас на очень хорошем счету в «Монако» и во Франции. Под стать ему — Кузяев. И два игрока завели всю сборную!

И Обляков начал играть, и Чалов, и Сильянов, который не играет в «Локомотиве», и Волков, который не играет в «Краснодаре», — они задвигались!

Им понравилось играть в этот футбол. А если бы было четыре-пять сильных игроков — тот же Алексей Миранчук или Арсен Захарян — они бы тоже сейчас добавили энергию, скорость, которой нам, к сожалению, не хватает. Для того и делается этот сбор — чтобы приезжали эти игроки и передавали свой опыт», — констатировал Масалитин.