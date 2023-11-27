«Безрукий, безногий, еще и без голоса»: Костомаров запел после ампутаций Олимпийский чемпион Костомаров стал участником шоу «Аватар»

Роман Костомаров, выигравший золотую медаль Олимпийских игр в танцах на льду с Татьяной Навкой, стал участником музыкального шоу «Аватар», в ходе которого довел до слез членов жюри и пошутил над своими ампутациями. Кроме того, фигурист учится играть в теннис с протезами и собирается выйти на лед на коньках уже в конце декабря.

Вокальный дебют

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, который в 2023 году перенес несколько операций по ампутации конечностей, продолжает учиться жить в новых реалиях. Фигурист ведет достаточно активную жизнь — и уже не только спортивную. Костомаров стал участником шоу «Аватар» на НТВ — оригинального музыкального телешоу от создателей проекта «Маска». На сцене разные знаменитости выступают в образах аватаров, скрывающих их личность. Во время выступления в шоу участники находятся в специальной комнате, откуда получат возможность озвучивать своего аватара и управлять им с помощью технологий захвата движения.

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Спортсмен скрывался за образом Железного Дровосека, и судьи угадали его уже в четвертом выпуске, где он исполнил песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет», звучавшую в сериале 1990-х годов «Бандитский Петербург». Выступление олимпийского чемпиона растрогало и довело до слез находившееся в зале жюри, куда входили Марк Тишман, Ида Галич, Ирина Понаровская, Сергей Лазарев и Тимур Батрутдинов.

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Они отметили большое сердце Костомарова, а также его дух и несгибаемую волю. Сам фигурист на счет своего выступления сыронизировал, упомянув ампутации.

«Я, честно говоря, шокирован, как вы можете по аватару разгадать человека. Я так иронизирую над собой — безрукий, безногий, еще и без голоса», — заявил Костомаров, обращаясь к жюри.

Позднее Костомаров опубликовал в своем Telegram-канале пост, посвященный своему выступлению на шоу.

«Крутой был эксперимент... Очень понравилось выступать в образе Железного Дровосека. Хитов записал на целый альбом. Я рад, что меня открыли под такую классную песню, которую я очень люблю. Спасибо всем», — написал Костомаров.

В стороне от выступления фигуриста на шоу не остался и певец, композитор Корнелюк. Он признался, что ему невероятно приятно, что олимпийский чемпион исполнил его произведение, а также выразил уважение спортсмену.

«Какие у меня могут быть еще эмоции? К сожалению, еще не успел посмотреть и послушать его выступление, но я горд, что мою песню исполнил Костомаров. После стольких сложностей он живет, поет и продолжает радовать и вдохновлять людей. Браво!» — сказал Корнелюк в комментарии Sport24.

Певец Тишман, входящий в состав жюри шоу, оценил вокальные навыки фигуриста, о которых сам Костомаров отозвался критично, и признался, что для него выступление спортсмена стало большим сюрпризом, а его воля к победе, к жизни стала какой-то абсолютно неизмиримой величиной.

«Думаю, и насколько слышал от людей, работавших с ним, Роман — перфекционист, поэтому вполне объяснимо его такая оценка своего вокала. Но, в отличие от спорта, в песенном жанре не всегда надо брать какую-то техническую высоту или дольше держать ноту. Важно быть узнаваемым и транслировать честные прожитые эмоции и переживания. Роман в шоу справился с этим на 1000 процентов. У него есть приятный тембр голоса, он чисто интонирует и понимает, про что и для чего поет», — сказал Тишман в разговоре со Sport24.

Не только пение, но и теннис

46-летний спортсмен пробует себя и в новых видах спорта тоже. В своем Telegran-канале Костомаров опубликовал видеозапись игры в теннис, которая изначально дается ему крайне тяжело. Он держит ракетку протезом руки и несколько раз роняет ее, когда пытается отбить мяч. После этого ракетку обвязывают вокруг протеза, чтобы она не выпадала из руки Костомарова.

«Сначала полное разочарование. Без рук ужасно трудно… и морально и физически. Но потом можно найти выход из этой ситуации, если сильно захотеть. А хочу я очень», — написал Костомаров.

Попытки фигуриста в новом виде спорта не остались незамеченными. Заслуженный тренер России Владимир Камельзон заявил, что пригласил Костомарова на теннисный турнир «Трофеи Северной Пальмиры», который состоится в Санкт-Петербурге с 1 по 3 декабря.

«Думаю, что он с кем‑то из тренеров занимается, и мне неэтично вмешиваться. Но если он захочет, любые пожелания Романа мы немедленно выполним. Через неделю в Санкт‑Петербурге пройдет турнир «Северная Пальмира» с участием Карена Хачанова и компании, мы пригласили Костомарова, он обещал приехать», — сказал Камельзон «Матч ТВ».

Известный комментатор Дмитрий Губерниев, комментируя «Спорт-Экспрессу» достижения Костомарова в теннисе, заявил, что фигурист — человек с безграничными возможностями.

«Я бесконечно его люблю и приклоняюсь перед ним. Пример для всех нас. Я уже ничему не удивляюсь. Роман Костомаров любые вершины покорит. Это для всех нас огромный пример и жизнелюбия, и силы духа, и колоссального преодоления. Я слежу, переживаю, радуюсь. Желаю ему всячески долголетия и успехов», — заявил он.

Выступления в ледовых шоу

Костомаров не оставляет и фигурное катание, которому посвятил фактически всю свою жизнь. После ампутаций он впервые вернулся на лед 22 августа, поучаствовав в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи вместе со своей женой Оксаной Домниной.

Он был в обуви, однако с тех пор не оставлял мыслей о том, чтобы выйти на лед на коньках, хотя признавал, что это достаточно проблематично.

«Конечно, кататься как раньше я не буду. Там очень тонкое чувство, работа мышц, которых я лишился. Но кататься точно буду. Не думал, что столкнусь с чем-то подобным в жизни, когда-то мне приходилось оперировать мизинец, для меня это была трагедия, сейчас понимаю, что это была ерунда», — заявил Костомаров ТАСС.

Это заявление он сделал 6 ноября, а уже 24 числа сообщил «Спорт-Экспрессу», что выйдет на коньках на лед в рамках ледового шоу Авербуха, гала-концерт которого состоится 17 декабря в Москве.