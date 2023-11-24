Ирина Винер-Усманова во время соревнований на чемпионате мира по художественной гимнастике

«Условия ужасные». Винер рассказала, где приходится тренироваться гимнасткам в США Винер сравнила гимнастические залы в США с овощными базами

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер раскритиковала состояние гимнастических залов в США, сравнив их с овощными базами. В беседе с «Газетой.Ru» серебряный призер Олимпийских игр — 1996 в Атланте Яна Батыршина заявила, что не заметила в американских залах «ничего особенного», а также подчеркнула, что специализированные центры художественной гимнастики, созданные в России, — это «уникальная история».

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер критически высказалась об условиях подготовки спортсменов в США. Она сравнила существующие там залы с овощными базами.

«Если бы вы видели их залы страшные... У меня одна очень известная девочка хотела посмотреть, какие условия в Америке.

Мы приехали и ужаснулись. Условия ужасные: у нас такой зал называется овощной базой»,

— приводит слова Винер ТАСС.

Заявление Винер прокомментировала для «Газеты.Ru» серебряный призер Олимпийских игр — 1996 в Атланте Яна Батыршина. Прославленная спортсменка заявила, что на Олимпиаде в США арена была достойного качества, однако во всех остальных американских спортивных залах она не заметила «ничего особенного».

«Я выступала на Олимпийских играх в Америке, в Атланте. Понятно, что это был фантастический зал. По моим воспоминаниям, это была замечательная арена — но не для художественной гимнастики, а для различных спортивных событий.

Остальные залы, в которых мы там тренировались, были обычными, ничего особенного. Но, конечно, специализированных центров художественной гимнастики очень мало в мире, раз-два — и обчелся.

Те центры, которые есть в России, — уникальная история. Если говорить о других странах мира, то я знаю, что в Минске есть специальный центр художественной гимнастики. О других странах не слышала. Все-таки обычно залы делятся между разными видами спорта. Но в Европе я вообще не слышала, чтобы был центр именно для художественной гимнастики», — отметила Батыршина.

Помимо залов в США, Винер также раскритиковала условия, которые выдвинула Международная федерация гимнастики (FIG) для российских спортсменов, желающих принять участие в мировых соревнованиях в нейтральном статусе.

В частности, федерация требует, чтобы Россия оплачивала все расходы, связанные с проверкой каждого спортсмена на соответствие критериям допуска, придуманным самой же FIG.

Такая проверка в художественной гимнастике потребует около 300 тысяч рублей на одного человека, о чем заявил генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев.

Столь высокая цена объясняется во многом большим количеством критериев, выдвинутым FIG.

Среди них:

1) у гимнаста не должно быть никаких связей с силовыми ведомствами России,

2) гимнаст не должен высказываться в поддержку специальной военной операции России на Украине (проверке подвергаются любые публичные высказывания, участие в общественных мероприятиях и записи во всех соцсетях),

3) спортсмены должны пройти дополнительный допинг-контроль,

4) спортсмен должен заплатить также за подачу заявки на нейтральный статус.

«На таких условиях мы не можем участвовать в международных соревнованиях, — заявила Винер. — У многих спортсменов нет возможности заплатить и за проверку, и за форму, и за поездку».

Сама Винер тоже пока не может посещать международные соревнования, но по другой причине: в марте 2022 года дисциплинарная комиссия (GEF) отстранила ее от турниров под эгидой Международной федерации гимнастики сроком на два года.

Официальной причиной для этих санкций послужили громкие высказывания Винер после поражения Дины Авериной на Олимпийских играх в Токио. Ее критика в адрес судейства была признана оскорбительной и нарушающей правила Международной федерации.

16 октября 2023 года Апелляционный трибунал Фонда гимнастической этики (GEF) провел слушание по жалобе Винер на решение об отстранении. Однако решение пока не принято. Сама Винер отмечала, что ее адвокаты «были убедительны», и подчеркивала, что считает свое отстранение «несправедливым».

Также глава Всероссийской федерации художественной гимнастики возмутилась тем, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал всем странам игнорировать Всемирные игры дружбы, которые должны пройти в России в 2024 году.

«Мне изначально было ясно, что МОК будет придерживаться подобной политики в отношении наших соревнований, на которые спортсмены приедут просто выступать и получат достойные призовые, а не будут устраивать какие-либо политические акции.

Никто не будет требовать от них отречься от флага и сменить форму, как это требуют от россиян», — заявила Винер.