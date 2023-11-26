Конфликт с Тутберидзе: Валиева рассказала о недопонимании, но назвала тренера второй мамой

Олимпийская чемпионка Камила Валиева победила на Гран-при в Москве. Две недели назад в Казани фигуристка заняла четвертое место из-за некорректного набора элементов в произвольной программе. В Москве она ошибку не повторила.

Валиева взяла ответственность за провал в Казани

После неудачи на этапе Гран-при в родной Казани — а четвертое место для Валиевой никак по-другому назвать нельзя — Камила выглядела в Москве совершенно по-другому. Она казалась более счастливой и улыбалась в микст-зоне после проката произвольной, бодро отвечая на вопросы журналистов. Две недели назад с прессой Валиева во второй день соревнований не общалась, и спросить про злополучный прокат не было возможности. А обсудить было что: во-первых, запрещенную вторую секвенцию (последовательность прыжков, где вторым элементом является двойной аксель) и обнуленные прыжковые элементы, во-вторых, падение на слайдинге в хореографической дорожке шагов. Об этом Камила рассказала уже в Москве.

«Спортсмен несет ответственность. То, что я вышла и сделала недопустимую ошибку — это наша общая с тренерами ошибка, и моя в большей степени — надо открывать правила, а не думать, что там ничего не поменялось.

Это учит меня чему-то. Не бывает худа без добра.

Слайдинг останется? Не в программе. И по правилам непонятно, как его делать. И как я его исполняла — эстетически это было не то. До лучших времен. В шоу? Обязательно. Сделала поклон и пошла в сайдинг (смеется)».

Если в Казани в победе Валиевой не сомневались, то в Москве уже обсуждались разные варианты. Вряд ли Камила второй раз подряд допустила бы ту же самую ошибку с контентом, но если учитывать не самую лучшую физическую форму и уверенный тройной аксель Софьи Муравьевой на разминке, то сомнения были. Валиева снова не смогла откататься идеально, упав с четверного тулупа в начале программы и затем еще с заключительного лутца. По технике фигуристка все равно приблизилась к 80 баллам, а вот за компоненты получила рекордно маленькие оценки — не дотянула даже до 70. В Казани при этом было несколько больше с теми же двумя падениями. Даже непривычно видеть такое у Камилы.

Прекрасное настроение олимпийской чемпионки

Главное, что не было допущено новых математических просчетов. Чемпионка Европы и ее тренеры все-таки открыли правила и убедились, что оценки от судей были справедливыми. Возможно, это сыграло свою роль в улучшении настроении Валиевой. К тому же, прошли эмоции от дополнительного заседания суда по допинговому делу почти двухлетней давности. К тому же, Камила рассказала о «некоторых конфликтах» с тренерской группой — раз они были, то сейчас недопонимание в прошлом. И это тоже могло положительно сказаться на фигуристке.

«Большое спасибо Этери Георгиевне [Тутберидзе], Даниилу Марковичу [Глейхенгаузу], Сергею Викторовичу [Дудакову], они видели на тренировках уже все, были некоторые конфликты, но я рада, что мы находим взаимопонимание…

Мы столько времени с Этери Георгиевной, что уже более тепло начинаешь относиться к тренеру. Как и в семье, бывает что-то непонятное, но большое ей спасибо, она как вторая мама в фигурном катании».

Такого же позитивного настроя хочется пожелать Софье Муравьевой, которая два дня подряд плакала в микст-зоне. Контраст с Казанью разительный — там Соня выдала два чистых проката, хоть без ультра-си, и раздавала подарки журналистам. Сейчас ученица Евгения Плющенко тоже пришла пообщаться с прессой, но говорила тихо и не могла сдержать слез. Все дело в том, что в программах не получился ни один из запланированных тройных акселей. На разминке при этом элементы были. Никто не заставлял Соню идти на эти прыжки — это было конкретно ее желание. Тренеры отговаривали фигуристку. Она стояла на своем.

«Наверное, я не так сильно работала, не заслужила, не наработала. Наверное, для меня не так сильно важны Гран-при, как готовность к чемпионату России. Это не трагедия, но для спортсмена это нерадостное событие. Я очень эмоциональный человек, извините, что я плачу.

Очень хотела сделать тройной аксель, я не хочу пробовать, я хочу именно делать. После этих акселей надо было считать, а я сделала лишний лутц».

Понятно, что Валиева и статуснее, и отношение к ней иногда может быть более лояльным. Но ее примеру можно и нужно следовать — в какой-то мере Камила стала более закрытой и местами резкой, но все равно общается с прессой после прокатов, старается сдержать эмоции, пробует новое и развивается не только в спорте.