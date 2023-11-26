Валиева и Кондратюк бьются за медали, Косторная пытается спастись. LIVE

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Спорт

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Фигурное катание. Гран-при России. 6-й этап. Произвольные программы. ОНЛАЙН

В Москве проходит шестой этап Гран-при России по фигурному катанию, в рамках которого мужчины, женщины и спортивные пары показывают произвольные программы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
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14:40

Технический перерыв на заливку льда, после которого выступят женщины.

14:35

Владислав Дикиджи выигрывает второй этап и становится единственным фигуристом, кто берет два золота.

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100%
14:30

Итоги произвольного проката у мужчин.

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100%
14:30

Ветлугин набирает за произвольный прокат 152,69 балла. Его общая сумма — 251, 71 балла. Увы, лишь пятый он по общей сумме.

14:27

Сольный тройной аксель в начале выполнен просто прекрасно, а вот с четверного тулупа Матвей, увы, падает. Следом идет еще одно падение — с четверного тулупа еще одного, к которому должен был быть прикреплен каскад. Зато сольный тройной тулуп выполнен весьма неплохо. Вращения у Ветлугина на четвертый уровень, но в хореографичности этому спортсмену не откажешь. Не совсем удается приземление с тройного лутца, да в помарка происходит на каскаде тройной лутц + тройной риттбергер. А вот секвенция тройной флип + двойной аксель выполнена здорово. Увы, совершенно сегодня развалилась прыжковая часть у Матвея, мало что получилось, и это сбило ход всей — очень красивой, на самом деле — программы. Расстроен Ветлугин, конечно.

14:22

Закрывает соревнования у мужчин Матвей Ветлугин.

14:22

Самсонов набирает за свой прокат 169,99 балла. Общая сумма — 265,33 балла.

14:19

Увы, Самсонов начинает почти-падения на четверном сальхове, однако дальше выезжает тройной флип. Сольный тройной аксель выполнен без проблем, а в каскаде с тройным риттбергером фигурист исполняет двойной тулуп. Вращения получают четвертый уровень, а дорожка шагов — первый. Секвенция тройной лутц + двойной аксель + двойной аксель выполнена четко и уверенно, как и комбинация тройной лутц + тройной тулуп. Сольный тройной флип тоже сделан без всяких проблем, однако вот каскад по идее с ним должен был быть. Зато еще одни вращения на четвертый уровень. Не упустил Даниил свою программу после первого неудачного элемента, однако словно сражался с каждым прыжковым элементом Самсонов сегодня.

14:15

Даниил Самсонов покажет свою произвольную программу.

14:15

Дикиджи набирает за свой феноменальный прокат 188,33 балла. Общая сумма — 282,81 балла. Шикарно!

14:12

Дикиджи начинает с чистейшего четверного лутца, шикарный прыжок у него выходит, +3,45 goe! Следом каскад четверной сальхов + тройной тулуп, тоже сделан просто прекрасно. И сольный четверной сальхов тоже сделан, как и тройной аксель. Дыхание на вращениях не сбивается, четвертый уровень, но дорожка — на первый. С каскадом тройной флип + ойлер + тройной сальхов нет никаких проблем, следом секвенция тройной лутц + двойной аксель, тоже она сделана просто прекрасно. Сольный тройной лутц в конце сложностей тоже не возникает. Это шикарнейший прокат, чистый, уверенный, с прекрасной прыжковой частью, с прекрасной хореографией. Браво!

14:07

Открывает тройку сильнейших Владислав Дикиджи.

14:07

Судьи оценивают прокат Кондратюка в 181,04 балла. Общая сумма составляет 275,25 балла.

14:04

Увы, но с падения начинает Марк — кажется, что даже докрутил он четверной лутц, но не сумел приземлиться. А вот четверной тулуп сделан чисто, как и тройной аксель. Следом исполняет Кондратюк секвенцию тройной аксель + двойной тулуп, получает за нее хорошие надбавки. Вращения у чемпиона Игр в команде на четвертый уровень. Небольшая помарка при приземлении возникает на четверном сальхове во второй части программы, но зато следом каскад четверной сальхов + ойлер + тройной сальхов выполнен прекрасно. К тройному лутцу с помаркой только двойной тулуп цепляет Марк. Да, не все получилось чисто сегодня у Марка, но стоит отметить, что не сильно сбило его падение на первом четверном, дальше он собрался и откатал со всей душой, так, как умеет и может.

13:59

Марк Кондратюк на льду.

13:58

Оценка Соловьева — 167,38 балла. Его общая сумма — 255,13 балла.

13:56

Соловьев начинает с каскада четверной тулуп + двойной тулуп, получается весьма неплохо. Сольный четверной тулуп выполнен блестяще, как и идущий следом тройной аксель. Дальше риттбергер в три оборота исполняет Соловьев, уходя после во вращения, которые судьи оценивают на четвертый уровень. Каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов сделан прекрасно, а вот в комбинации с тройным лутцем выполнен только двойной тулуп. Зато сольный тройной флип сделан прекрасно. Очень хорошее выступление от Соловьева, прекрасно он справился и с прыжковой частью, и с хореографической.

13:52

Семен Соловьев покажет свой произвольный прокат.

13:51

Попов получает за произвольный прокат 159,06 балла. Общая сумма — 242,45 балла.

13:49

Попов ставит в начало своего проката каскад четверной сальхов + ойлер + тройной сальхов и прекрасно справляется. Сольный четверной сальхов тоже выполнен здорово, как и секвенция тройной аксель + двойной аксель. А вот дальше происходит обидное падение с сольного акселя в три оборота. Зато следом вращения судьи оценивают на четвертый уровень, а хореографическая дорожка получает третий. Следом идет Иван на тулуп, и только в два оборота получается прыжок. Зато каскад тройной лутц + тройной тулуп исполнен чисто. На сольном тройном флипе оказывается помарка, к сожалению. Но, несмотря на некоторые ошибки, весьма достойно смотрелось выступление Попова, со сложным элементами он справился.

13:45

Иван Попов открывает сильнейшую разминку.

13:37

Сильнейшая разминка появляется на льду.

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13:37

Мельников за свой прокат набирает 151,20 балла. Общая сумма — 231,96 балла.

13:34

Четверной тулуп получается в начале программы просто прекрасным. На приземлении с тройного акселя фигурист касается льда рукой, а лутц получается в два оборота. Следом чисто исполнен сальхов в три оборота. Не самые высокие уровни получают хореографические элементы. Уже во второй половине программы фигурист исполняет секвенцию тройной аксель + двойной аксель + двойной аксель и каскад тройной риттбергер + двойной тулуп. В комбинации он раскрывается на лутце, однако цепляет к нему тройной тулуп. Боролся со своей программой фигурист, отчаянно боролся, не все получилось, к сожалению. Посыпалась слегка его программа.

13:29

Александр Мельников закрывает первую разминку.

13:29

Судьи ставят Алиеву за произвольный прокат 167,09 балла. Его общая сумма — 242,78 балла.

13:26

Шикарный четверной тулуп исполняет Алиев в начале программы, невероятно легко, будто не прикладывая совсем никаких усилий. Следом также прекрасно скручен четверной сальхов. В каскаде должен был быть еще один четверной тулуп, но в итоге только тройной тулуп + тройной тулуп, а сольный аксель сделан в два оборота вместо трех. Дальше комбинация двойной лутц (вместо тройного) + ойлер + тройной сальхов и секвенция тройной лутц + двойной аксель, а идущий следом риттбергер выполнен только в два оборота. Очень бодро начал Дмитрий, сделал два шикарных четверных прыжка, но вот дальше пошел терять обороты на элементах, к сожалению, что существенно понижало их стоимость. Но с чувством, с душой всегда катается Алиев, и этого у него не отнять.

13:22

Очень тепло публика приветствует Дмитрия Алиева.

13:22

170,68 балла — именно столько набирает Анисимов за произвольный прокат. Общая сумма — 242,72 балла.

13:19

Анисимов свой прокат начинает с исполненного четверного — покорился ему тулуп, очень хорошо был выполнен прыжок. Следом спокойно он исполняет четверной сальхов, и на секвенции тройной аксель + двойной аксель приходится бороться с осью, но справляется фигурист. Риттбергер в три оборота получается, а вращения набирают четвертый уровень. Сольный тройной аксель выполнен прекрасно, без всяких нареканий, как и каскад тройной лутц + тройной тулуп. Комбинация тройной флип + ойлер + тройной сальхов также сделана без всяких затруднений. Ну что же, справился Анисимов со своей программой и справился просто прекрасно, шикарная прыжковая часть у него сегодня получилась.

13:15

На льду Андрей Анисимов.

13:14

За произвольную Полянский набирает 135,17 балла. Общая сумма — 204,91 балла.

13:12

Первым элементом заявлен у Полянского четверной тулуп, но раскрывается фигурист в полете, только два оборота. А вот четверной сальхов сделан уже получше, но при приземлении рукой льда касается фигурист. Дальше аксель выходит только в два оборот, а вот лутц сольный — в три. Зато вращения у Михаила очень красивые, на четвертый уровень, однако дорожка — только на первый. К каскаду с тройным лутцем только двойной тулуп цепляет Полянский, следом исполняет тройной флип + ойлер + двойной сальхов и секвенцию тройной флип + двойной аксель. А потом еще и на вращениях слегка ошибается фигурист. В целом, нужно признать, что достаточно интересно смотрится его программа, но помарок сегодня было, к сожалению, достаточно.

13:07

Михаил Полянский открывает соревнования у мужчин.

13:00

Первая разминочная группа. За минусом Даниеляна.

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12:55

Список участников таков. Однако за минусом Артура Даниеляна, он решил сняться с произвольной программы.

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12:50

Первыми выступят мужчины. Соревнования начнутся в 13:00 по московскому времени.

12:45

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию шестого этапа Гран-при России в Москве. Сегодня фигуристы покажут произвольные программы.

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