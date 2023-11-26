Валиева и Кондратюк бьются за медали, Косторная пытается спастись. LIVE

14:04

Увы, но с падения начинает Марк — кажется, что даже докрутил он четверной лутц, но не сумел приземлиться. А вот четверной тулуп сделан чисто, как и тройной аксель. Следом исполняет Кондратюк секвенцию тройной аксель + двойной тулуп, получает за нее хорошие надбавки. Вращения у чемпиона Игр в команде на четвертый уровень. Небольшая помарка при приземлении возникает на четверном сальхове во второй части программы, но зато следом каскад четверной сальхов + ойлер + тройной сальхов выполнен прекрасно. К тройному лутцу с помаркой только двойной тулуп цепляет Марк. Да, не все получилось чисто сегодня у Марка, но стоит отметить, что не сильно сбило его падение на первом четверном, дальше он собрался и откатал со всей душой, так, как умеет и может.