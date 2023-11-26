Валиева и Кондратюк бьются за медали, Косторная пытается спастись. LIVE

Владислав Дикиджи выигрывает второй этап и становится единственным фигуристом, кто берет два золота.
Ветлугин набирает за произвольный прокат 152,69 балла. Его общая сумма — 251, 71 балла. Увы, лишь пятый он по общей сумме.
Сольный тройной аксель в начале выполнен просто прекрасно, а вот с четверного тулупа Матвей, увы, падает. Следом идет еще одно падение — с четверного тулупа еще одного, к которому должен был быть прикреплен каскад. Зато сольный тройной тулуп выполнен весьма неплохо. Вращения у Ветлугина на четвертый уровень, но в хореографичности этому спортсмену не откажешь. Не совсем удается приземление с тройного лутца, да в помарка происходит на каскаде тройной лутц + тройной риттбергер. А вот секвенция тройной флип + двойной аксель выполнена здорово. Увы, совершенно сегодня развалилась прыжковая часть у Матвея, мало что получилось, и это сбило ход всей — очень красивой, на самом деле — программы. Расстроен Ветлугин, конечно.
Увы, Самсонов начинает почти-падения на четверном сальхове, однако дальше выезжает тройной флип. Сольный тройной аксель выполнен без проблем, а в каскаде с тройным риттбергером фигурист исполняет двойной тулуп. Вращения получают четвертый уровень, а дорожка шагов — первый. Секвенция тройной лутц + двойной аксель + двойной аксель выполнена четко и уверенно, как и комбинация тройной лутц + тройной тулуп. Сольный тройной флип тоже сделан без всяких проблем, однако вот каскад по идее с ним должен был быть. Зато еще одни вращения на четвертый уровень. Не упустил Даниил свою программу после первого неудачного элемента, однако словно сражался с каждым прыжковым элементом Самсонов сегодня.
Дикиджи набирает за свой феноменальный прокат 188,33 балла. Общая сумма — 282,81 балла. Шикарно!
Дикиджи начинает с чистейшего четверного лутца, шикарный прыжок у него выходит, +3,45 goe! Следом каскад четверной сальхов + тройной тулуп, тоже сделан просто прекрасно. И сольный четверной сальхов тоже сделан, как и тройной аксель. Дыхание на вращениях не сбивается, четвертый уровень, но дорожка — на первый. С каскадом тройной флип + ойлер + тройной сальхов нет никаких проблем, следом секвенция тройной лутц + двойной аксель, тоже она сделана просто прекрасно. Сольный тройной лутц в конце сложностей тоже не возникает. Это шикарнейший прокат, чистый, уверенный, с прекрасной прыжковой частью, с прекрасной хореографией. Браво!
Увы, но с падения начинает Марк — кажется, что даже докрутил он четверной лутц, но не сумел приземлиться. А вот четверной тулуп сделан чисто, как и тройной аксель. Следом исполняет Кондратюк секвенцию тройной аксель + двойной тулуп, получает за нее хорошие надбавки. Вращения у чемпиона Игр в команде на четвертый уровень. Небольшая помарка при приземлении возникает на четверном сальхове во второй части программы, но зато следом каскад четверной сальхов + ойлер + тройной сальхов выполнен прекрасно. К тройному лутцу с помаркой только двойной тулуп цепляет Марк. Да, не все получилось чисто сегодня у Марка, но стоит отметить, что не сильно сбило его падение на первом четверном, дальше он собрался и откатал со всей душой, так, как умеет и может.
Соловьев начинает с каскада четверной тулуп + двойной тулуп, получается весьма неплохо. Сольный четверной тулуп выполнен блестяще, как и идущий следом тройной аксель. Дальше риттбергер в три оборота исполняет Соловьев, уходя после во вращения, которые судьи оценивают на четвертый уровень. Каскад тройной лутц + ойлер + тройной сальхов сделан прекрасно, а вот в комбинации с тройным лутцем выполнен только двойной тулуп. Зато сольный тройной флип сделан прекрасно. Очень хорошее выступление от Соловьева, прекрасно он справился и с прыжковой частью, и с хореографической.
Попов ставит в начало своего проката каскад четверной сальхов + ойлер + тройной сальхов и прекрасно справляется. Сольный четверной сальхов тоже выполнен здорово, как и секвенция тройной аксель + двойной аксель. А вот дальше происходит обидное падение с сольного акселя в три оборота. Зато следом вращения судьи оценивают на четвертый уровень, а хореографическая дорожка получает третий. Следом идет Иван на тулуп, и только в два оборота получается прыжок. Зато каскад тройной лутц + тройной тулуп исполнен чисто. На сольном тройном флипе оказывается помарка, к сожалению. Но, несмотря на некоторые ошибки, весьма достойно смотрелось выступление Попова, со сложным элементами он справился.
Четверной тулуп получается в начале программы просто прекрасным. На приземлении с тройного акселя фигурист касается льда рукой, а лутц получается в два оборота. Следом чисто исполнен сальхов в три оборота. Не самые высокие уровни получают хореографические элементы. Уже во второй половине программы фигурист исполняет секвенцию тройной аксель + двойной аксель + двойной аксель и каскад тройной риттбергер + двойной тулуп. В комбинации он раскрывается на лутце, однако цепляет к нему тройной тулуп. Боролся со своей программой фигурист, отчаянно боролся, не все получилось, к сожалению. Посыпалась слегка его программа.
Шикарный четверной тулуп исполняет Алиев в начале программы, невероятно легко, будто не прикладывая совсем никаких усилий. Следом также прекрасно скручен четверной сальхов. В каскаде должен был быть еще один четверной тулуп, но в итоге только тройной тулуп + тройной тулуп, а сольный аксель сделан в два оборота вместо трех. Дальше комбинация двойной лутц (вместо тройного) + ойлер + тройной сальхов и секвенция тройной лутц + двойной аксель, а идущий следом риттбергер выполнен только в два оборота. Очень бодро начал Дмитрий, сделал два шикарных четверных прыжка, но вот дальше пошел терять обороты на элементах, к сожалению, что существенно понижало их стоимость. Но с чувством, с душой всегда катается Алиев, и этого у него не отнять.
170,68 балла — именно столько набирает Анисимов за произвольный прокат. Общая сумма — 242,72 балла.
Анисимов свой прокат начинает с исполненного четверного — покорился ему тулуп, очень хорошо был выполнен прыжок. Следом спокойно он исполняет четверной сальхов, и на секвенции тройной аксель + двойной аксель приходится бороться с осью, но справляется фигурист. Риттбергер в три оборота получается, а вращения набирают четвертый уровень. Сольный тройной аксель выполнен прекрасно, без всяких нареканий, как и каскад тройной лутц + тройной тулуп. Комбинация тройной флип + ойлер + тройной сальхов также сделана без всяких затруднений. Ну что же, справился Анисимов со своей программой и справился просто прекрасно, шикарная прыжковая часть у него сегодня получилась.
Первым элементом заявлен у Полянского четверной тулуп, но раскрывается фигурист в полете, только два оборота. А вот четверной сальхов сделан уже получше, но при приземлении рукой льда касается фигурист. Дальше аксель выходит только в два оборот, а вот лутц сольный — в три. Зато вращения у Михаила очень красивые, на четвертый уровень, однако дорожка — только на первый. К каскаду с тройным лутцем только двойной тулуп цепляет Полянский, следом исполняет тройной флип + ойлер + двойной сальхов и секвенцию тройной флип + двойной аксель. А потом еще и на вращениях слегка ошибается фигурист. В целом, нужно признать, что достаточно интересно смотрится его программа, но помарок сегодня было, к сожалению, достаточно.
Список участников таков. Однако за минусом Артура Даниеляна, он решил сняться с произвольной программы.