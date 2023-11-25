Валиева и Кондратюк идут за медалями, Косторная бросает вызов судьям: этап Гран-при в Москве. LIVE

13:10

Мельников начинает с четверного тулупа, и он выходит просто прекрасным, очень чистым. Сольный тройной аксель сделан также без всяких затруднений, а следом фигурист уходит во вращения — на четвертый уровень их оценивают судьи. И очень обидная ошибка на каскаде — тройной лутц получается здорово, а вот на тройном тулупе почти падение, руками льда касается фигурист. Зато еще одни вращения на четвертый уровень. Очень здорово откатал свою программу самый юный участник этого этапа, и очень обидно за каскад. Но это определенно зачет.