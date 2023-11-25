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Спорт

Валиева и Кондратюк идут за медалями, Косторная бросает вызов судьям: этап Гран-при в Москве. LIVE

Фигурное катание. Гран-при России. 6-й этап. Короткие программы. ОНЛАЙН

В Москве проходит шестой этап Гран-при России по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований мужчин, женщин и спортивных пар, которые представят короткие программы.
Трансляция
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13:28

Попов начинает свой прокат четверного сальхова, с помаркой получается прыжок у него, зато тройной аксель выполнен достаточно хорошо. За интересные вращения Попов получает заслуженный четвертый уровень от судей, с каскадом тройной лутц + тройной тулуп особых проблем тоже не возникает. Очень эмоционально Попов откатывает свой прокат, полностью погружаясь в свою постановку, отдавая себя всего на льду. Дорожка набирает четвертый уровень, и это очень круто!

13:25

Иван Попов на льду.

13:24

Самсонов получает за свой прокат 95,34 балла.

13:22

Ученик Этери Тутберидзе начинает с четверного сальхова, чистым и уверенным выходит прыжок. Сольный тройной аксель также выполнен высоко и пролетно, очень красивым выходит прыжок. С каскадом тройной лутц + тройной тулуп нет никаких проблем, как и с хореографической частью, шикарно у Самсонова выполнены вращения — на четвертый уровень. Прекрасно он чувствует свою программу, отлично смотрится на льду.

13:18

Короткую программу представляет Даниил Самсонов.

13:18

Дикиджи набирает за свой прокат 94,48 балла.

13:16

Начинает он с чистого четверного лутца, блестяще исполнен прыжок. Каскад четверной сальхов + двойной тулуп тоже сделан, но выезд с первого прыжка не позволил прикрепить тройной элемент, а вот вращения получают третий уровень. С сольным тройным акселем нет никаких проблем, и за еще одни вращения Дикиджи набирает четвертый уровень. Дорожку шагов судьи оценивают на третий. Это браво, отличное выступление!

13:13

Владислав Дикиджи, победитель этапа Гран-при в Казани, на льду.

13:12

Судьи оценивают прокат Мельникова в 80,76 балла.

13:10

Мельников начинает с четверного тулупа, и он выходит просто прекрасным, очень чистым. Сольный тройной аксель сделан также без всяких затруднений, а следом фигурист уходит во вращения — на четвертый уровень их оценивают судьи. И очень обидная ошибка на каскаде — тройной лутц получается здорово, а вот на тройном тулупе почти падение, руками льда касается фигурист. Зато еще одни вращения на четвертый уровень. Очень здорово откатал свою программу самый юный участник этого этапа, и очень обидно за каскад. Но это определенно зачет.

13:07

Александр Мельников открывает соревнования.

13:00

Первая разминочная группа на льду.

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100%
12:55

Список участников выглядит так:

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100%
12:50

Первыми свои короткие программы покажут мужчины. Старт соревнований — 13:00 по московскому времени.

12:45

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований шестого этапа Гран-при России в Москве. Сегодня фигуристы покажут короткие программы.

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