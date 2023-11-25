Валиева и Кондратюк идут за медалями, Косторная бросает вызов судьям: этап Гран-при в Москве. LIVE

Попов начинает свой прокат четверного сальхова, с помаркой получается прыжок у него, зато тройной аксель выполнен достаточно хорошо. За интересные вращения Попов получает заслуженный четвертый уровень от судей, с каскадом тройной лутц + тройной тулуп особых проблем тоже не возникает. Очень эмоционально Попов откатывает свой прокат, полностью погружаясь в свою постановку, отдавая себя всего на льду. Дорожка набирает четвертый уровень, и это очень круто!
Ученик Этери Тутберидзе начинает с четверного сальхова, чистым и уверенным выходит прыжок. Сольный тройной аксель также выполнен высоко и пролетно, очень красивым выходит прыжок. С каскадом тройной лутц + тройной тулуп нет никаких проблем, как и с хореографической частью, шикарно у Самсонова выполнены вращения — на четвертый уровень. Прекрасно он чувствует свою программу, отлично смотрится на льду.
Начинает он с чистого четверного лутца, блестяще исполнен прыжок. Каскад четверной сальхов + двойной тулуп тоже сделан, но выезд с первого прыжка не позволил прикрепить тройной элемент, а вот вращения получают третий уровень. С сольным тройным акселем нет никаких проблем, и за еще одни вращения Дикиджи набирает четвертый уровень. Дорожку шагов судьи оценивают на третий. Это браво, отличное выступление!
Мельников начинает с четверного тулупа, и он выходит просто прекрасным, очень чистым. Сольный тройной аксель сделан также без всяких затруднений, а следом фигурист уходит во вращения — на четвертый уровень их оценивают судьи. И очень обидная ошибка на каскаде — тройной лутц получается здорово, а вот на тройном тулупе почти падение, руками льда касается фигурист. Зато еще одни вращения на четвертый уровень. Очень здорово откатал свою программу самый юный участник этого этапа, и очень обидно за каскад. Но это определенно зачет.
Первыми свои короткие программы покажут мужчины. Старт соревнований — 13:00 по московскому времени.