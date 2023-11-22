Воюет на стороне Украины: тренера чемпионов мира из России объявили в розыск за госизмену

На знаменитого российского тренера по кикбоксингу Ахмада Ахмедова, с 2017 года проживающего на Украине и воюющего на стороне ВСУ, возбудили дело о госизмене в России. Сам мужчина не отказывался от российского гражданства, а его семья по-прежнему проживает в Дагестане. За время тренерской карьеры Ахмедов воспитал 16 чемпионов мира и Европы по кикбоксингу.

На экс-тренера сборной Дагестана по кикбоксингу, заслуженного тренера России Ахмада Ахмедова завели уголовное дело по статье о госизмене. Знаменитый боец участвует в боевых действиях на стороне Украины.

«В отношении Ахмада Ахмедова возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена») за участие в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины», — рассказал собеседник агентства РИА Новости.

Ахмедов работал директором в детско-юношеской спортшколе Кизлярского района Дагестана, а также являлся главным тренером сборной команды этой республики по кикбоксингу.

Известно, что Ахмедов живет на территории Украины с 2017 года, однако при этом не отказывался от гражданства Российской Федерации, из-за чего в отношении него и было заведено дело. Кроме того, у тренера на территории России осталась проживать семья.

На Украине специалист также занимался работой по профессии, возглавляя федерацию профессионального кикбоксинга «К-1».

Однако с началом боевых действий мужчина вступил в ряды теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и воевал сначала в составе батальона «Хорт», а затем вступил в «Дагестанский добровольческий батальон имени имама Шамиля».

По информации Telegram-канала Mash, в составе данного подразделения Ахмедов участвовал в обороне Бахмута (Артемовска). В данный момент, по информации РИА Новости, он остается в рядах ВСУ в должности командира батальона.

22 ноября текущего года мужчина значится в базе Министерства внутренних дел Российской Федерации объявленным в розыск.

Если вина Ахмедова в госизмене будет доказана, то ему может грозить пожизненное заключение.

Любопытно, что в интервью «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов) (признано иноагентом) уже после вступления в тероборону ВСУ Ахмедов рассказывал, что его старший сын был уволен с поста старшего тренера сборной Дагестана по кикбоксингу после того, как стало известно об участии отца в боевых действиях на стороне Украины.

Наиболее известными воспитанниками тренера являются дагестанские бойцы Башир Таждинов, Раджаб Алиев и Магомед Саидов. Всего специалист подготовил 16 чемпионов мира и Европы. Среди его воспитанников — семь мастеров спорта международного класса.

Самым большим успехом подопечных специалиста стала победа Башира Таждинова на чемпионате мира по кикбоксингу в 2015 году. Турнир проходил в Дублине, а российский кикбоксер победил в категории до 75 кг.

«Башир по праву заслужил эту золотую медаль.

Этой победе предшествовали золотые медали на двух подряд чемпионатах России, на которых мой воспитанник признавался самым результативным спортсменом, — рассказывал тогда Ахмедов РИА «Дагестан».

— Больших побед не бывает без упорных тренировок, а Башира отличают именно такие качества, как трудолюбие, выносливость и терпение. На чемпионате мира он показал себя как настоящий профи, поэтому его победа заслуженна и не вызывает сомнений».

Для победы в турнире Таждинову потребовалось провести четыре поединка, в которых он поочередно справился с представителями Норвегии, Турции, Казахстана, а в финале одолел польского кикбоксера, ранее выбившего с турнира действовавшего на тот момент чемпиона мира из США.

«Победный поединок над поляком в финале был, наверное, принципиальным, поскольку он по сетке турнира одолел действующего чемпиона мира из США. Мы доказали, что сильнее и поляка, и американца», — подчеркивал Ахмедов.