Почти рекорд: сборная России разнесла Кубу в Волгограде

Игрок сборной Кубы Карель Эспино (слева) и игрок сборной России Александр Солдатенков в товарищеском матче между сборными России и Кубы

Сборная России по футболу провела свой последний матч в году, приняв в Волгограде национальную команду Кубы. Встреча завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счетом 8:0, при этом Сергей Пиняев еще не реализовал одиннадцатиметровый.

Россия – Куба – 8:0

Матч против национальной команды Кубы был для сборной России последним в 2023 году. После невнятной ничьей против Кении (2:2) в игре, которая была к тому же сыграна на стадионе одного из отелей в Турции, в этой встрече российским футболистам необходимо было реабилитироваться.

Тем более проходила игра на стадионе чемпионата мира – 2018 «Волгоград Арене», где народ заполняет трибуны даже на матчи местного «Ротора» во Второй лиге, а в соперниках была занимающая 169-е место в рейтинге ФИФА Куба. Для сравнения, Россия даже без официальных матчей располагается на 39-й строчке.

Забавным фактом в преддверии игры стала неготовность гостей в плане экипировки. У себя кубинцы привыкли играть на синтетических покрытиях, где используются бутсы с пластиковыми 13 шипами. Столкнувшись с натуральным газоном, они поняли, что обувь не дает достаточного сцепления. В итоге бутсы с шестью железными шипами они покупали в обычном спортивном магазине в Волгограде.

Что касается самого футбола, то российская команда подошла к игре максимально мобилизованной и мотивированной. Одним из главных тактических решений Карпина был непрерывный высокий прессинг, который давал свои плоды весь матч и привел к нескольким голам.

Но сначала были взятия ворот в атаках через красивые комбинации. Куба продержалась почти до середины первого тайма, а потом Иван Обляков протащил мяч по центру, отдал налево Александру Головину, получил обратную передачу и неотразимо пробил.

Восемь минут спустя комбинация повторилась в зеркальном отражении: уже капитан сборной с левого фланга отдал Облякову в центр, получил обратный пас и с довольно острого угла уложил мяч точно в дальний угол.

А четырьмя минутами позже сказался и прессинг. Головин заставил кубинского голкипера сделать неточный пас вперед, перехвативший мяч Федор Чалов покатил в центр под удар Антону Миранчуку, и полузащитник «Локо» не сплоховал.

Во втором тайме Карпин стал делать большое количество замен, дав дебютировать в национальной команде нескольким игрокам, включая Никиту Кривцова и Александра Черникова из «Краснодара».

На этот раз гости выдержали десять минут, пока россияне нащупывали игровые связи, а на 56-й минуте Чалов сделал голевой пас на защитника Александра Сильянова, еще не забивавшего в футболке национальной команды.

Затем дуплетом выстрелили спартаковцы Александр Соболев и Данил Пруцев. Первый забил после прессинга вышедшего вместе с ним после перерыва Андрея Мостового, второй отличился тоже с передачи зенитовца, протащившего мяч справа и отдавшего во второй темп.

Мостовой вообще во втором тайме был самым активным и, пожалуй, лучшим игроком на поле и буквально терроризировал оборонительные порядки кубинцев.

Своим голом он тоже отметился — Соболев после своего прессинга вернул партнеру должок. Но прежде в первом же матче за главную команду страны отличился Кривцов. Интересно, что в той комбинации сначала Пруцев протащил мяч на 50 метров, затем Мостовой сделал эффектный пас, а увенчали все красивая обводка и мощный удар полузащитника «Краснодара».

Таким образом, команда Карпина повторила результат единственного матча в истории против сборной Кубы. В 1980 году на Олимпиаде в Москве такую же победу над кубинцами одержала команда СССР.

Ну а повторить самую крупную победу в истории сборной России тоже было можно (в 1990-е со счетом 9:0 была обыграна команда Сан-Марино), но Сергей Пиняев не сумел реализовать пенальти — голкипер вытащил из угла.

Впрочем, все и так остались довольны. Год сборная России завершила явно на мажорной ноте.

«Соперник не того уровня, но молодцы»

Для «Газеты.Ru» результат и игру прокомментировал экс-форвард сборной страны, а ныне политик Дмитрий Булыкин.

«Для начала надо поздравить всех болельщиков с хорошей игрой, с праздником, с голами, с победой. И, конечно, надо поздравить команду, которая сделала подарок всем болельщикам. Так, в принципе, и нужно, чтобы наша сборная приносила хорошие эмоции, когда [у клубов] нет международных матчей, а у национальной команды есть, пусть и не с самыми сильными сборными, но ребята — молодцы, сделали праздник, — подчеркнул Булыкин.

— Соперник не того уровня, чтобы делать какие-то выводы, но хорошо сыграли, показали хорошую игру, порадовали болельщиков. Это молодцы. Как футболисты, так и тренерский штаб. Выделять какого-то одного игрока не буду, выделю всю команду».