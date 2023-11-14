«К черту этого паразита»: Березуцкому предложили сдать паспорт за призыв уезжать из России

Бывший защитник сборной России Василий Березуцкий призвал спортсменов уезжать из России, если есть возможность выступать за рубежом. Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев назвал его предателем, а депутат Госдумы Светлана Журова заявила «Газете.Ru», что не стоит спешить осуждать Березуцкого, поскольку он не уточнял, какие страны имел в виду.

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий, переехавший в Испанию, в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна заявил, что российские спортсмены должны уезжать из страны ради выступлений в лучших турнирах мира.

«Если хотите играть действительно на высоком уровне и чего-то добиться, то сейчас 100% надо уезжать. Если просто зарабатывать деньги и играть, тогда можно оставаться. Это касается не только российских футболистов.

Это касается вообще всех российских спортсменов, которые, если могут где-то выступать, то должны это делать. И неважно, за какую страну, неважно, под каким флагом и как.

Конечно, надо по возможности ехать куда угодно, если такая возможность есть», — сказал Березуцкий.

Высказывание экс-футболиста вызвало широкий резонанс, причем чаще всего в его сторону звучат критические комментарии. Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев назвал Березуцкого предателем, сравнив его с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, который ранее также говорил о необходимости уезжать за рубеж — правда, только для футболистов.

«К черту этого Василия Березуцкого! Ведет он себя нехорошо, не по-русски. Хвастается, что ему денег на 10 лет хватит. Не найдет он в Испании себя. Не дай Бог у него родственники заболеют или он сам заболеет, вернется в трусах в Россию и еще будет прощения просить, говорить, что там тяжело жить.

Это сейчас он храбрится. На чужбине жить очень тяжело. Он там будет все равно изгоем, никуда не денется.

Но, правда, у него денег до черта», — цитирует Пономарева Legalbet.

Прославленный армеец считает, что подобное заявление Березуцкий сделал «от недостатка ума». Он также напомнил, что экс-защитник красно-синих имеет воинское звание.

«Что ж он раньше сам-то не уехал, паразит чертов?! В ЦСКА десяток лет проиграл, он, наверное, еще и военнослужащий. Тогда это противозаконно, могут возбудить уголовное дело как против дезертира. Такие вещи говорить неприемлемо, ну, не опошляй ты Родину свою!

Его все равно настигнет кара. В какой-то степени я его считаю предателем, как и Валерия Карпина, который заявил, чтобы молодые футболисты уезжали за границу. Он сморозил глупость. Прежде всего надо любить свою Родину, а потом уже все остальное. Вася и Карпин не правы несколько раз», — заключил Пономарев.

Раскритиковал Березуцкого и глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. Он призвал спортсмена сдать российский паспорт.

«После таких слов надо проверить человека на психическое равновесие. Сейчас плохая погода в мире, плюс депрессивное состояние у человека из-за мировой ситуации. Мы живем в России, да, мы понимаем, что сейчас не самые лучшие и светлые времена у нашей страны, но поступать так, как поступает Березуцкий, это достойно предательства!

У нас хорошие клиники, пусть немного полежит, поймет, что был не прав, и извинится. Березуцкий забыл, что он всю жизнь проиграл в ЦСКА. Ему платили российские налогоплательщики. Если он с чем-то не согласен, то пусть сдаст российский паспорт», — заявил Свищев.

В свою очередь, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заметила, что поспешные выводы неуместны. В беседе с «Газетой.Ru» она обратила внимание, что Березуцкий не уточнял, какие страны имел в виду — а это, убеждена Журова, критически важно в текущей ситуации в мире.

«Тут можно манипулировать.

Если бы он сказал уезжать в Латинскую Америку, в Аргентину, мы бы возмущались? Это же БРИКС — мы дружим, у нас все хорошо, играем друг против друга. И контекст совсем другой.

А если бы речь шла об, условно, Германии, все бы начали возмущаться. Так что вопрос открыт: смотря куда ехать. Если наши футболисты на каких-то этапах поедут играть в Аргентину, ничего в этом плохого нет, это дружественная страна.

Он же не уточнял, куда именно надо уезжать – в этом вся загвоздка. Все почему-то сразу додумали, что он имел в виду Францию или Германию. Перед тем как вешать ярлыки, надо уточнить, что он имел в виду. Обмен игроками с Аргентиной или Бразилией — почему нет? Это лидеры мирового футбола», — убеждена Журова.