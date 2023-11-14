Дзюбу обвинили в драке с надеждой российского футбола после матча со «Спартаком»

Футболисты «Локомотива» Артем Дзюба и Сергей Пиняев подрались после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком», сообщил инсайдер Иван Карпов. По его словам, из-за этого генеральный директор клуба Владимир Леонченко предъявил претензии главному тренеру Михаилу Галактионову, который якобы зря ставит Дзюбу в основной состав. Бывший наставник Дзюбы в «Томи» Валерий Непомнящий заявил «Газете.Ru», что драка между футболистами не говорит о конфликте и такое может случиться в любой команде.

Известный инсайдер Иван Карпов сообщил в своем Telegram-канале, что футболисты «Локомотива» 35-летний Артем Дзюба и 19-летний Сергей Пиняев якобы подрались после матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:1). По информации журналиста, за этот конфликт главному тренеру команды Михаилу Галактионову досталось от генерального директора клуба Владимира Леонченко.

«Во время игры Дзюба напихал Пиняеву за несколько подряд неудачных действий. На это молодой огрызнулся: мол, мы тут все бегаем, а ты вообще пешком по полю ходишь.

По окончании встречи Дзюба мощно наехал на Пиняева в раздевалке и завязалась потасовка, которую еле разняли»,

— сообщает Карпов.

Он добавляет, что сразу после этого в одном из соседних помещений состоялся разговор на повышенных тонах между Леонченко и Галактионовым. Функционер «наорал» на тренера, и это услышали сторонние люди.

«Претензия состояла в том, что Михалыч потерял раздевалку из-за Дзюбы, и зачем он вообще его ставит в состав.

Тренер в ответ напомнил Леонченко, кто забил гол «Спартаку» и вывел один на один Антона Миранчука, когда схлопотал красную карточку полузащитник красно-белых Даниил Хлусевич. Недопонимание между игроками было исчерпано в тот же день, а Дзюба и Пиняев оба вышли в основе на следующий матч против Ахмата (2:1)», — говорится в сообщении.

Карпов также добавляет, что Леонченко изначально был против подписания Дзюбы из-за личной неприязни. Инсайдер назвал это саботажем и лоббированием своих интересов в ущерб клубу.

С официальным заявлением после появления этой информации выступил «Локомотив». Клуб сделал акцент на том, что это лишь недостоверные слухи.

«Слухи, которые распространяются посредством частных каналов в Telegram, не являются правдой. Все возникающие порой вопросы обсуждаются внутри клуба, но в общении друг с другом мы, будь то игроки, тренеры или руководители, не переходим ту грань, за которой начинается недопонимание. У нас есть команда, где нет равнодушных, команда, которая хочет и может побеждать», — сказано в заявлении, обнародованном на официальном сайте красно-зеленых.

Представитель Дзюбы Леонид Гольдман утверждает, что никакой потасовки не было. По его словам, Артем лишь мог выразить недовольство, поскольку он является лидером команды и переживает за нее.

«Видел появившуюся в Telegram-каналах информацию о якобы какой-то потасовке между Артемом и Сергеем.

Мне вообще странно читать определение «потасовка» применительно к Пиняеву и Дзюбе. Учитывая их антропометрические данные, между ними потасовки быть не может в принципе»,

— цитирует Гольдмана «Матч ТВ».

Он добавил, что Дзюба с позиции лидера имеет право высказывать свои мысли партнерам. При этом, подчеркнул Гольдман, футболист находится в прекрасных отношениях со всеми одноклубниками, и распространение подобных слухов является попыткой разбалансировать обстановку в команде.

Ситуацию прокомментировал известный специалист Валерий Непомнящий, который тренировал Дзюбу в период его выступлений за «Томь». Непомнящий заявил «Газете.Ru», что драки и конфликты могут быть в любой команде, но, как правило, это говорит о неравнодушии.

«Да, в командах случаются конфликты вроде потасовок. Кто-то называет это драками. Такое бывает, и Артем не исключение. Но это всегда очень быстро разрешается. Развели игроков в стороны или тренер удалил футболиста с тренировок. Потом они встречаются, приносят извинения друг другу, и все заканчиваются.

Это не является предосудительным, более того, многие тренеры считают, что без этого не должно быть. Это рабочие моменты.

Вопрос в причине возникшего конфликта. Бывает, что кто-то в кого-то грубо и жестко въехал на тренировке. Бывает, обсуждается какая-то тема, и кто-то с кем-то не соглашается. Причины могут быть разные. Но это неравнодушие — это точно. И игроки заряжены на достижение более высоких результатов», — считает Непомнящий.

Тренер добавил, что эта ситуация не свидетельствует о нездоровой обстановке в команде.

«Я видел эпизоды в играх «Локомотива», когда Артем был не совсем доволен продолжением атаки со стороны Пиняева. Но это никак не может быть конфликтом. Возможно, Артем ему «напихал». Не стоит это расценивать как проявление нездорового климата в команде», — уверен Непомнящий.