«Не надо спешить в «Зенит»: Кержакова уволили из «Спартака»

Российский специалист Александр Кержаков был уволен с поста главного тренера «Спартака» из сербской Суботицы. В беседе с «Газетой.Ru» экс-наставник сборной России Борис Игнатьев призвал Кержакова не спешить в российские топ-клубы, а бывший нападающий национальной команды Дмитрий Булыкин назвал работу за рубежом ценным опытом для тренера.

Бывший футболист петербургского «Зенита» Александр Кержаков покинул пост главного тренера «Спартака» из Суботицы. Об этом сообщил президент клуба Никола Симович в соцсетях.

«В последних играх произошел спад. Что-то пошло не так, результаты стали плохими.

Александр — выдающийся человек и тренер, и я хотел бы лично поблагодарить его за все, что он сделал», — написал Симович.

Кержаков стал тренером «Спартака» в июне 2023 года. До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражением и один — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию.

В сербской команде дела тоже не задались. Сейчас «Спартак» занимает 11-е место в чемпионате Сербии, набрав 16 очков. На первой строчке располагается белградский «Партизан», имея в активе 40 очков. На втором месте находится столичная «Црвена Звезда», которая набрала 34 балла. Замыкает тройку сильнейших «Бачка-Топола» (26).

Президент «Спартака» Симович объяснил, почему было принято решение расстаться с российским специалистом. Он подчеркнул, что не все задачи команды были реализованы.

«Вчера у меня состоялась встреча с Александром, и мы вместе пришли к выводу о расторжении контракта. У него было несколько очень хороших игр в Сербии. Под его руководством мы выиграли у «ТСК» и «Воеводины», которые входят в топ-4 нашего чемпионата.

Но некоторые детали не сработали как надо, нам также не очень повезло... Жалко, что наше сотрудничество закончилось так быстро, но таков футбол»,

— сказал Симович «Спорт-Экспрессу».

Президент «Спартака» добавил, что у него остались положительные впечатления от общения и работы с Кержаковым. Он пожелал специалисту успехов в дальнейшем.

«Кержаков — очень хороший тренер и человек. Я желаю ему всего наилучшего в его карьере и жизни. Уверен, что у него будет хорошая тренерская карьера в будущем», — заключил Симович.

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев не удивился отставке Кержакова, отметив, что это естественная ситуация в карьере любого тренера. В беседе с «Газетой.Ru» он призвал Александра и других молодых специалистов не торопиться строить карьеру в российском топ-клубе.

«Судьба любого тренера сопряжена с обязательными увольнениями, приемами на работу и опять увольнениями. Только бухгалтер, надев нарукавники, может до пенсии служить какому-то одному учреждению. Поэтому принимать все это близко к сердцу и рассматривать как трагедию людям, которые болеют за Кержакова, которые помнят его как большого футболиста, не вижу никакого смысла. Хотел бы лишь пожелать ему успехов.

Конечно, Александр будет продолжать деятельность на тренерском поприще, в этом нет никакого сомнения — он для этого, наверное, рожден.

Возможно, всем молодым специалистам надо не спешить идти в «Спартак», в «Динамо», в «Зенит», где огромное давление.

Нужно наработать понимание, получить знания и материал в командах более низкого уровня для того, чтобы избежать давления, очковой лихорадки и просто применять свои знания.

Не играет роли, будет Саша работать в России или еще где-то. Наверное, он должен, исходя из того, как он пережил эту ситуацию, по прошествии какого-то времени возобновлять тренерскую деятельность», — полагает Игнатьев.

Бывший нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин заявил «Газете.Ru», что опыт в сербском «Спартаке» в любом случае ценен для Кержакова. Он выразил надежду, что теперь тренер продолжит работу в России.

«Конечно, это очень ценный опыт. Не знаю, как у Александра там складывалось, был ли языковой барьер. Языковая проблема — очень серьезная. И если ему удавалось со всеми общаться на языке, шутить и доносить до ребят все, что он хочет, то это громадный опыт для него — и язык, и быт, и другие футболисты, и понимание психологии. Все это дает нереальный опыт для тренера.

Хочется, чтобы наши бывшие футболисты, которые стали специалистами, работали в нашем чемпионате и передавали опыт и мастерство российским футболистам.

У тренеров-иностранцев другой менталитет, другая языковая проблема. И хотелось бы, чтобы наши специалисты, которые играли на высоком уровне, приносили пользу нашему футболу», — сказал Булыкин.

Он подчеркнул, что считает языковой барьер главной проблемой для российских тренеров за границей.

«Я за то, чтобы наши бывшие футболисты развивали футбол в России и передавали опыт. Если по каким-то причинам Кержаков хочет работать за границей, то пусть пытается. Но это будет намного тяжелее, чем в России. Здесь им будет легче, и это полезнее для нашего футбола. Проявить себя в Европе как тренеру намного сложнее как минимум из-за языка, и это создает проблемы для многих футболистов, потому что мало кто знает язык так, как это нужно для тренерской работы», — резюмировал Булыкин.