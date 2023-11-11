В матче 15-го тура Российской премьер-лиги занимающий второе место санкт-петербургский «Зенит» принимает на своем поле лидирующий в турнире «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
МИР Российская Премьер-лига. 15-й тур
Матч не начался
11 ноября 19:30
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
0 : 0
Краснодар
Краснодар, Россия
Стадион «Газпром Арена (Санкт-Петербург)», Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись
С начала
Вверху самая последняя запись
С конца
19:15
Здравствуйте, уважаемые болельщики! Приветствуем вас на главном матче 15-го тура чемпионата Российской премьер-лиги, в котором встречаются лидеры: «Зенит» в Санкт-Петербурге принимает «Краснодар». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях Правила применения рекомендательных технологий