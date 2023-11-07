«Зачем таких людей оставлять жить»: Костомаров рассказал об апатии после ампутаций

Российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров выступил на марафоне «Знание. Первые» и рассказал о реабилитации после ампутации конечностей. Он признался, что долгое время после хирургического вмешательства был в апатии, ему хотелось послать «на фиг это все» и лежать. Однако теперь он намерен на коньках «выйти на лед и почувствовать его».

«На фиг это все, буду лежать»

Олимпийский чемпион — 2006 в танцах на льду Роман Костомаров в рамках выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые» рассказал, что восстановление после ампутации конечностей далось ему тяжело, прежде всего, с психологической точки зрения.

Спортсмен вспомнил, что сетовал на несправедливость жизни и не понимал, почему именно на его долю выпало такое испытание. Он не верил, что может справиться без ног и рук.

«Я горько плакал и думал, что это конец света. Хотелось уснуть. Первое время думал, зачем таких людей оставлять жить?

Месяцами ждешь, пока все сформируется, потом начинается примерка протезов. Не получается две минуты сидеть в кровати. Я тогда весил 60 кг. Руки не поднимались, голова не поднималась, я не понимал, с чего начать», — поделился Костомаров.

Он добавил, что для того, чтобы нормально сесть, ему пришлось работать порядка трех месяцев. В мае он получил первые тренировочные протезы и сначала испытывал «ужасные» болевые ощущения.

«Реабилитологи ожидали, что не смогу сразу пойти. Но я первые 15 минут прошел сам — страшно было, кружилась голова.

Я тогда не понимал, сколько всего надо сделать, чтобы боль прошла. В первое время отстегивал протезы и думал: да ну на фиг это все, буду лежать. Была апатия. Постепенно находил в себе силы и желание, не хотел, чтобы дети видели меня в коляске. Мама их настраивала, что папа теперь «Робот 3000», — они так меня называют», — сообщил фигурист.

Ампутация и восстановление

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Он попал в реанимацию с пневмонией и находился на аппарате искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Позднее его перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), который искусственно насыщал кровь кислородом.

В процессе лечения Костомарову ампутировали обе стопы, кисть правой руки и пальцы левой из-за отмирания тканей. 6 июля спортсмена выписали из больницы. Уже в августе он впервые после болезни вышел на лед — правда, в кроссовках.

Он появился перед публикой во время выступления своей жены Оксаны Домниной на шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Выписавшись из больницы, Костомаров старается держать своих поклонников в курсе по поводу всего, что с ним происходит. В соцсетях он выкладывает видео своих тренировок, дает интервью на телевидении и участвует в бизнес-форуме. В октябре он опубликовал ролик, на котором снова сел за руль, не используя при этом протезы для рук.

«Ну вот я и поехал. Счастья полные штаны», — написал фигурист.

«Хочу выйти на лед и почувствовать его»

Костомаров также рассказал во время выступления на марафоне, что посещает тренировки по боксу, несмотря на ампутированные конечности.

«Хочу выйти на лед и почувствовать его, пусть это будет и не то катание, которое было раньше.

Сейчас будет гораздо труднее, но такое желание есть, я тренируюсь для этого. Спортзал у меня был всегда, а пару дней назад даже на бокс сходил.

Без протеза, правда. Но все равно можно тренироваться и прогрессировать, потому что любая тренировка укрепляет ноги, руки, укрепляет дух. Поэтому я всегда это делаю с удовольствием», — заключил олимпийский чемпион.