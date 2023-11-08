Грабители пришли за новорожденной дочерью Неймара, но связали его тещу и обокрали дом на $120 тысяч

В Бразилии неизвестные проникли в дом девушки бразильского нападающего Неймара, выступающего за «Аль-Хилаль» в Саудовской Аравии. Они связали мать Бруны Бьянкарди и пытались выяснить местонахождение возлюбленной футболиста и его новорожденной дочери, чтобы похитить их и требовать выкуп. Чем все закончилось – в материале «Газеты.Ru».

Как похищение стало ограблением

В бразильском городе Котия неизвестные совершили нападение на дом модели и блогера Бруны Бьянкарди, которая встречается с футбольной суперзвездой Неймаром. Преступники проникли в жилище девушки, которая в этот момент отсутствовала. Однако в доме находилась ее мать, которую грабители связали и начали допрашивать.

Как сообщает R7, все произошло около 3:00 утра (9:00 мск) в ночь с 6 на 7 ноября. Нападавшие постоянно спрашивали, где находится Бьянкарди и ее дочь Мэви, которую модель родила от Неймара 7 октября 2023 года. Полиция предполагает, что изначально целью было именно похищение девушки и ребенка ради выкупа.

Когда получить эти сведения не удалось, злоумышленники устроили погром в доме и унесли с собой ювелирные украшения, часы премиальных марок и лимитированную дизайнерскую одежду на сумму около $120 тысяч.

Сообщается также, что кто-то из соседей вызвал полицию, увидев, что в доме происходит что-то странное. Прибывшим сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать одного из грабителей, в то время как остальные скрылись с украденным. Задержанный оказался местным жителем, который провел своих сообщников к дому Бьянкарди и рассказал, как проникнуть внутрь.

Кто такая Бруна Бьянкарди

Девушка Неймара проживает в Котии, которая расположена в регионе Сан-Паулу. Девушка работает моделью и инфлюенсером, регулярно сотрудничает со знаменитыми брендами.

Об их с Неймаром романе стало известно в 2022 году. Правда, через несколько месяцев пара рассталась, однако впоследствии возобновила отношения.

По слухам, распространявшимся бразильскими СМИ, проблемы в отношениях возникали из-за многочисленных измен футболиста. Тот неоднократно извинялся перед Бьянкарди, и в итоге пара договорилась об условиях, на которых игрок может спать с другими девушками. Сообщалось, что Неймар не должен пользоваться услугами девушек по вызову, должен предохраняться и не целоваться в губы.

В октябре у пары родилась дочь, которая проживает вместе с матерью на родине, пока отец зарабатывает деньги в Саудовской Аравии.

Самый дорогой футболист мира

31-летний Неймар перед началом нынешнего сезона перебрался в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, за который успел провести в чемпионате три матча, сделав две результативные передачи, а также отметился одним забитым мячом в двух матчах Лиги чемпионов Азии.

До того в своей профессиональной карьере талантливый, но часто травмирующийся нападающий играл за бразильский «Сантос» , испанскую «Барселону» и французский «Пари Сен-Жермен» . Именно трансфер Неймара в французский клуб из испанского является рекордным в мировом футболе. «ПСЖ» приобрел нападающего за прописанные в его соглашении с «Барсой» €222 млн отступных.

За годы выступлений Неймар провел 128 матчей за национальную сборную Бразилии, отметившись в них 79 забитыми мячами. Он является капитаном и главной звездой национальной команды.

Неймар, при своем бесспорном таланте, который неоднократно приводил его в шорт-лист кандидатов на «Золотой мяч», всегда славился своим разгульным образом жизни. Из-за этого форвард не раз попадал в различные скандальные истории и даже обвинялся в изнасиловании, однако обошлось без серьезных последствий.

В данный момент футболист проходит в Бразилии лечение после тяжелой травмы, полученной им в октябрьском матче чемпионата мира за сборную страны против Уругвая.

Неймар травмировал мениск и получил разрыв крестообразной связки колена. Сначала предполагалось, что он не выйдет на поле около десяти месяцев, однако после успешной операции, проведенной известным хирургом Родриго Ласмаром, считается, что он выбыл примерно на полгода и сможет вернуться к стартующему 20 июня Кубку Америки.