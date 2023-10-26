Фигуристки травмируются, Тутберидзе за границей: что происходит с лучшей группой мира

Сильнейшая ученица Этери Тутберидзе, действующая чемпионка России Софья Акатьева пропускает этап Гран-при России в Красноярске из-за сильного ушиба. Майя Хромых только вылечилась от очередной травмы, из-за которой снялась со своего первого турнира. Камила Валиева готовится к суду против WADA за право выступать на соревнованиях и восстанавливается после операции. А сама Тутберидзе тем временем ездит по миру с иностранным фигуристом. «Газета.Ru» — о том, что происходит в лучшей группе мира.

Очередная травма Акатьевой

Ученица Этери Тутберидзе, действующая чемпионка России Софья Акатьева неожиданно снялась с третьего этапа Гран-при, которой состоится в Красноярске 28-29 октября. Имя фигуристки исчезло из предварительного списка участниц, который был ранее опубликован на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Акатьеву заменит 15-летняя Мария Агаева, которая проводит свой первый взрослый сезон и уже успела завоевать бронзу на этапе Гран-при в Омске.

«Причиной пропуска старта в Красноярске стал сильный ушиб, на восстановление понадобится неделя-полторы.

Акатьева тренируется, но из-за болезненных ощущений пока не может делать резких движений, поэтому воздерживается от многооборотных прыжков.

Она все-таки рассчитывает отобраться в финал Гран-при России, поэтому планирует участие в двух этапах серии», — сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник.

Пока неясно, на каких этапах выступит Акатьева. В списках, которые ФФККР опубликовала в Telegram-канале 19 сентября, имя чемпионки России значилось на этапах в Омске (уже прошел) и Самаре (19-20 ноября).

Осталось еще два этапа Гран-при, помимо красноярского и самарского: в Казани и Москве. Видимо, на какой-то из этих турниров Акатьева и заявится.

16-летняя фигуристка в этом сезоне уже снималась с выступлений. Так, она откатала короткую программу на контрольных прокатах сборной России, но внезапно отказалась от участия в произвольной. Тогда причиной также стали медицинские показания. Кроме того, летом в момент подготовки к сезону Акатьева перенесла стрессовый перелом стопы.

Что происходит со здоровьем у сильнейшей фигуристки Тутберидзе на данный момент — большой вопрос.

Также с травмами уже долгое время мучается еще одна ученица Тутберидзе — Майя Хромых. Она пропустила весь прошлый сезон из-за травмы руки, не позволяющей ей выступать в полной мере.

На контрольных прокатах — 2023 Хромых откатала обе программы, но с серьезными ошибками: физическое состояние оставляло желать лучшего.

Девушка была заявлена на первый этап Гран-при России в Уфе, но снялась с него — причиной вновь стали медицинские показания. Подробностей о состоянии фигуристки раскрыто не было.

Теперь ожидается, что Хромых выступит на Гран-при в Красноярске.

Нестабильность Петросян с двумя золотыми медалями

В группе Тутберидзе остаются в строю еще две фигуристки на взрослом уровне — Аделия Петросян и Камила Валиева.

Петросян свои два этапа уже откатала, однако пока не добилась стабильности на элементах ультра-си. На первом этапе фигуристка столкнулась со сложностями в произвольной программе — упала с сольных четверных тулупа и флипа, а на каскаде четверной тулуп + двойной тулуп допустила степ-аут.

На втором этапе не удалась короткая — Петросян сорвала каскад и допустила ошибку на тройном акселе. Да и в произвольной программе было падение — с четверного тулупа.

Впрочем, завоевать оба золота все эти проблемы Петросян не помешали. Составить конкуренцию ей могла бы только Алина Горбачева на втором этапе, поскольку опередила фигуристку Тутберидзе по итогам короткого проката, но в произвольной ученица Софьи Федченко сорвала четверной сальхов и не дотянулась до Петросян. Так что финал Гран-при Аделия себе уже гарантировала.

Отсутствие ультра-си Валиевой и допинговое дело

С Валиевой все выглядит несколько сложнее. Предварительно она заявлена на этап в Казани (10-13 ноября) и Москве (24-27 ноября). Однако допинговое дело фигуристки все еще не завершено, новые слушания по этому вопросу в Спортивном арбитражном суде (CAS) должны пройти как раз перед этапом в Казани — 9-10 ноября.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) требует дисквалифицировать спортсменку на четыре года, поэтому сейчас сложно ответить, появится ли Валиева на официальных стартах в этом сезоне — и в следующих.

Валиева на контрольных прокатах «зажгла» в «Мегаспорте», представив две яркие программы, однако обошлась без своих фирменных элементов ультра-си (ни тройного акселя, ни четверного тулупа).

Связано это, в первую очередь, с состоянием здоровья. 16 августа на плановой диспансеризации врачи выяснили, что у Валиевой разрыв сетчатки глаза. Девушке пришлось пройти лазерную коагуляцию. После проведенной операции, в связи с которой нужно минимизировать нагрузки, спортсменка несколько недель каталась «аккуратно», а к полноценным тренировкам вернулась только 6 сентября. Поэтому пока остается неясным, в какой форме к своим этапам Гран-при подойдет Валиева, даже если ее допустят до соревнований.

Тутберидзе не появляется на этапах Гран-при России

Большим вопросом остается, появится ли сама Тутберидзе на выступлениях своих учениц на ближайших этапах Гран-при. На первых двух Аделию Петросян сопровождали другие тренеры из группы — Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.

Сама же специалистка сейчас находится за границей вместе с другим своим учеником — грузинским фигуристом Никой Егадзе. В первой половине сентября тренер сопровождала этого спортсмена на «челленджере» Lombardia Trophy в Италии, где Егадзе завоевал серебряную медаль, а затем следила за его выступлением на международном этапе Гран-при в США.

По итогам двух прокатов Егадзе остановился в шаге от попадания на пьедестал, заняв четвертое место. А в перерыве между этими двумя событиями Тутберидзе съездила в Японию, где на Japan Open выступал другой ее грузинский ученик — Морис Квителашвили.

В связи с этим у поклонников может возникнуть вопрос — не слишком ли увлечена тренер иностранными мероприятиями, посещая в том числе «челленджеры» и шоу-турниры типа Japan Open?

Петросян после этапа в Омске призналась, что с наставницей не общалась, — Тутберидзе была на связи только со своим штабом.

«С Этери Георгиевной во время этапа не контактировала. Она общалась с Сергеем Викторовичем Дудаковым. Со мной потом поговорят, наверное», — предположила фигуристка после своего выступления.

Именно Петросян сейчас выглядит лидером группы — на ее счету победный финал Гран-при в прошлом году и уже два успешных выступления в этом сезоне на фоне травм, снятий и допинговых дел ее коллег по группе. Однако Тутберидзе предпочла посетить этап Гран-при в США с грузинским фигуристом Егадзе, а не соревнования в Омске с Петросян.