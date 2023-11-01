«Список санкций широк»: игроки клуба с Украины отказались пожать руку россиянину в Лиге чемпионов

Футболисты украинского клуба по мини-футболу «Хит» во время матча Лиги чемпионов отказались пожать руку российскому спортсмену Антону Соколову, выступающему за португальский «Спортинг». В ответ одноклубники футболиста из РФ тоже отказались от рукопожатия с украинцами. Спортивный юрист Валерий Федореев в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что теперь «Хиту» может грозить обширный список санкций, но он не верит, что УЕФА назначит команде из Киева серьезное наказание.

Инцидент произошел перед матчем группового этапа Лиги чемпионов по мини-футболу между португальским «Спортингом» и украинским «Хитом». Перед поединком члены команд традиционно жмут руки соперникам, однако в этот раз игроки украинской команды отказались от рукопожатия с футболистом другой команды — россиянином Антоном Соколовым. Об этом сообщил Telegram-канал Futsal legends.

За Соколова тут же вступились его одноклубники: те, кто шли за ним, отказались в ответ пожимать руки игрокам украинского клуба.

Встреча завершилась со счетом 2:2, и после матча инцидент получил продолжение: футболисты португальской команды, которым не понравилось такое обращение с их одноклубником, снова отказались от традиционных рукопожатий, после чего главный тренер «Спортинга» Жуан Матуш увел свою команду в раздевалку.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело по данному инциденту. Наказанием за подобное деяние со стороны украинских футболистов может быть как дисквалификация клуба, так и лишение очков.

«Хит» после трех сыгранных матчей на групповом этапе идет на втором месте в турнирной таблице, набрав пять очков. От «Спортинга», который эту группу возглавляет, его отделяют два балла. Пока команда проходит в следующий раунд, однако теперь все будет зависеть от действий УЕФА и того, будет ли наказан клуб из Киева.

Чем рискует клуб с Украины

Спортивный юрист Валерий Федореев в комментарии «Газете.Ru» отметил, что поступок украинских футболистов имел политическое основание, а также рассказал, какие санкции может применить УЕФА в сложившейся ситуации.

«Очевидно, что отказ пожать руку российскому игроку «Спортинга» имел политические причины, никак не связанные со спортом.

Дисциплинарный регламент УЕФА прямо запрещает на своих соревнованиях любые акции неспортивного — в том числе политического — характера. Аналогичным образом УЕФА запрещает и любое дискриминационное поведение, наносящее ущерб достоинству футболиста в связи с его этническим происхождением и национальностью.

Решение по данному делу должен принимать Дисциплинарный комитет УЕФА. Список возможных санкций за данное нарушение довольно широк — от предупреждения до снятия очков или полной дисквалификации клуба из соревнований. Однако наиболее вероятно, что в текущей ситуации УЕФА ограничится лишь минимальными санкциями — предупреждением и, возможно, небольшим штрафом на украинский клуб», — считает Федореев.

Как Соколов попал в португальский «Спортинг»

24-летний Антон Соколов родился в Свердловской области и начал заниматься футболом с шести лет, после чего попал в школу «ВИЗ», созданную на основе клуба по мини-футболу «Синара». С 2015 года Соколов стал привлекаться к матчам за основную команду, отметившись голом в своем дебютном поединке — он поразил ворота «Сибиряка». А уже во втором матче, когда команда играла с «Прогрессом», оформил дубль. В «Синаре» Соколов играл до 2022 года и вместе с командой завоевал золотые медали чемпионата России в 2021 году, а на следующий год выиграл Кубок страны.

В 2015 году Соколов в составе молодежной сборной России принял участие в VI Российско-китайских молодежных играх в Иркутске. Там в двух играх против сборной Китая он смог оформить по пента-трику в каждой. В августе 2018-го в составе студенческой сборной России он завоевал золотые медали чемпионата мира среди студентов, проходившего в Казахстане, а в 2022 году стал обладателем серебряной награды чемпионата Европы.

Успехи Соколова привлекли внимание за рубежом. Причем футболистом заинтересовалась не простая команда, а лиссабонский «Спортинг» — один из крупнейших клубов в мини-футболе, через который проходят многие мировые звезды.

В 2022 году, несмотря на сложившуюся политическую обстановку, Соколов подписал контракт с португальской командой, на регулярной основе выступающей в еврокубках. В составе «Спортинга» он уже успел стать и чемпионом страны, и обладателем Суперкубка Португалии. До произошедшего инцидента с «Хитом» в Лиге чемпионов схожих ситуаций с российским игроком в Португалии не происходило.

Не первый отказ от рукопожатия

Похожий инцидент произошел на чемпионате мира — 2023 по фехтованию, когда в поединке 1/32 финала украинка Ольга Харлан отказалась пожать руку россиянке Анне Смирновой после своей победы. Согласно регламенту, подобное нарушение наказывается отстранением от турнира и дисквалификацией на 60 дней. Без рукопожатия бой считается незавершенным, однако Харлан просто покинула дорожку. Смирнова ждала соперницу на протяжении 45 минут, чтобы завершить бой согласно регламенту. Российская саблистка ушла только после переговоров с официальными лицами.

Российская фехтовальщица в поединке с Харлан потерпела поражение, и это решение не было пересмотрено. Однако украинку все же дисквалифицировали и не допустили до боя 1/16 финала турнира. Впрочем, 28 июля исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) отменил дисквалификацию Харлан, благодаря чему она смогла принять участие в командных соревнованиях.

Позднее министр спорта и молодежи Украины Вадим Гутцайт сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) готов предоставить Харлан дополнительную олимпийскую лицензию для участия в Играх 2024 года, если она сама не сможет пробиться туда.

Смирнова, как и остальные российские фехтовальщики, выступала на чемпионате мира в нейтральном статусе.