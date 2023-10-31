«Просто подарили»: Роналду высмеял восьмой «Золотой мяч» Месси

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси получил восьмой «Золотой мяч» в карьере. Его главный соперник — Криштиану Роналду, выигравший пять «Золотых мячей», — подверг сомнению победу аргентинца, поставив четыре смеющихся до слез смайлика под ироничным видео испанского журналиста Томаса Ронсеро о том, что Месси якобы «подарили» награду. При этом известный российский тренер Валерий Гладилин в беседе с «Газете.Ru» заявил, что у конкурентов Месси — Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе — на самом деле не было шансов.

Минувшей ночью в Париже завершилась церемония вручения наград журнала France Football. Заветный «Золотой мяч» — престижнейший приз лучшему игроку года по версии издания, — достался лидеру сборной Аргентины Лионель Месси.

У Месси была, пожалуй, сильнейшая конкуренция со времен противостояния с Криштиану Роналду, в этот раз даже не попавшим в число номинантов: на трофей также всерьез претендовали норвежец Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» и форвард французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

Тем не менее чуда не произошло: именно Месси выиграл «Золотой мяч» — в восьмой раз в карьере.

Награду ему вручил легенда сборной Англии Дэвид Бэкхем — босс американского клуба «Интер Майами», за который Лео играет в настоящее время. Известный российский специалист, бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин объяснил «Газете.Ru», почему награда Месси заслуженна и по-другому быть не могло.

«Прежде всего, Месси со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира — 2022 и Месси был признан самым полезным игроком турнира. Этого уже достаточно для того, чтобы получить приз лучшему футболисту года. К тому же он играл ярко и в «ПСЖ», и в Штатах. Так что даже не обсуждается.

А Холанд и Мбаппе еще не доросли до его уровня, пусть Месси уже и возрастной.

Для того, чтобы получать «Золотой мяч», нужно, чтобы команда, за которую выступает лучший футболист, добилась какого-то результата. Аргентина выиграла чемпионат мира, «ПСЖ» — чемпионат Франции. С учетом этого у Холанда и Мбаппе не могло быть шансов по определению? Все правильно, совершенно верно», — убежден Гладилин.

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев без стеснения назвал Месси своим кумиром. Он заявил «Газете.Ru», что восьмой «Золотой мяч» аргентинца закономерен.

«Я буду субъективен — для меня он однозначно победитель. Месси — феерический игрок. То, что делает Месси, не может больше никто. Это мой кумир, поэтому я отдаю пальму первенства ему. Думаю, что его восьмой «Золотой мяч» вполне объективен и справедлив.

Он чемпион мира, причем именно его игра определила успех аргентинской сборной на ЧМ-2022.

Для «ПСЖ» его фигура тоже была культовой. Сейчас он в Америке, забивает. Многие надо мной посмеются и скажут: «Кому там забивать?», но свою работу Месси делает там качественно. Его фигура — из ряда вон, выдающаяся», — сказал Игнатьев.

Однако не вся футбольная общественность согласна с победой Месси. Например, заместитель редактора испанской футбольной газеты AS Томас Ронсеро заявил в своем видеоролике, что восьмой «Золотой мяч» был вручен аргентинцу только как поощрение за выдающуюся карьеру, а не за реальные заслуги в сезоне-2022/23.

По мнению журналиста, Месси демонстрировал хороший футбол только в течение 30 дней на чемпионате мира — 2022. В остальном же сезон аргентинца вряд ли можно назвать лучшим в карьере.

Да, он выиграл Лигу 1 с «ПСЖ», но для такого мощного клуба эта победа являлась скорее программой минимум, чем серьезным достижением.

В то время как Холанд завоевал с «Манчестер Сити» титул в самом конкурентном чемпионате мира — Английской премьер-лиге, а также победил в Лиге чемпионов и Кубок Англии. В 53 матчах норвежец забил 52 гола и отдал девять ассистов.

«Холанд установил исторический рекорд в АПЛ (забил 36 голов за сезон, ранее таких показателей никто не добивался. — «Газета.Ru»), выиграл все возможные титулы с «Манчестер Сити», но все равно Месси обогнал его, — посетовал Ронсеро.

— Месси получил пять «Золотых мячей» заслуженно, а остальные три ему просто подарили. И нет ничего страшного в том, чтобы это признать. Лео, тебе воздали почести как великому футболисту.

Твое соперничество с Криштиану Роналду никогда не забудут. К тому же цифра «восемь» мне очень нравится. Вспоминается та ночь, когда «Бавария» разгромила «Барселону» в Лиге чемпионов со счетом 8:2».

На этот видеролик Ронсеро неожиданно отреагировал сам Роналду, оставив комментарий в виде четырех смеющихся до слез эмодзи. Судя по всему, португалец оценил шутку испанского журналиста про цифру «восемь» и косвенно поддержал точку зрения Ронсеро.

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Сам Месси, выступая с речью после получения награды, отдал должное своим конкурентам, заявив, что Холанд и Мбаппе были достойны «Золотого мяча». Лео выразил уверенность, что норвежец и француз еще завоюют этот трофей.

«Это выдающиеся футболисты. С Мбаппе я играл в одном клубе два года, у него огромный талант. Они оба еще молоды, и мы еще встретим их здесь в будущем. Они вскоре тоже выиграют «Золотой мяч».

Эрлинг тоже это заслужил. Он выиграл АПЛ и Лигу чемпионов, будучи везде лучшим бомбардиром, награда могла бы достаться и ему», — считает Месси.

Вручение «Золотого мяча» прошло 30 октября — в день рождения легендарного Диего Марадоны, который ушел из жизни немногим меньше трех лет назад. Месси посвятил успех выдающемуся соотечественнику.

«Я хочу вспомнить Диего в день его рождения. И для этого нет лучшего места, чем здесь, где собралось так много футболистов, ему бы понравилось это. Где бы ты ни был, Диего, с днем рождения. Эта награда — и для тебя, я делюсь ею с тобой», — заключил Месси.