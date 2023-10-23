Украинский «Шахтер» отрекся от сбежавшего в Россию футболиста

Украинский футбольный клуб «Шахтер» объявил о расторжении в одностороннем порядке контракта с 19-летним полузащитником Александром Роспутько, который ранее самовольно покинул расположение команды и сбежал в Россию. Спортивный юрист Валерий Федореев сообщил «Газете.Ru», что российские клубы в случае подписания игрока ничего не будут должны «Шахтеру», а также высказался о шансах Роспутько попасть в сборную России.

Украинский «Шахтер» в одностороннем порядке расторг контракт с полузащитником Александром Роспутько. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Футболист не возвратился в расположение команды и фактически отказался от исполнения обязанностей по контракту»,

— говорится в сообщении.

13 октября стало известно, что Роспутько после выездной встречи юношеской лиги УЕФА с бельгийским «Антверпеном» не вернулся на родину. Отмечалось, что в аэропорту нашли лишь брошенную им форму, а сам футболист удалил все свои посты в соцсетях и перестал отвечать на звонки. Позже стало известно, что Роспутько сбежал в Россию, где в скором времени планирует запросить гражданство.

Спортивный юрист Валерий Федореев в комментарии «Газете.Ru» оценил шансы футболиста заиграть в России. Он заметил, что с юридической точки зрения ничто не должно этому помешать, поскольку сейчас игрок находится в статусе свободного агента.

«Украинский клуб расторг с ним контракт в одностороннем порядке, и он является свободным агентом. Соответственно, он может подписывать контракт с любым российским клубом. Насколько я помню, УЕФА не устанавливал ограничений на переход футболистов в российские клубы. «Шахтер» от него отказался и предоставил ему право самостоятельно определять свою дальнейшую судьбу.

Соответственно, российский клуб при подписании не будет обязан ничего выплачивать его бывшему клубу, — никаких отступных»,

— констатировал Федореев.

Специалист также высказался о том, может ли Роспутько, ранее игравший за молодежную сборную Украины, в перспективе быть вызван в сборную России. Он заметил, что Международная федерация футбола (ФИФА) регламентирует подобные ситуации, и есть нюанс, который может не позволить Роспутько заиграть за российскую национальную команду.

«Сейчас российское гражданство можно получить в ускоренном порядке, если футболист подпадает под эту категорию. Если же говорить о спортивной составляющей, вопрос смены футбольного гражданства регулируется ст. 15 Положения о применении Устава ФИФА. Критерии смены футбольного гражданства такие. Игрок может поменять сборную один раз до наступления 21 года.

При этом есть важные нюансы. Во-первых, если он выступал за сборную А (то есть главную сборную страны), то выступать за другую сборную уже не сможет. Во-вторых, если он выступал за молодежную сборную Украины, то за сборную новой страны (России) он сможет играть, только если на момент выступления за Украину он уже имел в том числе и гражданство РФ. Получается, если у футболиста «Шахтера» не было гражданства РФ на момент выступления за украинскую «молодежку», то играть за сборную России он не сможет. Но в любом случае, заявление о смене футбольного гражданства подается в секретариат ФИФА, и окончательное решение принимает Комитет по статусу и трансферу игроков», — заключил Федореев.

Ранее представитель «Шахтера» сообщал «Чемпионату», что причина побега могла быть обусловлена проблемой с контрактом полузащитника, который должен был истечь через полгода. Утверждалось, что «Шахтер» давил на игрока с требованием продлить соглашение, а Роспутько отказывался, из-за чего потерял место в составе.

Кроме того, высказывалось мнение, что 19-летний уроженец Горловки (город в ДНР, контролируемый ВС России) покинул команду из-за пророссийских взглядов, которые часто приводили к конфликтам с одноклубниками.

Футболист был вынужден переехать в Киев для продолжения карьеры и чувствовал себя не очень комфортно.

После появления информации о том, что Роспутько находится в России, «Фонтанка» связала его приезд с возможным переходом в петербургскую «Звезду».

Отец футболиста Юрий Роспутько опроверг эту информацию, подчеркнув, что в ближайшее время футболист не намерен выступать за какую-либо российскую команду, так как остался без сил после трудных последних месяцев в «Шахтере», когда планировал побег.

Роспутько-старший добавил также, что его сын не просил политического убежища, однако будет подавать документы на получение российского гражданства.