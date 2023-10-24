«Проклятая обманщица»: за что полиция задержала лучшую биатлонистку мира

Французская биатлонистка Жюлия Симон — многократная чемпионка мира, призер Олимпийских игр и действующий обладатель Кубка мира — была задержана по делу о мошенничестве. Спортсменка обвиняется в том, что воспользовалась кредитными карточками своей партнерши по сборной — олимпийской чемпионки Жюстин Бреза-Буше, — а также представителя штаба команды, потратив менее €2 тыс.

Знаменитая французская биатлонистка Жюлия Симон, действующая обладательница Большого хрустального глобуса за победу в Кубке мира, была задержана полицией в Альбервиле для допроса по делу о мошенничестве. После допроса она была отпущена.

Спортсменка обвиняется в незаконном использовании кредитных карт своей партнерши по сборной — олимпийской чемпионки Жюстин Бреза-Буше, а также одного из членов персонала команды.

«Речь идет о двух жалобах — от января и июня 2023 года — по фактам от августа 2022 года. И о возмещении ущерба в размере €1600 и €20», — рассказал адвокат Симон Жан-Мишель Рейно.

Сообщается, что эпизоды использования чужих кредитных карт произошли летом прошлого года во время ежегодного лыжероллерного фестиваля Blink. Тогда спортсменка якобы купила экшн-камеры go-pro, использовав чужие кредитки.

Симон и Бреза-Буше являлись членами одного клуба Les Saisies, и, по версии следствия, первая вследствие этого могла иметь доступ к компьютеру и электронной почте второй.

Прошлый сезон стал для Симон, безусловно, лучшим в карьере.

Она уже на первом этапе смогла выиграть гонку преследования, выйдя на второе место в зачете Кубка мира. А на втором этапе француженка поднялась на первую строчку и никому так и не отдала ее до конца сезона.

Симон одержала три победы в личных гонках (дважды в пасьютах и один раз — в масс-старте), выиграв не только Большой хрустальный глобус, но и зачеты гонок преследования и масс-стартов, а также вместе со своей сборной победила в зачете эстафет, смешанных эстафет и Кубке наций.

Летом 2023 года появилась информация, что Симон будет готовиться к сезону отдельно от команды.

«Мы дадим ей время на восстановление: есть психологическая усталость. Дата ее возвращения в команду пока неизвестна, будем смотреть на ситуацию», — прокомментировал данное решение тренер сборной Сирил Бурде.

Вскоре выяснилось, что причиной стала пикантная ситуация в связи с заявлениями об использовании Симон чужих кредитных карт.

Летние соревнования в 2022 году стали для Бреза-Буше последними в прошлом сезоне из-за беременности, но она успела подать заявление в французскую федерацию биатлона. Однако, не дождавшись каких бы то ни было результатов, пошла уже в полицию.

«Мы созвали дисциплинарный комитет, который решил дождаться результатов уголовного расследования, потому что у нас нет возможности узнать правду по этому делу. У нас нет судебных полномочий для расследования», — объяснил руководитель федерации Фабьен Сагес.

В итоге сейчас Симон грозит максимально тюремное заключение сроком до пяти лет и штраф до 375 тысяч евро.

«Предоставьте мне доказательства того, что Жюлия Симон использовала эти кредитные карты. Я видел, как легко могут взломать сайт Министерства обороны — не то что электронную почту спортсменки, — возмущался адвокат Рейно. — Не буду вдаваться в суть дела, но сегодня, когда речь идет о покупках в интернете, есть двойные гарантии безопасности. Это вызывает вопросы в данном случае. Жюлия не нуждается в деньгах и сама может купить камеру, если захочет».

Тем не менее в сборной Франции спортсменки явно настроены против обладательницы Кубка мира. Так, Бреза-Буше на том же турнире Blink — только уже в 2023 году — рассказала, что пыталась уладить все мирно, но так и не дождалась шагов от партнерши по сборной и просто хочет восстановить справедливость. Кроме того, она утверждает, что не выдвинула бы обвинений, не имей стопроцентных доказательств вины Симон.

На стороне Бреза-Буше и другие французские биатлонистки.

«Сейчас я поддерживаю Жюстин. Жюлия приняла много плохих решений, вместо того чтобы взять протянутые нами руки. Я не могу представить, что будет, когда она вернется в команду. Это будет странно. Мы можем простить все, что было, но ей придется приложить огромные усилия для этого», — рассказала французским СМИ еще одна ведущая спортсменка сборной Лу Жанмонно.

«Позор нации»

В России поступок Симон уже неоднократно осуждали. Например, возмущался ее поведением многократный олимпийский чемпион Александр Тихонов.

«Надо думать о своем имидже. Это позор нации!» — заявил Тихонов в комментарии «Спорт-экспрессу».

Ярко в иронично-саркастичной манере высказался о задержании француженки знаменитый комментатор Дмитрий Губерниев.

«Главное, что внутри французской команды не сумели разобраться. Поэтому теперь должен разбираться суд. Сто процентов у Жулии Симон, у этой вруньи и обманщицы, три французских портсигара, три импортных японских магнитофона и три замшевых комбинезона. Проклятая обманщица Симон, которая таким образом использовала карточку подруги, должна быть выведена на чистую воду», — приводит слова комментатора «Матч ТВ».