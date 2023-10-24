«Косторная и Куница выглядят сексуально, а Валиева произвела вау-эффект»

Чемпионы мира, Европы и России по спортивно-бальным танцам Артемий и Марина Каташинские в интервью «Газете.Ru» заявили, что фигуристка Камила Валиева в новом сезоне превратилась из девочки в девушку и сумела произвести вау-эффект, а также назвали Алену Косторную «сексуальной и привлекательной» в новой программе под саундтрек к фильму «50 оттенков серого». Танцоры подчеркнули, что в их виде спорта никогда не запрещали флаг России, раскрыли ближайшие планы и рассказали, как танцы помогают сбросить вес.

«Нас никогда не ограничивали в использовании флага России»

— На каких турнирах или медийных проектах вас можно будет увидеть в ближайшее время?

Артемий: каждую неделю в эфир Первого канала выходит наша танцевальная рубрика, а совсем скоро в сети появится интервью «Чек-лист» с нашим участием. К новым проектам и предложениям мы всегда открыты.

Марина: в ближайших планах — выступление на чемпионате мира в Германии.

— Не всех российских спортсменов допускают до участия в международных соревнованиях. Как с этим обстоят дела в танцах?

Артемий: в Германии впервые в истории всех участников будут представлять по имени, а не называть страну как это было раньше. Нам, как спортсменам, очень приятен этот жест со стороны организаторов, все будут на равных: и те ребята, чьи страны называют, и представители России.

— Что для вас изменится, если в вашу честь после победы на чемпионате мира будет играть не гимн России, а какое-нибудь другое произведение, и нельзя будет пройти со своим флагом?

Артемий: вы знаете, мы очень гордимся, что представляем спортивные танцы.

Нас никогда не ограничивали в использовании флага, даже, когда был запрет на триколор на Олимпийских играх. Флаг России до сих пор висит в главном зале бальных танцев Великобритании — в Winter Garden.

Марина: в танцевальном мире гимн обычно играет на чемпионатах. Если это фестиваль, то исполнять гимн не принято.

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«Взял бы в пару Шарапову и Медведеву — она очень пластичная»

— В прошлом году Артемий победил в турнире Pro Am с Юлией Савичевой. Планируете ли вы снова заявиться на турнир с Юлией или какой-нибудь другой звездной партнершей?

Артемий: да, это так, год назад мы с Юлией стали чемпионами. Это был прекраснейший опыт, звездная партнерша раскрылась как настоящая спортсменка. В этом году я пока не заявлялся на турнир, но, возможно, если сложатся обстоятельства, я выйду на паркет вместе с Марией Кравченко. Мы готовим латиноамериканскую программу.

Марина: а я тренируюсь в паре с DAVA, скоро вы увидите что-то очень интересное. Мы танцуем европейскую программу.

— С какими звездами из мира спорта вы хотели вы поучаствовать в турнире типа Pro Am, если бы могли выбрать любого партнера?

Артемий: я бы выбрал Марию Шарапову — мне интересно работать с теннисистами, у меня много учеников из этого вида спорта.

Марина: а я бы вышла на паркет с кем-то хоккеистов ЦСКА, например.

— А с кем из фигуристов вы хотели бы вместе выступить?

Артемий:

взял бы в пару фигуристку Женю Медведеву — она очень пластичная. Думаю, что и с Камилой, и с Лизой мы прекрасно бы выступили на паркете. У нас, кстати, есть идея сделать проект, в котором фигуристы будут выступать на паркете.

Марина: а я бы встала в пару с Марком Кондратюком — думаю, что мы хорошо бы смотрелись в танце.

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«Косторная и Куница — сексуальные и привлекательные, Валиева превращается в девушку»

— Поскольку вы работаете с фигуристами над хореографией и постановками, хотелось бы узнать ваше мнение о некоторых новых программах фигуристов сборной России. В короткой программе этого сезона Камила Валиева катается в образе роковой девушки в алом платье под блюз из эротической драмы «365 дней». Как оцените новый образ Камилы?

Артемий: вы знаете, мы с удовольствием наблюдаем не только профессиональный рост спортсменов на льду. Камила из девочки превращается в девушку, способную очаровать зрителей и судей не только своим прокатом. Мы видим не просто фигуристку, мы наблюдаем великолепную актрису, которая перевоплощается на льду. Не исключаем, что Камила делала ставку на вау-эффект, такой ее точно не ожидали увидеть. Браво!

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— В произвольной программе Камила предстала перед зрителями Черной пантерой из супергеройского фильма Marvel. Она выступила в образе сильной воительницы и даже обольстительницы: в концовке программы были видны элементы, напоминающие стрип-пластику, — перекаты по льду на спине и элегантные движения ног. Как оцените такие хореографические новинки от Камилы?

Марина: это очень круто! Чтобы выполнить такие элементы на льду, нужно очень долго заниматься, тем более это направление никак не связано с фигурным катанием. Любой спорт меняется вместе со спортсменами, становится более многогранным, современным, удивляет зрителей, судей, вдохновляет других спортсменов приносить что-то новое.

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— В произвольной программе у Камилы часто меняется музыка. Кому-то эта нарезка показалась слишком хаотичной. Какое у вас мнение на этот счет?

Марина: мы всегда очень трепетно относимся к каждому элементу программы — начиная от хореографии и заканчивая образом спортсмена. Если была именно такая музыка, значит, она была выбрана не случайно, а чтобы подчеркнуть образ, настроение героини. Рассматривать музыку отдельно от всей программы некорректно. Мы полностью уважаем выбор фигуристки и ее команды.

— В короткой программе Алена Косторная и Георгий Куница выступают под саундтрек к фильму «50 оттенков серого». Насколько ребятам удается воплотить эти соблазнительные образы?

Артемий: это очень смело: не каждая пара решится выйти на лед или паркет и станцевать под этот саундтрек. Показать страсть так, чтобы зрители поверили и погрузились в эту историю — это высший пилотаж. Ребятам все удалось — они сами по себе очень фактурные, достаточно привлекательные и сексуальные в выбранных образах. Мы получили колоссальное удовольствие от просмотра.

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«Худеть нужно в комплексе. Танцы — один из способов сбросить калории»

— У вас есть своя школа танцев. В связи с этим хотелось бы обсудить с вами пользу танцев для здоровья обычного человека, который не занимается этим профессионально. Сколько минут в день нужно танцевать, чтобы быть в хорошей форме и чтобы похудеть?

Марина: мы всегда говорили и говорим, что худеть нужно в комплексе. Мы приходим в форму не за счет танцев — это лишь один из инструментов, который помогает сжечь калории. Чтобы привести себя в хорошую форму, достаточно 2,5 часа танцев в день.

— Сколько в день можно заниматься начинающему, чтобы не переборщить?

Марина: всем, кто начинает у нас заниматься, мы советуем брать один час два раза в неделю. Со временем занятие можно увеличить до двух часов, а после начинать заниматься три раза в неделю. Этой нагрузки более чем достаточно.

— Какие виды танцев больше всего способствуют похудению?

Артемий: если мы говорим об высокоинтенсивных танцах, то в европейской программе это квикстеп, а в латиноамериканской — самба и джайв.