Двоих шведских фанатов застрелили в Брюсселе. Отборочный матч Евро-2024 не был доигран

Террорист застрелил двух болельщиков сборной Швеции из автомата Калашникова в Брюсселе под крики «Аллаху акбар» — прямо перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы — 2024. Матч Бельгия — Швеция был прерван после первого тайма. Преступника до сих пор не поймали. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо выразил соболезнования в связи с убийством шведских болельщиков и усилил пограничный контроль. Власти Бельгии повысили уровень террористической угрозы до максимального.

По информации бельгийского издания Sudinfo, неизвестный мужчина подъехал на скутере к автомобилю Mercedes Vito, в котором находились два человека, и открыл по ним огонь из автомата Калашникова. Одна из жертв скончалась на месте, судьба второй пока неизвестна.

После этого убийца направился в погоню за другим болельщиком сборной Швеции, одетым в футболку национальной команды. Он пытался скрыться в вестибюле ближайшего здания, но это не спасло мужчину.

Преступник несколько раз выстрелил в свою жертву в упор, сделав контрольный выстрел в уже безжизненное тело.

После этого террорист скрылся на скутере. Происходящее сумел снять на телефон случайный свидетель, оставшийся незамеченным.

На видео заметно, что преступник был одет во флюоресцентную оранжевую куртку, которая напоминает форму городских уборщиков Брюсселя.

В материале Sudinfo также утверждается, что во время преступления он выкрикивал фразу «Аллаху акбар!», а позже в соцсетях появилось видеообращение якобы от имени террориста, в котором мужчина в оранжевой куртке заявил, что он «убил неверных». В его профиле в соцсетях были опубликованы посты, посвященные конфликту между Израилем и Палестиной.

Убийства произошли примерно в 19.15 по местному времени — за 1,5 часа до начала матча между Бельгией и Швецией в рамках отборочного турнира на Евро-2024.

Игра успела стартовать, и соперники даже обменялись голами: на 15-й минуте счет открыл нападающий сборной Швеции Виктор Дьекереш, а на 31-й знаменитый форвард бельгийцев Ромелу Лукаку сравнял счет с пенальти (1:1).

Однако затем до стадиона дошли новости об убийстве как минимум двух болельщиков сборной Швеции, и фанаты начали пытаться массово покинуть стадион, так как не чувствовали себя в безопасности в публичном месте.

Футболисты скандинавской команды также наотрез отказались выходить на поле во втором тайме. Спустя 15 минут задержки диктор арены объявил, что матч остановлен и будет доигран в другой день.

В данный момент большие силы национальной полиции (в том числе на вертолетах) дежурят возле стадиона, чтобы обеспечить безопасность нескольких десятков тысяч фанатов.

Поскольку террорист все еще находится в бегах, власти усилили пограничный контроль между Бельгией и Францией.

Кризисный центр Бельгии повысил уровень террористической угрозы до максимального — четвертого, а также настоятельно рекомендовал жителям оставаться в своих домах.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо выразил соболезнования шведскому народу в связи с гибелью болельщиков, прибывших в Брюссель на матч своей команды.

«Я уже выразил свои соболезнования премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссену в связи с ужасной атакой на шведских граждан в нашей столице. Мы будем совместно бороться с терроризмом», — написал де Кроо в своих соцсетях.