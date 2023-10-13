Скандал в отборе на ЧМ-2026: экс-игрок «Барселоны» плюнул в Месси и отказался признать вину

Нападающий сборной Парагвая Антонио Санабрия проявил агрессию в отношении капитана Аргентины Лионеля Месси. Во время матча отборочного турнира на чемпионат мира — 2026 Санабрия плюнул в спину семикратному обладателю «Золотого мяча», что заметно на видеоповторе эпизода. Однако после игры футболист начал отрицать, что совершил этот поступок, а Месси заявил, что даже не помнит Санабрию, который играл за вторую команду «Барселоны» и просил с ним совместные фото.

В матче 3-го отборочного тура чемпионата мира по футболу — 2026 в южноамериканской зоне сборная Аргентины встречалась с командой Парагвая и одержала победу со счетом 1:0. При этом игра была омрачена поведением парагвайского форварда Антонио Санабрии, который плюнул в спину звездному капитану «альбиселесте» Лионелю Месси.

Инцидент произошел во втором тайме. К этому моменту аргентинцы уже вели в счете: на третьей минуте отличился Николас Отаменди, и его гол остался в матче единственным.

Месси же начал игру на скамейке запасных и вышел на замену на 53-й минуте вместо Хулиана Альвареса. В концовке встречи случился обычный игровой эпизод: Месси столкнулся с Ричардом Санчесом и Санабрией.

Последний вступил с аргентинцем в перепалку, а когда Лео отвернулся, плюнул ему в спину — этот момент был отчетливо заметен на видеоповторе.

close 100% TVP

Примечательно, что арбитр, бразилец Рафаэл Клаус — тот самый, который на ЧМ-2022 установил рекорд по компенсированному времени, добавив в сумме к первому и второму таймам более 24 минут, — никак не отреагировал на инцидент.

После матча Месси удивил журналистов и болельщиков, заявив, что ничего не заметил. По его словам, он даже не знает футболиста, который проявил в его отношении агрессию.

«Честно говоря, я ничего не заметил. В раздевалке мне сказали, что один из игроков сборной Парагвая плюнул в меня.

Но правда в том, что я даже не знаю, кто этот парень. Я бы не хотел придавать этому никакого значения, но, видимо, он хочет привлечь к себе внимание и теперь будет постоянно говорить об этом», — заявил капитан сборной Аргентины во время послематчевого пресс-подхода.

Сам же Санабрия придерживается другой версии событий. Он подчеркнул, что ознакомился с записью случившегося, которая, по его мнению, лишь подтверждает, что он не плевал в соперника.

«Ничего не произошло, я не плевал в него. На повторе вы видите нас со спины, и с этого ракурса кажется, что я в него плюнул, но это было невозможно, он находился слишком далеко.

Я отрицаю все обвинения», — заявил парагваец.

При этом, как отмечает ESPN, в юности Санабрия был фанатом Месси. Более того, парагваец даже недолгое время мог считаться его одноклубником — в 2013 году он выступал за вторую команду «Барселоны». Также Санабрия играл против Лео в составе хихонского «Спортинга» и «Бетиса» и несколько раз просил аргентинца о совместных фото.

close 100% SC_ESPN/X

После победы над сборной Парагвая аргентинцы уверенно возглавляют турнирную таблицу южноамериканской зоны отбора на ЧМ-2026. Действующие чемпионы мира набрали девять очков в трех матчах, победив также Боливию и Эквадор, и на два балла опережают идущих вторыми бразильцев. На третьем месте с пятью очками расположилась сборная Колумбии. На счету Парагвая лишь одно очко после трех игр, команда находится на восьмой строчке.

В текущем розыгрыше отборочного турнира мирового первенства Месси появился на поле в двух матчах аргентинской сборной. На его счету победный мяч в противостоянии со сборной Эквадора, которое завершилось со счетом 1:0.

Санабрия же не принимал участия в первых двух играх своей команды, появление в матче с Аргентиной стало для него первым в нынешнем отборочном цикле. Он вышел на замену на 70-й минуте.