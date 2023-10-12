«Нечеловеческое отношение»: МОК отстранил Олимпийский комитет России

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) после того, как было объявлено о включении в его состав олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. МОК считает, эти советы находятся под контролем Национального олимпийского комитета Украины, а значит, ОКР их включением нарушает Олимпийскую хартию.

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением, в котором объявил о временном лишении членского статуса Олимпийского комитета России (ОКР). Решение принято бессрочно — до дальнейшего уведомления.

Все произошло после того, как глава ОКР Станислав Поздняков во время заседания исполкома организации 5 октября объявил о включении в состав организации олимпийских комитетов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. В МОК заявили, что это является прямым нарушением Олимпийской хартии, так как «нарушает территориальную целостность Украины».

«Олимпийский комитет России больше не имеет права исполнять функции национального олимпийского комитета, как это определено Олимпийской хартией, и не может получать никакого финансирования от МОК, — говорится в распространенном пресс-службой МОК заявлении.

— Как указано в рекомендациях МОК от 28 марта 2023 года, которые остаются в силе, МОК оставляет за собой право принимать решение об участии отдельных нейтральных спортсменов с российским паспортом в Олимпийских играх 2024 года в Париже и в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине».

Про возможное участие российских спортсменов в Олимпийских играх в нейтральном статусе отдельно высказался директор департамента МОК по коммуникациям Марк Адамс.

«Дедлайна по решению насчет участия нейтральных атлетов нет, мы всегда об этом говорили. Оно будет принято в подходящий момент, я думаю, это будет незадолго до Олимпиады. Исполком МОК также оставляет за собой право принимать любые дальнейшие решения или меры в зависимости от развития ситуации», — приводит слова Адамса официальный сайт МОК.

Олимпийский комитет России тоже отреагировал на происходящее своим официальным пресс-релизом.

«Сегодня МОК принял очередное контрпродуктивное решение с очевидной политической подоплекой. Закрепив таким образом де-юре то, что было сделано де-факто еще в феврале 2022 года.

На российских спортсменов, подавляющее большинство из которых по-прежнему безосновательно отлучено от международных выступлений, данный шаг никак не влияет, статус нейтрализации остается без изменений.

ОКР, как участник международного спортивного движения, оставляет за собой право защиты собственных интересов, а также интересов спортсменов и организаций суверенной страны, которых мы добросовестно представляем», — сказано в заявлении ОКР.

При этом стоит отметить, что команда на Игры всегда формируется национальным олимпийским комитетом страны. Однако Олимпийский комитет России теперь отстранен и по идее не может исполнять данную функцию. Кроме того, Россия для начала должна получить от МОК приглашение на Олимпиаду, чего также не было сделано.

Как ОКР и МОК будут решать эти вопросы, чтобы в итоге допустить нейтральных российских спортсменов до Игр, пока неясно.

Напомним, что летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа следующего года. На данный момент ни один российский спортсмен не получил лицензии на участие в Играх.

Россия возмущена, но не удивлена

Российские политики крайне негативно отреагировали на решение и заявления со стороны Международного олимпийского комитета.

«Меня больше удивляет, почему они не сделали этого раньше. Идет же информационная война. Что меняется? Наших спортсменов все равно не допускают до ОИ, есть у нас олимпийских комитет или нет, — цитирует депутата Госдумы и олимпийскую чемпионку в конькобежном спорте Светлану Журову Sport24. — Нейтральный статус они убрать не могут. Они удовлетворили политическое давление со стороны стран Запада, в том числе Украины. Нас уже официально вводят в нейтральный статус. Ждут, когда наши спортсмены начнут убегать из России только ради Олимпиады».

Согласился с коллегой и другой депутат Дмитрий Свищев.

«Ожидаемое решение. Но это наша страна, наши люди, которые готовы работать на развитие спорта. МОК нашел бы и иной повод для подобных решений. Считаю, что решение МОК нужно оспорить в суде, — рассказал политик ТАСС. — И, как мы знаем, в России запланированы Игры дружбы, Игры БРИКС, Игры будущего.

У наших спортсменов будет и соревновательная практика, и возможность проявить себя среди сильнейших. ОКР же нужно продолжать отстаивать интересы наших спортсменов всеми возможными способами. В руках чиновников сейчас судьбы тысяч наших спортсменов, которые мечтают попасть на крупные международные соревнования».

Возмущен решением МОК и бывший глава Олимпийского комитета России Леонид Тягачев.

«Нас на исполкоме МОК не было, задать вопросы, почему они поступают так, было некому. Многие говорили, что надо ждать и терпеть, но вот дождались до самых крайних положений, — приводит слова Тягачева РИА Новости.

— Те позиции в некоторых видах спорта, которые удалось отвоевать, благодаря чуткому руководству Томаса Баха теперь равны нулю. Про гимн и флаг уже забыли.

Мне лично от всего происходящего не спится и не работается. За нашими спинами стоят спортсмены, которым теперь придется ждать лет восемь или даже больше. Целая плеяда замечательных атлетов гибнет в таком случае, не могу с этим смириться. Знаю многих бывших и нынешних руководителей, с тем же Бахом вместе катались на лыжах. Но принять такое нечеловеческое и непрофессиональное отношение к российскому спорту не могу».