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«УЕФА — просто амеба, позорное решение»: Россию опять отстранили от турниров из-за возмущения в Европе

Экс-глава «Локомотива» Наумов назвал позорным решение УЕФА отстранить Россию U17

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«Российский футбольный союз»
Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил собственное решение допустить российские юношеские сборные до соревнований на фоне массового бойкота со стороны европейских стран. Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с «Газетой.Ru» назвал это «позором» и сравнил УЕФА с «амебой», которая не способна руководить европейским футболом.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отозвать допуск юниорских мужской и женской сборных России на отборочные турниры чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает Sky Sports. Данное решение было озвучено в ходе очередного заседания исполкома организации, которое состоялось 10 октября в швейцарском Ньоне.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия в любых соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские матчи. В частности, в октябре главная сборная России сыграет с Камеруном и Кенией.

Однако президент УЕФА Александр Чеферин официально объявил о возвращении женской и мужской сборной России U-17 на международные старты 26 сентября 2023 года. Правда, уже 8 октября The Independent сообщила, что УЕФА может пересмотреть данное решение.

Об этом стало известно на фоне негативной реакции федераций ряда стран на допуск россиян.

В частности, после того, как было объявлено о решении допустить российские команды, Украинская ассоциация футбола (УАФ) заявила, что ее сборные ни при каких обстоятельствах не будут участвовать в матчах против команд из России. В тот же день с аналогичным заявлением выступили в Футбольной ассоциации Англии (FA). 27 сентября глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша поддержал бойкот российских команд. Также аналогичную позицию выразили в Латвии, Швеции, Норвегии, Дании и Северной Ирландии.

В Шведской футбольной ассоциации, например, заявили, что в одностороннем порядке не пустят женскую сборную России U17 на юниорский чемпионат Европы — 2024, который должен пройти в скандинавской стране с 5 по 18 мая.

На фоне массового бойкота со стороны европейских стран УЕФА все-таки отменил свое изначальное решение о допуске россиян на международные турниры.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, реагируя на это решение, признался, что удивлен позицией УЕФА.

«Отменили? Тогда о чем говорить? Честно, не ожидал, что допустят. А теперь так вообще неожиданность», — приводит слова Карпина Sport24.

Экс-глава Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент УЕФА Вячеслав Колосков признался, что впервые видит, как исполком отменяет собственное решение. Он заявил ТАСС, что УЕФА должен был проработать механизм допуска российских команд.

«Еще когда было принято решение о допуске, я говорил, что непонятно, как его реализовать технически. В какой-то момент должен был встать этот вопрос.

Я впервые вижу такое, чтобы исполком УЕФА принял решение, а потом его отменил. Они должны были разъяснить, что решение должно было быть твердо исполнено, создать механизм для его реализации», — заявил Колосков.

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов в беседе с «Газетой.Ru» раскритиковал УЕФА, назвав это решение позорным и сравнив организацию с амебой.

«Я боялся, что УЕФА дальше прогнется. Изначальное решение отстранить даже молодежные и юношеские сборные от соревнований очень сильно подорвало авторитет УЕФА. Они открыли ящик Пандоры, потому что любая другая сборная может сказать: «Мы с русскими играть не будем».

Потом они вроде бы согласились нас допустить, а сейчас опять отказываются: это говорит о несостоятельности УЕФА.

Это организация, которая сегодня не может руководить европейским футболом. Это не организация, а какая-то амеба, аморфная медуза.

Это очень позорное решение УЕФА, которое вредит не только России, но, прежде всего, европейскому футболу и этой ранее уважаемой организации», — сказал Наумов.

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