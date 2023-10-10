«УЕФА — просто амеба, позорное решение»: Россию опять отстранили от турниров из-за возмущения в Европе

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил собственное решение допустить российские юношеские сборные до соревнований на фоне массового бойкота со стороны европейских стран. Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в беседе с «Газетой.Ru» назвал это «позором» и сравнил УЕФА с «амебой», которая не способна руководить европейским футболом.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отозвать допуск юниорских мужской и женской сборных России на отборочные турниры чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщает Sky Sports. Данное решение было озвучено в ходе очередного заседания исполкома организации, которое состоялось 10 октября в швейцарском Ньоне.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия в любых соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские матчи. В частности, в октябре главная сборная России сыграет с Камеруном и Кенией.

Однако президент УЕФА Александр Чеферин официально объявил о возвращении женской и мужской сборной России U-17 на международные старты 26 сентября 2023 года. Правда, уже 8 октября The Independent сообщила, что УЕФА может пересмотреть данное решение.

Об этом стало известно на фоне негативной реакции федераций ряда стран на допуск россиян.

В частности, после того, как было объявлено о решении допустить российские команды, Украинская ассоциация футбола (УАФ) заявила, что ее сборные ни при каких обстоятельствах не будут участвовать в матчах против команд из России. В тот же день с аналогичным заявлением выступили в Футбольной ассоциации Англии (FA). 27 сентября глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша поддержал бойкот российских команд. Также аналогичную позицию выразили в Латвии, Швеции, Норвегии, Дании и Северной Ирландии.

В Шведской футбольной ассоциации, например, заявили, что в одностороннем порядке не пустят женскую сборную России U17 на юниорский чемпионат Европы — 2024, который должен пройти в скандинавской стране с 5 по 18 мая.

На фоне массового бойкота со стороны европейских стран УЕФА все-таки отменил свое изначальное решение о допуске россиян на международные турниры.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин, реагируя на это решение, признался, что удивлен позицией УЕФА.

«Отменили? Тогда о чем говорить? Честно, не ожидал, что допустят. А теперь так вообще неожиданность», — приводит слова Карпина Sport24.

Экс-глава Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент УЕФА Вячеслав Колосков признался, что впервые видит, как исполком отменяет собственное решение. Он заявил ТАСС, что УЕФА должен был проработать механизм допуска российских команд.

«Еще когда было принято решение о допуске, я говорил, что непонятно, как его реализовать технически. В какой-то момент должен был встать этот вопрос.

Я впервые вижу такое, чтобы исполком УЕФА принял решение, а потом его отменил. Они должны были разъяснить, что решение должно было быть твердо исполнено, создать механизм для его реализации», — заявил Колосков.

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов в беседе с «Газетой.Ru» раскритиковал УЕФА, назвав это решение позорным и сравнив организацию с амебой.

«Я боялся, что УЕФА дальше прогнется. Изначальное решение отстранить даже молодежные и юношеские сборные от соревнований очень сильно подорвало авторитет УЕФА. Они открыли ящик Пандоры, потому что любая другая сборная может сказать: «Мы с русскими играть не будем».

Потом они вроде бы согласились нас допустить, а сейчас опять отказываются: это говорит о несостоятельности УЕФА.

Это организация, которая сегодня не может руководить европейским футболом. Это не организация, а какая-то амеба, аморфная медуза.

Это очень позорное решение УЕФА, которое вредит не только России, но, прежде всего, европейскому футболу и этой ранее уважаемой организации», — сказал Наумов.