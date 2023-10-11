Продал мотоцикл ради протеза: на что идет Костомаров в новой жизни

Олимпийский чемпион Роман Костомаров ради приобретения протезов на руки был вынужден продать спортивный мотоцикл. При этом фигурист рассказал, что государство возместит ему затраты на протезирование, и признался, что хочет еще выйти на лед, чтобы порадовать зрителей. Хореограф Илья Авербух, в свою очередь, отметил, что о полноценном выступлении чемпиона Игр речи не идет.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, который перенес несколько операций по ампутации конечностей, планирует установить протезы на руки уже предстоящей зимой. Sport24 со ссылкой на свой источник сообщил, что немецкая фирма, которая изготовила для фигуриста ножные протезы, поможет и с руками, однако пока верхние конечности не готовы к постоянному протезированию. Впрочем, это не мешает Костомарову использовать пробные протезы: в начале октября он поделился видео, на котором механической рукой пишет слово «мама».

Костомарову будут установлены бионические протезы, и на пресс-конференции форума Innofood фигурист признался, что их установка стоит очень дорого, однако государство в скором времени должно возместить все затраты.

«Есть разные системы компенсации. Мы пошли по системе, чтобы быстрее было, — через кредит. Это быстрее компенсируется. Можно было ждать компенсацию напрямую. Все компенсируется государством», — рассказала супруга Костомарова, призерка Олимпийских игр Оксана Домнина.

«Как нам говорили, в течение месяца — двух месяцев компенсируется, — добавил Костомаров. — Это очень дорогостоящие «игрушки», — и на ногах, и на руках.

Все равно цены немножко шокируют. Продал японский мотоцикл Yamaha: это чудо техники Японии, это спортбайк, а стоит как моя рука. Как?! Такие цены. Я очень рад и благодарен, что государство все-таки поддерживает и такие дорогостоящие вещи компенсирует.

Я, может, и способен все это оплатить, но поддержка государства очень важна, и, надеюсь, она распространяется не только на меня, но и на всех инвалидов, которые пострадали по той или иной причине. Это было бы правильно и здорово. Знаю, что в регионах процесс компенсации более долгий».

Впервые после ампутации Костомаров вышел на лед в конце августа, представ перед зрителями в Сочи в рамках шоу серебряного призера Олимпийских игр и хореографа Ильи Авербуха «Письма любви». Фигурист появился перед публикой вместе со своей супругой и сорвал бурные овации. В пресс-службе шоу после этого сообщили, что Костомаров и дальше будет появляться в шоу. Впрочем, о полноценном выступлении фигуриста на льду сейчас речи не идет — об этом заявил сам Авербух.

«Мы с Ромой все время вместе и поддерживаем связь. Он уже принимал участие в нашем шоу в Сочи.

Речь идет только о выходе с нами на лед. Не надо додумывать — он не будет полноценно кататься. Мы продолжаем дальше работать.

В 2024 году планируется большой гастрольный тур. Будем вместе в этом большом пути. Роман — часть моей семьи и мы вместе переживаем то, что выпало на его долю», — приводит слова хореографа Sport24.

При этом сам фигурист во время пресс-конференции заявил о своем желании вернуться на лед. Костомаров рассказал, что еще не тестировал новые коньки, и отметил, что сложность заключается в их подборе, поскольку стопа у него больше не родная, а карбоновая.

«Нужно подобрать еще ботинки, коньки и подстроиться как-то под нынешний протез, поскольку без голеностопа фигурное катание — это достаточно проблематичная вещь. Все тонкие элементы, которые ты можешь исполнять на льду, достигаются благодаря многолетним тренировкам и многолетней работе тех мышц, которые непосредственно я потерял. Это процесс не быстрый.

Я попробую обязательно. Вряд ли я буду так же кататься, как раньше, но для того, чтобы выйти на лед и порадовать себя и тех зрителей, которые будут видеть, конечно же, нужно ждать. Это состоится», — заявил Костомаров.

В начале января 2023 года фигурист был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Чемпион попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО), после чего он долгое время находился на ИВЛ.

Осложнения, вызванные заболеванием, привели к развитию гангрены, из-за которой врачи были вынуждены провести ряд операций по ампутации: фигурист лишился обеих голеней, кисти одной руки и пальцев — на другой. 6 июля Костомаров был выписан из больницы в Коммунарке, где провел 175 суток.