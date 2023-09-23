«Я заплакал, не знал, что делать»: Костомарову грозит новая операция

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров откровенно рассказал о своем заболевании и о восстановлении после ампутации конечностей. Он уже перенес 16 операций. Его супруга Оксана Домнина сообщила, что может возникнуть необходимость нового медицинского вмешательства, несмотря на это, спортсмен намерен вернуться на лед.

Фигурист Роман Костомаров, перенесший ампутацию конечностей, не устает радовать поклонников новыми видео, где показывает, как адаптируется к жизни с протезами. Однако подробности его пребывания в больнице до сих пор были неизвестны. В эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ Костомаров впервые рассказал, как оказался в больнице и что испытал, когда узнал, что ему предстоит ампутация.

В начале января 2023 года фигурист был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на аппарате искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Позднее его перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). В процессе лечения Костомарову ампутировали обе стопы, кисть правой руки и пальцы левой. 6 июля врачи выписали спортсмена из больницы.

Симптомы болезни

В интервью спортсмен рассказал, что сначала заболела его супруга, фигуристка Оксана Домнина. В новогоднюю ночь у нее была температура 39,5°C. Костомаров допустил, что заразился от нее и состояние усугубилось, когда в праздничные дни он выступал в шоу.

«Врач был на катке. Но я приходил только за обезболивающими. Числа 8-го я говорю: «Поеду, соберемся с ребятами». Мы ходили в баню, купались в проруби.

Я попарился, залез в прорубь. Когда поехал домой, начал кашлять нон-стоп. <…> Решили вызвать «скорую». Сделали мазки, послушали — все нормально. Но сказали, что надо ехать в больницу, чтобы провести обследование. Я помню палату, где лежит много людей. Дальше ничего не помню», — вспоминает Костомаров.

«Доктора постоянно просили пошевелить пальцами»

Спортсмен долгое время находился на аппаратах, поддерживающих жизнеобеспечение, из-за этого стал развиваться некроз периферийных сосудов.

«Помню свои черные кисти, согнутые пальцы. Ноги опухшие и черные, как будто я их подвернул и сломал раз восемь, ужас. Помню, доктора постоянно просили меня пошевелить. Я пытался двигать ими, но эти обугленные пальцы уже не двигались. Где-то в кистях что-то мог сделать, а сами пальцы не двигались.<...>

Я не осознавал ужаса, пока главный врач Коммунарки Денис Николаевич [Проценко] не сказал, что нужно мое согласие, чтобы ампутировать стопы ног и кисти рук. Тянуть нельзя, нужна срочная операция. Я заплакал, не знал, что делать. Это не только очень больно, — это изменило мою жизнь, она стала другой. Более тяжелой, мягко говоря.

Но я понимал, что другого выхода нет, и дал согласие», — признался спортсмен.

«Самый ужасный сон казался мне явью»

Во время лечения Костомарова погружали в медикаментозную кому. Он рассказал о снах, которые видел в это время, и о том, в какой момент осознал, что выжил.

«Самый ужасный сон казался мне явью. Я на даче, на дорожке, в одежде, и смотрю на себя со стороны, метров с пяти. Стою в шапке, а рядом кто-то меня снимает. И происходит следующее: когда спичку поджигаешь, она быстро [сгорает].

И так же происходит со мной, я складываюсь пеплом, а шапка падает на ботинки. Смотрю со стороны, нахожусь в полном ужасе, мурашки бегут. А секунд через 30-40 происходит то же самое, но в обратном порядке — от ботинок до шапки, и я опять стою.

Понимаю, что меня записывали, но не помню, кто снимал на телефон. Потом в сознании сказал Оксане, что на телефоне есть ужасные фото и видео. А она на меня посмотрела и сказала, что никакого видео нет», — поведал фигурист.

Он также рассказал, что дважды в его снах появлялся глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и награждал его. «Вешал мне медаль, с бронежилетом клал автомат в кровать, и был значок Героя России», — сообщил Костомаров.

Угроза новой операции

Глава центра анестезиологии-реаниматологии больницы в Коммунарке Дмитрий Костин заявил, что фигурист перенес 16 больших операций. По его словам, лечением спортсмена занимались лучшие специалисты в своих областях:

«Мы были совершенно честны перед Романом и его близкими, когда сообщили о необходимости ампутировать стопы.

Роман стойко это принял, сразу проводить ампутацию всех конечностей было нельзя, шли этапные операции. Всего было 16 больших операций, каждую перевязку можно было также считать за операцию».

По словам жены фигуриста, существует вероятность еще одной операции:

«Тогда врачи боролись за каждый миллиметр. Когда по стопам пошла гангрена, их сразу убрали. Сначала правую кисть ампутировали. За левую боролись до самого конца. И сейчас, может, еще потребуется операция на ладони».

Несмотря ни на что, спортсмен намерен вернуться к полноценной жизни, насколько это возможно.

«Я поставил цель адаптироваться к новой жизни и максимально натренироваться. Чтобы чувствовать комфортно себя с тем, что имею. А там жизнь покажет. Я надеюсь, что еще выйду на лед. Как будет получаться? Я не знаю. Но я точно знаю, что выйду», — уверен фигурист.