«Несгибаемый русский характер»: раненным в СВО бойцам посоветовали брать пример с Костомарова

Глава ОКР Станислав Поздняков заявил в интервью, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, которому после пневмонии ампутировали стопы и часть пальцев на руках, станет примером для пострадавших в спецоперации на Украине российских бойцов.

Станислав Поздняков, возглавляющий Олимпийский комитет России (ОКР), в интервью агентству ТАСС назвал фигуриста Романа Костомарова примером для бойцов Российской армии, получивших травмы и увечья во время специальной военной операции на Украине.

«Для меня, как и для многих, стало большим облегчением то, что Роман выжил в борьбе с недугом. Вся страна болела и переживала за него. Уверен, даже больше, чем когда Костомаров был спортсменом. Ну а то, с каким мужеством он сейчас восстанавливается, является настоящим примером спортивного и человеческого мужества», — подчеркнул глава ОКР.

— Роман — пример не только для тех, кто любит фигурное катание, но и для всех людей, которые попали в сложные обстоятельства, связанные со здоровьем. И будет примером для всех тех наших ребят, которые участвовали в СВО и получили ранения.

Он настоящий олимпийский чемпион с русским несгибаемым характером».

10 января 2023 года Костомаров попал в реанимацию из-за двусторонней пневмонии. До этого фигурист активно выступал на новогодних ледовых шоу на открытом воздухе в -20 °C, несмотря на высокую температуру, что едва не привело к летальному исходу.

Врачи долго боролись сначала за жизнь, а потом за здоровье Костомарова.

В результате долгого нахождения в медикаментозной коме у 46-летнего спортсмена начался некроз, что привело к ампутации обеих стоп, а впоследствии и пальцев на обеих руках.

В конечном счете олимпийский чемпион пошел на поправку, а после выписки из больницы начал активно работать на протезах над своей физической формой. 22 августа Костомаров впервые появился на публике после болезни, выйдя на лед во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи и сорвав овации зрителей.

Спортсмен продолжает работать над тем, чтобы преодолеть как физические, так и психологические последствия болезни, постоянно делясь переживаниями с подписчиками в своих соцсетях.

«Если бы не было никого рядом, то жить не хотелось бы. Особенно оставшись в таком состоянии. Это абсолютно меняет твое отношение ко всему. Я поездил на инвалидном кресле. Тем более я не могу сам крутить колеса. Я лишился всего, что нужно для жизни, — рассказал Костомаров в эфире НТВ. — Больница и кома полностью выбивают из колеи. Появляются пролежни. Ты теряешь очень сильно в весе. Ты не можешь поднять голову с подушки, руку приподнять, свою обрубленную ногу… Но ты знаешь, что дома тебя ждут дети. И я не хочу приехать туда на коляске.

Я сразу сказал, что иду домой только на протезах. Не хочу, чтобы дети видели меня слабым. Да, я инвалид. Но хочу прийти домой на ногах».

Бывшая партнерша Костомарова в танцах на льду Татьяна Навка уже заявила, что в декабре планируется появление Костомарова в качестве одного из артистов в ее ледовом шоу по случаю юбилея Ильи Авербуха.

Костомаров завоевал золото на Олимпийских играх в Турине-2006 в паре с Навкой. Эта пара доминировала в мировом фигурном катании, начиная с сезона-2003/04.

За три сезона российский дуэт выиграл практически все турниры, в которых принял участие, лишь раз оставшись вторыми на одном из этапов серии Гран-при. При этом на счету пары Навки и Костомарова за этот период три победы в финалах Гран-при, три титула чемпионов России, столько же побед на чемпионатах Европы и два золота чемпионатов мира.

Венцом и финальной точкой их спортивной карьеры стали Олимпийские игры в Турине, где танцевальный дуэт одержал уверенную победу.

После завершения выступлений Костомаров, как и его партнерша, вернулся из США, где они тренировались, в Россию и стал постоянным участником ледовых шоу на Первом канале. Также он начал актерскую карьеру, снявшись в телесериале «Жаркий лед» и двух полнометражных художественных фильмах.