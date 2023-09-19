Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Давайте без русских»: посол World Skate рассказал о дискриминации россиян в Европе

Посол World Skate Вдовин: россиян не пустили на турнир по просьбе мэрии Монпелье

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент Федерации скейтбординга России и посол Международной федерации этого вида спорта (World Skate) Илья Вдовин в интервью «Газете.Ru» рассказал, как россиян не пустили на престижный турнир в Монпелье под давлением местных властей.

«На ряд коммерческих международных соревнований россиян по-прежнему допускают. В прошлом году наши ребята выступали в Чехии, во Франции. Но где-то политическое давление слишком серьезно или же просто местные чиновники страхуются от возможных неприятностей и нападок.

Например, всемирно известная серия FISE не смогла позвать россиян на свое основное мероприятие в Монпелье, хотя мы дружим с организаторами много лет.

Исполнительный директор FISE Оливье Паскаль (участник нашего первого турнира Grand Skate Tour в 2019 году в Нижнем Новгороде) хотел видеть россиян, но мэрия Монпелье сказала «Давайте-ка обойдемся без русских».

Естественно, получая основное финансирование от этой мэрии, они были вынуждены согласиться», — сказал Вдовин.

Ранее сообщалось, что выступавший за сборную России американец не будет допущен на Игры.

Все новости на тему:
Хроника
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях