«Давайте без русских»: посол World Skate рассказал о дискриминации россиян в Европе

Президент Федерации скейтбординга России и посол Международной федерации этого вида спорта (World Skate) Илья Вдовин в интервью «Газете.Ru» рассказал, как россиян не пустили на престижный турнир в Монпелье под давлением местных властей.

«На ряд коммерческих международных соревнований россиян по-прежнему допускают. В прошлом году наши ребята выступали в Чехии, во Франции. Но где-то политическое давление слишком серьезно или же просто местные чиновники страхуются от возможных неприятностей и нападок.

Например, всемирно известная серия FISE не смогла позвать россиян на свое основное мероприятие в Монпелье, хотя мы дружим с организаторами много лет.

Исполнительный директор FISE Оливье Паскаль (участник нашего первого турнира Grand Skate Tour в 2019 году в Нижнем Новгороде) хотел видеть россиян, но мэрия Монпелье сказала «Давайте-ка обойдемся без русских».

Естественно, получая основное финансирование от этой мэрии, они были вынуждены согласиться», — сказал Вдовин.

Ранее сообщалось, что выступавший за сборную России американец не будет допущен на Игры.