«Бежать как можно скорее»: легенда «Спартака» Титов призвал молодых игроков уезжать из России

Легендарный полузащитник «Спартака» Егор Титов призвал молодых футболистов «бежать» в зарубежные клубы. В беседе с «Газетой.Ru» экс-тренер красно-белых Валерий Гладилин согласился с футболистом, однако ветеран ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что подобные высказывания недопустимы.

Бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов в интервью Sport24 призвал молодых футболистов уезжать в зарубежные клубы при первой возможности. Он подчеркнул, что в России игроки прекращают развиваться.

«Надо убегать, если есть возможность! Бежать как можно скорее. Потому что у нас нет прогресса. Мы все видим, как сильно упал уровень нашего чемпионата с отъездом иностранцев», — заявил Титов.

Легендарного спартаковца поддержал экс-тренер красно-белых Валерий Гладилин. В комментарии «Газете.Ru» он пояснил, что лишь таким образом молодые игроки могут прогрессировать.

«Это никакой не побег. Просто игроки, которые растут в мастерстве, должны играть в более сильных чемпионатах. Наш чемпионат, к сожалению, не входит в топ-5 — спорно даже, входит ли он в десятку.

Конечно, нужно играть в сильных зарубежных клубах. Наш чемпионат сейчас упал в классе, и для того, чтобы сборная команда и сами игроки росли, надо играть в сильных лигах.

Я полностью поддерживаю Титова и всегда придерживался этой позиции. Должна быть конкуренция — тогда будет рост. Здесь, в тепличных условиях, индивидуальное мастерство игроков не будет расти», — считает Гладилин.

Куда податься россиянам?

Специалист также обратил внимание на то, что стремиться нужно именно к пяти ведущим чемпионатам — английскому, немецкому, французскому, итальянскому или испанскому. По его словам, другие первенства российским игрокам стоит рассматривать разве что в качестве трамплина в более сильные лиги.

«Условные Греция или Венгрия? Нет, это не то. Если есть перспектива там вырасти и двинуться дальше, такой вариант можно рассмотреть. Каждый исходит из своей карьеры — может быть, оттуда получится перейти в более сильный чемпионат.

Промежуточный вариант возможен, но сильных чемпионатов — пять, их все знают. Вот туда должны стремиться наши игроки, — и чтобы они могли выступать в стартовом составе, а не выходить на замену.

Вот это и будет рост нашего футбола», — резюмировал Гладилин.

«Бежать? Ни в коем случае»

Не согласился с Титовым ветеран ЦСКА Владимир Пономарев. Он подчеркнул, что в определенном возрасте футболисты могут уезжать за рубеж, но призывы «бежать» недопустимы.

«Нужно ребят держать до тех пор, пока их не пригласят в хорошую команду. Я придерживаюсь мнения, что ребята воспитываются в нашей футбольной школе — значит, какую-то часть времени они должны посвятить клубу, который их воспитал. В 23-24 года можно уходить, если тебя приглашают.

«Бежать»? Ни в коем случае. Как так? Шоу-бизнес бежит — пускай бегут. А куда бежать футболистам? Сначала пусть вырастут, потом их пригласят в приличную команду — и пожалуйста, поезжай и играй.

Как молодые побегут, кто их туда возьмет? За это нужно деньги платить. Теннисисты уходят за границу, там играют, нанимают себе тренеров и повышают мастерство. Кто будет платить за футболистов? Папа с мамой? Пусть они играют здесь до 23 лет, повышают уровень, а потом — да на все четыре стороны, разве кто-то не пускает?» — сказал Пономарев.

Знаменитый футболист сравнил высказывания Титова со словами главного тренера сборной России Валерия Карпина, который ранее также призвал российскую молодежь ехать за границу. Пономарев, назвавший Карпина предателем родины, подчеркнул, что нет разницы, кто выступает с такими призывами — ветеран или тренер сборной:

«Все равно, кто это говорит, но у тренера сборной больше ответственности. Главный тренер национальной команды не должен такие вещи говорить.

Он должен стараться повышать уровень клубных академий — вот это была бы его классная работа: приходить, наблюдать, как работают команды, как воспитываются футболисты в разных возрастах. Вот что Карпин должен делать как тренер сборной, это было бы нормально».