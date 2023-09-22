«Есть 21 день, чтобы оспорить»: WADA оставило в силе санкции против России

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оставило в силе отстранение Российского антидопингового агентства (РУСАДА), так как сочло невыполненными несколько поставленных для этого условий. Российские спортсмены по-прежнему не смогут выступать под своим флагом, а страна не будет принимать международные соревнования.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало ряд заявлений в отношении России, главным из которых стало подтверждение несоответствия РУСАДА антидопинговому кодексу.

На заседании исполкома WADA в китайском Шанхае обсуждали проблему российского спорта, остающегося вне мировой спортивной системы не только из-за санкций, связанных со спецоперацией на территории Украины, но и из-за несовершенства российского спортивного законодательства.

«Исполком WADA последовал рекомендациям независимого комитета по соответствию утвердить новые последствия и условия восстановления РУСАДА, которое уже не соответствует кодексу из-за несоответствий государственного законодательства, выявленных в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года и не устраненных до настоящего времени, — сказано в опубликованном пресс-службой Всемирного агентства заявлении.

— РУСАДА имеет 21 день с момента получения официального уведомления о новых последствиях и условиях восстановления, чтобы оспорить решение WADA».

Представители WADA также отметили, что российские спортсмены не смогут выступать под своим национальным флагом, а страна не получит международных соревнований в качестве организатора, пока условия соответствия не будут выполнены.

«Флаг Российской Федерации не будет развеваться на региональных, континентальных чемпионатах и чемпионатах мира. Флаг Российской Федерации не будет развеваться на Олимпийских и Паралимпийских играх до тех пор, пока условия восстановления не будут соблюдены, — говорится в пресс-релизе.

— Российской Федерации не будет предоставлено право проведения региональных, континентальных и мировых чемпионатов, которые организовывают крупнейшие спортивные федерации, до выполнения условий восстановления».

Кроме того, в WADA заявили, что у России есть время до конца календарного года, чтобы внести свой ежегодный членский взнос в размере $1,263 млн. Российская Федерация является одной из восьми стран, которые ежегодно вносят повышенные суммы взноса, являющиеся системообразующими для функционирования Всемирного антидопингового агентства. Остальные семь стран свои финансовые вопросы за 2023 год уже закрыли.

«У России есть время до конца года, чтобы внести свой ежегодный взнос. Мы будем стремиться сотрудничать с соответствующими органами власти, чтобы обеспечить своевременное внесение всех взносов», — сообщила пресс-служба организации.

Также отчитались в WADA и о работе по базе данных LIMS Московской антидопинговой лаборатории, которую международные эксперты получили в свое распоряжение в 2019 году.

«Тем временем продолжается рассмотрение дел, возбужденных в результате изъятия WADA данных и проб из московской лаборатории. К настоящему моменту по 218 делам были вынесены обвинительные приговоры и применены санкции. Еще по 63 делам были предъявлены обвинения, по многим другим делам продолжаются активные разбирательства», — говорится в отчете Всемирного антидопингового агентства.

Ситуацию уже прокомментировала генеральный директор Российского антидопингового агентства Вероника Логинова, считающая, что РУСАДА не получило статуса соответствия незаслуженно.

«Замечания в ходе аудита заключались в том, что некоторые пункты нашего законодательства не соответствовали кодексу WADA. Основной документ нашей деятельности – положение антидопинговых правил, они полностью соответствуют международным правилам, — цитирует Логинову РИА Новости.

— Наша позиция – РУСАДА не должно отвечать за законодательство, федеральный закон – не наша компетенция. Мы не согласны с тем, что это критическое несоответствие, я не вижу причин нас не восстанавливать.

Но у нас ситуация такая, что в рамках аудита выявлено критическое несоответствие, с которым мы не согласны. WADA настаивает, что оно должно быть разрешено, мы за взаимодействие, но не восстанавливать нас из-за этого – этот вопрос надо обсуждать. Мы отправили свое несогласие».

Логинова также заявила, что в РУСАДА рассматривали возможность подачи заявления для рассмотрения в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), однако агентство остановила необходимость оплатить все судебные издержки, часть которых не прописана в регламентирующих документах четко.

«На этом мы должны поставить точку. Нам сказали, что направят некое письмо с позицией WADA, ждем его. После этого будем рассматривать все варианты решения проблемы вплоть до обращения в CAS», — подчеркнула Логинова.