«Антидопинговая система провалилась»: в США раскритиковали CAS за дело Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) 26 сентября начнет рассматривать дело российской фигуристки Камилы Валиевой. Спортсменка требует признать себя невиновной в нарушении антидопингового законодательства и вернуть ей золото чемпионата России — 2022. Американский фигурист Винсент Чжоу раскритиковал CAS за недопуск членов сборной США до слушаний в качестве наблюдателей и заявил, что в российском фигурном катании допинг применяется повсеместно.

Российская фигуристка Камила Валиева готовится отстаивать свои права в Спортивном арбитражном суде — 26 сентября CAS начинает рассмотрение ее дела. При этом до процесса не допустят в качестве наблюдателей представителей сборной США. Американский фигурист Винсент Чжоу раскритиковал CAS за это решение, заявив, что процесс касается его страны напрямую, а также обвинив российское фигурное катание в повсеместном применении запрещенных препаратов.

«Мы просили возможность наблюдать за процессом, но нам ответили, что суд CAS является конфиденциальным. Получается, что он закрыт даже для тех, кого он затронет напрямую.

Открытое и прозрачное слушание очень помогло бы спортсменам понять мотив принимаемого решения. Прозрачность укрепила бы веру в глобальную антидопинговую систему.

Моей команде достались пустые коробки без медалей, а это значит, что мировая антидопинговая система провалилась», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Global Athlete.

При этом Чжоу настаивает на том, что случай Валиевой не является единичным. По его словам, в США «осознают», что среди российских фигуристов допинг распространен повсеместно. Спортсмен подчеркивает, что ответственность за это лежит на Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), которое в прошлом уже «провалилось».

«Валиева и ее партнеры не оказались бы в такой ситуации, если бы Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и CAS сделали свою работу и отстранили бы Россию от мирового спорта.

Но безынициативность спортивных чиновников так и не подтолкнула Россию к реформам.

Последствия теперь пожинают как российские спортсмены, так и все остальные», — убежден Чжоу.

О положительной допинг-пробе Валиевой стало известно во время Олимпиады в Пекине. Фигуристка сдала положительный тест на триметазидин 25 декабря 2021 года во время чемпионата России, однако результат пришел с большим опозданием, — к тому моменту она уже приняла участие в командном турнире на Олимпиаде и завоевала золото. В итоге спортсменке разрешили принять участие и в личном первенстве Игр, где она из-за стресса допустила два падения и заняла лишь четвертое место.

WADA требует дисквалифицировать Валиеву на четыре года. ISU настаивает на аналогичном наказании, но в качестве альтернативы допускает двухлетнее отстранение с 25 декабря 2021 года с аннулированием всех результатов с этого момента. Таким образом, фигуристка должна потерять золото чемпионата России, а вся национальная сборная рискует лишиться победы в командном турнире Олимпиады-2022.

Ранее, в январе 2023 года, Дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК) РУСАДА оправдал Валиеву, поскольку не нашел доказательств ее вины либо халатности и признал прием триметазидина несчастным случаем (фигуристка настаивала, что небольшая доля вещества попала в ее организм из таблеток дедушки).

Основываясь на этом, ДАК постановил отнять у Валиевой только медаль чемпионата России, на котором была сдана злополучная допинг-проба. Однако ISU, WADA и само РУСАДА подали апелляции в CAS на это решение.

CAS из соображений конфиденциальности не стал называть адвоката, который будет представлять интересы российской фигуристки Камилы Валиевой на сентябрьских слушаниях. Заседание пройдет в закрытом режиме в Лозанне 26, 27 и 28 сентября, а 29 сентября назначено резервным днем. Российская спортсменка даст показания в режиме видеоконференцсвязи. Решение будут принимать трое арбитров: американец Джеффри Мишкин, француз Матьё Мезоннёв и председатель Джеймс Дрейк из Великобритании.

«Валиева добивается от CAS признания того, что РУСАДА не доказало нарушение антидопинговых правил, и требует восстановить ее результаты на чемпионате России по фигурному катанию — 2022.

В качестве альтернативы она добивается решения о том, что в произошедшем нет ее вины или халатности или, что важнее, что нарушение правил не было преднамеренным. Соответственно, срок дисквалификации должен составлять не более двух лет и никакие результаты не должны быть аннулированы», — поясняет пресс-служба CAS.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков не верит в то, что будет принято справедливое решение по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом он заявил РИА Новости.

«Я уже об этом говорил: в настоящий момент система спортивного правосудия претерпевает негативные изменения.

С моей точки зрения, рассчитывать на справедливость спортивного арбитража приходится все меньше и меньше»,

— сказал Поздняков.

Сама Валиева в ожидании разбирательств продолжает выступления. 16 сентября на контрольных прокатах сборной России Камила представила короткую программу под блюз I See Red. В произвольной программе Валиева выступила в образе супергероя комиксов Marvel Черной Пантеры.

Говоря об испытаниях, которые она перенесла, спортсменка заявила, что события, произошедшие на Олимпийских играх — 2022, сделали ее осознаннее и взрослее, перевернули ее жизнь. Ее слова приводит официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Все, что ни делается, к лучшему. Я стараюсь придерживаться этого. Просто потому, что негатив всегда легче найти, а позитивные моменты — сложней.

И этому надо учиться. Это очень помогает в жизни. Если научишься во всем находить позитив, то жизнь станет лучше и интереснее», — заявила Валиева.

После контрольных прокатов было объявлено, что фигуристка выступит на этапах Гран-при России в Москве и Казани. Этап в Москве пройдет с 24 по 27 ноября. Казанский этап будет проходить с 10 по 13 ноября.