«Нельзя наказывать детей»: УЕФА допустил Россию до юниорских турниров

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) частично снял отстранение российских сборных от международных соревнований, допустив к ним все юношеские национальные команды страны для игроков в возрасте до 17 лет. При этом отстранение взрослых и молодежных сборных России остается в силе до окончания Специальной военной операции на Украине.

«Дети не должны страдать»

УЕФА опубликовал ряд решений после очередного заседания своего исполнительного комитета, куда входят 20 членов. Значительная часть документа посвящена России, и главной новостью стала возможность для мужской и женской сборных страны для игроков до 17 лет вернуться к международным соревнованиям.

В опубликованном релизе сначала отмечается, что УЕФА был первым международным спортивным органом, отреагировавшим в феврале 2022 года на начавшийся на Украине конфликт. Тогда Россия была лишена права проведения финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, мужская и женская сборная страны были сняты с отборочных турниров на чемпионат мира, в результате чего подопечные Валерия Карпина не сыграли в стыковом турнире, где должны были сразиться с Польшей, а в случае победы оспорили бы путевку в Катар у победителя матча Чехия – Швеция.

Кроме того, российские клубы были отстранены от дальнейшего участия в еврокубках, что больно ударило по московскому «Спартаку», пробившемуся в плей-офф Лиги Европы из сложнейшего квартета с английским «Лестером», итальянским «Наполи» и польской «Легией».

Теперь же исполком УЕФА подчеркивает, что «нельзя наказывать детей», а потому возвращает юношеские сборные России (U-17) в международные соревнования. При этом использование национальной символики будет ограничено, а свои домашние матчи команды смогут проводить только на нейтральной территории.

«УЕФА понимает, что дети не должны быть наказаны за действия, ответственность за которые лежит только на взрослых. УЕФА убежден, что футбол всегда должен посылать сигналы мира и надежды, — говорится в пресс-релизе организации. — Особенно огорчает, что из-за продолжающегося конфликта целое поколение лишено возможности соревноваться на международном уровне. По этим причинам Исполнительный комитет УЕФА решил вернуть российские команды младших возрастов в соревнования».

Россию введут в отбор к юношеским Евро

Отдельно новость прокомментировал и президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин.

«Запрещая детям участвовать в наших соревнованиях, мы не только не признаем и не поддерживаем фундаментальное право на их глобальное развитие, но и напрямую дискриминируем их. Предоставляя им возможность играть и соревноваться со сверстниками со всей Европы, мы инвестируем в светлое будущее и поколение, которое, как мы надеемся, станет более способным и ярким», — подчеркнул глава УЕФА.

Интересно, что и мужская, и женская юношеские сборные теперь выступят в отборочных турнирах к чемпионату Европы – 2024, хотя жеребьевки там уже были проведены.

В мужском турнире команды разбиты на 13 подгрупп, в каждой из которых есть по четыре участника. Очевидно, что российская юниорка будет добавлена в один из квартетов. Отборочный цикл пройдет с 27 сентября по 5 ноября, а финальная стадия будет сыграна с 20 мая по 5 июня в следующем году на Кипре.

В женском отборочном турнире также по четыре команды в группах, но они разбиты на уровни А и В. Более сильные команды поборются за место в финальной стадии чемпионата Европы, а те, кто послабее, – за выход на уровень А в следующем цикле.

«Очень позитивное решение»

Для «Газеты.Ru» ситуацию прокомментировал знаменитый российский тренер Гаджи Гаджиев, работавший с клубами Премьер-лиги, а ныне являющийся президентом махачкалинского «Динамо».

«Считаю, что это очень важный, очень позитивный момент для наших сборных. Любая подвижка в сторону смягчения отношений – снижение давления, санкций разных, порой бестолковых – она в нашу пользу. Мальчишкам из юношеских сборных надо играть, и очень хорошо, что они теперь допущены до международных турниров, — подчеркнул Гаджиев.

— Конечно, это подспорье. Понятно дело, что без соревнований высокого уровня сложнее достигнуть своего максимального результата. Помимо тренировок, обязательно должны быть хорошие соревнования, чтобы вырасти в квалифицированного футболиста».

При этом специалист не видит ничего неожиданного в том, что взрослая сборная России по-прежнему отлучена от международного футбола:

«Мне кажется, что в этом ничего неожиданного нет, и как-то по-другому сказать УЕФА не может, поскольку на решения этой организации, как и на решения Международного олимпийского комитета, влияют политические события. Хоть мы и говорим, что спорт вне политики, на самом деле он внутри политики уже давным-давно».

Также прокомментировал заслуженный тренер ситуацию с возможным переходом в Азию, вопрос по которому все еще не закрыт.

«Думаю, не закрывают, поскольку все равно санкции остаются, и неизвестно, когда все эти события закончатся. А отношусь я к переходу спокойно. Главное, чтобы было принято верное решение. А это зависит от того, насколько точно будет оценена ситуация. Она непростая, сложная, потому что уйти из Европы – не значит, что в Азии у тебя будет все окей. К примеру, та же самая Япония, как Польша, скажет, что мы не хотим играть. Может же быть такое, верно?! Поэтому анализ так долго и идет, а Российский футбольный союз не принимает поспешного решения. Слишком много «но», слишком много вопросов, — считает Гаджиев.

— Аналогичных ситуаций в прошлом не было, зацепиться не за что. Если бы были прецеденты, можно было бы сказать, что мы решим вот так, потому что так правильно. А сейчас для нас все новое, неизведанное. Переходить в Азию можно и нужно будет, если у нас будет сразу прямой доступ ко всем официальным соревнованиям. В этом случае мы сможем стать участниками чемпионата мира и сыграть там в том числе со всеми странами, кто не хотят с нами сейчас играть в Европе».