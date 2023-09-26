Тренер «Зенита» Тимощук подал в суд на Украинскую ассоциацию футбола и требует вернуть все титулы

Рекордсмен по количеству матчей за сборную Украины, тренер «Зенита» Анатолий Тимощук оспорил в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) лишить его всех титулов за то, что он не выступил с публичным осуждением СВО. CAS официально зарегистрировал иск. Юрист Анна Анцелиович заявила «Газете.Ru», что Тимощук может надеяться на успех, если суд не найдет в позиции УАФ юридической подоплеки.

Тренер петербургского «Зенита» украинец Анатолий Тимощук обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с иском об отмене решения Украинской ассоциации футбола лишить его всех титулов на родине. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

«В производстве CAS находится дело по обжалованию Анатолием Тимощуком решения органов осуществления футбольного правосудия УАФ.

Сейчас Украинская ассоциация футбола работает над подготовкой позиции по данному делу. Дата заседания CAS по этому вопросу будет установлена отдельно.

Напомним, КДК УАФ запретил Анатолию Тимощуку осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и т.п.) пожизненно (за поведение, которое вредит репутации футбола и УАФ); лишил Анатолия Тимощука всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины; рекомендовал центру лицензирования УАФ принять соответствующие меры по отзыву (лишению) тренерской лицензии Pro-UEFA Анатолия Тимощука и поручил администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по лишению Анатолия Тимощука всех государственных наград и почетных званий.

Анатолий Тимощук обжаловал данное решение в Апелляционном комитете УАФ.

АК УАФ в удовлетворении апелляционной жалобы Тимощуку отказал в полном объеме, оставив действующим решение КДК УАФ»,

— говорится в заявлении.

CAS официально зарегистрировал иск Тимощука.

«Арбитражное разбирательство продолжается», — приводит ТАСС заявление пресс-службы суда.

Экс-капитан сборной Украины, рекордсмен по числу игр за национальную команду — 144 матча — Тимощук был лишен не только спортивных титулов на родине. В марте 2022 года Луцкий городской совет депутатов лишил спортсмена звания почетного гражданина города, так как он не выступил с публичным осуждением спецоперации России.

А в январе 2023 года он был внесен в санкционный список Украины как лицо, которое «оправдывает и признает законной» СВО. Санкции предполагают блокировку активов, полное прекращение коммерческих операций, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.

Спортивный юрист, руководитель спортивной практики агентства «Клевер Консалт» Анна Анцелиович высказалась о шансах Анатолия Тимощука оспорить решение УАФ о лишении его титулов. Она заявила «Газете.Ru», что оценивать шансы сложно, не зная всех нюансов дела, однако ранее CAS неоднократно отменял подобные решения, если не находил в них юридической подоплеки.

«Я не знаю, на что они ссылались, когда лишали его титулов. Но CAS будет рассматривать исключительно юридическую составляющую — были ли основания для таких действий. Политическая мотивация CAS не особенно интересует. Если УАФ обосновала это решение, это одно дело. Если оно политическое, — другое.

Но было много случаев, когда CAS отменял подобные решения, говоря, что там нет юридической подоплеки.

Оценить, есть она в этом деле или нет, я, к сожалению, не могу», — сказала Анцелиович.

Анатолий Тимощук — один из самых титулованных игроков в истории украинского футбола. Его первой профессиональной командой стала луцкая «Волынь», а после он перешел в донецкий «Шахтер», за который провел 326 матчей, — больше, чем за какой-либо другой клуб в карьере. В составе «горняков» он трижды стал чемпионом Украины, столько же раз завоевал национальный Кубок и один раз выиграл Суперкубок страны.

В 2007 году Тимощук перешел в «Зенит» и стал одним из творцов главного достижения в истории сине-бело-голубых: он помог российской команде выиграть Кубок, а затем и Суперкубок УЕФА.

Выступления на международной арене привлекли внимание к Тимощуку в Европе, и в 2009 году он перешел в мюнхенскую «Баварию», за которую в общей сложности провел 132 матча. В его послужном списке — два титула чемпиона Германии и столько же побед в немецких Кубке и Суперкубке.

А в 2013 году он стал одним из немногих футболистов с постсоветского пространства, выигравших Лигу чемпионов.

После «Баварии» Тимощук вернулся в «Зенит», а в 2017 году завершил карьеру в казахстанском «Кайрате». Тогда же он получил тренерскую лицензию и уже в марте вновь присоединился к сине-бело-голубым, но на этот раз — в качестве ассистента главного тренера. В этой должности он работает в клубе до сих пор, и за прошедшие шесть лет при содействии Тимощука «Зенит» пять раз выиграл Российскую премьер-лигу, завоевал Кубок и четырежды — Суперкубок страны.