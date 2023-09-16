«Приходил на тренировки с перегаром»: Костомаров рассказал о своем предательстве

Фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и его супруга, фигуристка Оксана Домнина в ледовом гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи, 29 августа 2023 года

Фигурист Роман Костомаров стал героем программы «Секрет на миллион» на НТВ. Он рассказал об эмоциях от победы на Олимпиаде и назвал предательством свой уход в пару к Татьяне Навке. Тренер спортсмена Александр Жулин признался, что молился за Романа, пока тот был в больнице, а также вспомнил о проблемах олимпийского чемпиона с алкоголем.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров предстал перед публикой в программе «Секрет на миллион». В эфире он рассказал о самых ярких и волнительных моментах своей карьеры. Так, он вспомнил об эмоциях, которые испытал от победы на Олимпийских играх в 2006 году в паре с Татьяной Навкой.

«Когда я вообще что-то яркое испытываю, у меня идут мурашки. Когда играет гимн и стоишь на пьедестале, то идут мурашки по всему телу. Внутренний восторг и какая-то гордость, глубокий выдох за годы, за проделанную работу. Какое-то самоудовлетворение, но в то же время огромное опустошение.

Ты выжат как лимон. Это эйфория, но в то же время ты пустой»,

— сказал Костомаров.

До Навки Роман катался в паре с Екатериной Давыдовой. Спортсмен констатировал, что уход в пару к Навке был непростым и для него самого, и для Давыдовой. Он признал, что этот шаг был сродни предательству, и за него он потом просил прощения у матери Екатерины, своего первого тренера — Лидии Караваевой.

«Это было очень непростое решение. Я очень долго привыкаю к людям, поэтому поначалу я не соглашался... К тому же, как встать с Таней. Она на тот момент уже известная спортсменка... Но приходится выбирать ради карьеры.

Жесткий вид спорта у нас, танцы на льду, фигурное катание. Приходится предавать людей...

С Катей потом мы не общались, с 98 года, когда я уехал, и до чемпионата мира-2005. Потом на банкете за все попросил прощения у Лидии Караваевой. Это было до слез, и сейчас накатывает», — не стал скрывать Костомаров.

В передаче принял участие и бывший тренер фигуриста Александр Жулин. Он признался, что когда Роман находился в больнице, он молился за своего подопечного и друга.

«Переживал — это не то слово. Я никогда не замечал, чтобы Рома к своему здоровью относился халатно.

Когда эта история случилась, я звонил Тане, она сказала по секрету, что Роме дают 2% на, что он вообще выживет.

Я стал ходить по церквям, крестился и желал Ромке, чтобы он вышел, то, что он сейчас сидит передо мной живой — это чудо и счастье», — поведал Жулин.

Специалист также раскрыл, каким Костомаров был в тренировочном процессе. По словам наставника, в определенный момент фигурист испытывал проблемы с алкоголем.

«Из проблем был только алкоголь. Рома пару раз приходил на тренировку с перегаром.

В какой-то момент мне это надоело, и я установил штрафы. 100 долларов сначала, потом 200 и так дальше. Когда он заплатил 800, это был уже предел. Не знаю, откуда он брал эти деньги, мы особо не побеждали, наверное, занимал. Но когда выиграли медаль чемпионата мира, я ему все эти деньги вернул», — заключил Жулин.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на аппарате искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). В процессе лечения Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук. 6 июля врачи выписали фигуриста из больницы.