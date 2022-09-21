«Иностранцы уехали от нас народными послами России. Они расскажут, что русские — отличные люди»

Посол Международной федерации скейтбординга (World Skate), президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин в интервью «Газете.Ru» рассказал, как ему удалось этой осенью провести в Москве крупный международный турнир Grand Skate Tour с участием спортсменов из 28 стран, включая американскую легенду Пэта Даффи. По словам Вдовина, иностранные атлеты остались в восторге от мероприятия и вернулись к себе домой «народными послами России». Также Вдовин сообщил, что Международная федерация мечтает вернуть Россию на соревнования и лишь из-за давления со стороны МОК вынуждена откладывать этот вопрос.

— Как прошел Grand Skate Tour — 2022?

— Круто! Этот формат еще в прошлом году доказал свою жизнеспособность. Мы действительно угадали с концепцией — сделать соревнование, которое является больше чем просто соревнованием.

Grand Skate Tour — это и крутой турнир с очень широкой географией участников; и образование, которое переходит в развлечение (edutainment); здесь есть и креативная часть — лекции по фотографии и видеосъемке, потому что в скейтбординге это важно; есть и история — мы открыли на ВДНХ Музей скейтбординга СССР.

Атмосфера на Grand Skate Tour была уникальная. На наше мероприятие приехали иностранцы из 28 стран, и все было наэлектризовано энергией единомышленников, которые, даже не зная языков друг друга, находили способы пообщаться и передать заряд эмоций.

Мы уже слышали от коллег из ВДНХ и из департамента туризма города Москвы, что, возможно, это мероприятие станет ежегодным. Так что через год можем встретиться на том же месте в тот же час.

Только уже хочется пригласить участников не из 28 стран, а из 50. Я человек амбициозный.

Кстати, в этом году к нам искренне хотели приехать спортсмены из Латвии, несмотря на все сложности. Но мы сами предложили им подумать дважды, не будет ли у них каких-то проблем. Их могли там «отменить» или создать какие-то другие трудности.

Но в любом случае репутация у Grand Skate Tour сложилась очень хорошая.

К тому же скейтбординг — это самый короткий путь к олимпийской медали. Для тех родителей, которые хотят воспитать ребенка чемпионом, это отличный вариант.

В лыжах надо заниматься 15 лет, а потом ребенок, может быть, попадет на какой-то крупный чемпионат.

В скейтбординге спортсмены попадают на ЧМ уже в восемь-девять лет, покатавшись всего три года перед этим.

— Дети исполняют на скейтборде точно такие же по сложности трюки, что и взрослые?

— Да. В нашем виде спорта пока нет никаких ограничений по возрасту для попадания на крупные международные старты. Это уникальная ситуация.

Говорят, что когда-нибудь ограничения появятся, но пока что у Международной федерации (World Skate) есть проблемы поважнее.

Например, то, что сейчас проводится очень мало соревнований, и отбор на Олимпийские игры в Париже — 2024 выглядит не очень серьезным.

По дисциплине «стрит» в этом году было одно соревнование, а по дисциплине «парк» — ни одного. Международная федерация с удовольствием отдала бы нам какие-то турниры, если бы не то давление, которое на нее оказывают извне.

Но у меня есть ощущение, что, когда спортивная оттепель настанет, мы будем одними из первых, кто сразу начнет проводить международные соревнования и участвовать в них. Возможно, Grand Skate Tour станет отборочным турниром к Олимпиаде. Почему нет?

С таким малосодержательным планом отборочных соревнований к Парижу-2024 надо срочно будет что-то делать. И в этом наш шанс.

— На Grand Skate Tour — 2022 приехал американская легенда скейтбординга Пэт Даффи, который читал лекцию другим спортсменам. Насколько сложно было уговорить его прилететь из США?

— Сложности сейчас понятные. Люди слышат очень много о России и не могут разобраться в этом потоке.

Но Пэт, как настоящий скейтер, был готов к риску и согласился приехать. Пять лет назад он уже был у нас на мероприятии в Москве. Мне кажется, что все зарубежные спортсмены уедут отсюда маленькими послами России в свои страны. Будут такие «народные послы России», которые расскажут всем, что на самом деле у нас все хорошо, мы нормально живем.

На мой взгляд, Grand Skate Tour — это важное мероприятие с точки зрения коммуникации и правильного месседжа о том, что Россия открыта для всех. Может быть, у нас есть недружеские государства, но у нас нет недружеских народов.

К нам приезжают не просто профессиональные спортсмены, для которых существуют только соревнования и пьедестал как свет в конце тоннеля. К нам приезжают неформальные лидеры мнений молодежи. И их месседж достаточно прямо будет говорить о том, что Россия не какая-то плохая страна и что русские — отличные люди.

Эти ребята расскажут миру правду о том, кто мы такие.

— Это расскажет в США и легенда скейтбординга Пэт Даффи?

— Может, ему не все можно сейчас запостить в соцсетях без того, чтобы не подвергнуться какой-то травле. Но на личном уровне в любом случае здорово иметь такого человека в союзниках.

Он может сказать: я был в России, вам все врут (улыбается). Это тоже важно для нас.

— Какие у вас ожидания от Олимпиады-2024 в Париже? Есть ли шанс, что наши спортсмены смогут туда отобраться и что нас к тому времени допустят до международных стартов?

— Мы могли и в Токио отобраться. Наш Саша Гусев, которому сейчас 14 лет, был в шаге от того, чтобы пробиться в топ-20 спортсменов, которые попадали на Олимпиаду по итогам двухлетнего отбора. Однако на последнем турнире он получил перелом и не смог пройти — не хватило считаных баллов. Так что со спортивной точки зрения мы уже подобрались к Олимпиаде.

Главное, чтобы нас допустили к участию и чтобы соревнования по скейтбордингу проводились. Потому что в этом году мы серьезно недосчитались турниров. И это нас волнует.

— Изначально российских скейтбордистов допустили до участия в международных турнирах — об этом сообщалось в марте. Однако уже в апреле World Skate поменяла свое решение.

— Конечно, это стало удивлением для меня, потому что с самого начала мы видели, что Международная федерация хочет пойти по пути наименьших санкций, и сильно радовались этому. Были даже приятно удивлены. Одно дело, когда люди обнимаются и высказывают свою любовь только на словах, и совсем другое, когда происходит поддержка по факту.

У нас уже был такой опыт, когда мы подавали документы на участие в деле РУСАДА против WADA. Мы тогда стали единственной спортивной федерацией из России, которая получила письмо поддержки от международной федерации.

Нас-то за что наказывать? Мы еще ни разу не были на Олимпиаде, а нас за допинговые грехи других видов спорта подвергают санкциям.

Нас и сейчас хотят видеть в Международной федерации.

Как выразился президент World Skate, «мы слишком маленькие, чтобы быть в авангарде, но мы видим свое будущее с Россией». Он сказал, что с ним провели очень жесткий разговор: мол, все встали в ряд и вы вставайте. Иначе будут последствия.

— В других видах спорта некоторые атлеты меняют гражданство, чтобы участвовать в международных соревнованиях. У вас нет опасений, что российские скейтбордисты начнут покидать страну?

— Это не совсем наш случай. Сейчас в сборной России можно по пальцам одной руки пересчитать спортсменов, которые точно могут попасть на Олимпиаду. Помимо Маши Ожиговой и Саши Гусева, это наш американский член сборной — Ивон Мартинез.

Он с 2019 года выступает за сборную России, причем мы даже не оформляли ему гражданство: у него мама русская, поэтому у него изначально было два паспорта.

Ивон сам вышел на нас через Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) и сказал: «Привет, ребята! Я хочу выступать за сборную России». Сейчас он здесь, в Москве, и за прошедшие две недели выиграл Спартакиаду сильнейших спортсменов России в обеих олимпийских дисциплинах скейтбординга.

У него явно есть шансы побороться за попадание на Олимпиаду, но Ивон не собирается переходить в сборную США. Он сейчас в Москве, хотя ему в комментариях пишут разные вещи.

Знаю, что планировалась съемка с одним из брендов, и спонсоры попросили Ивона не слишком подсвечивать свое местоположение. Сказали, что в ином случае могут принять какие-то меры. Но он продолжил постить Stories из Москвы.

Мне кажется, что все понимают, насколько то, что говорят в Америке, мало общего имеет с правдой. Наверное, Ивон чувствует, что здесь правды больше.

— Он переехал в Россию?

— Он живет в Америке и тренируется там, но, например, сейчас пробудет в Москве почти два месяца — до середины октября, когда мы проведем чемпионат России. До этого была пандемия, перемещения по миру были сложными, но он все равно приезжал сюда.

Ивону очень нравится в России. Он потихонечку учит русский. К нему приехала его бабушка из-под Петербурга — смотреть на его выступления на турнире.

— В конце хотела немного поговорить о футболе, поскольку вы являетесь почетным председателем РФСО «Локомотив». Однако вы упоминали, что не были особо связаны с футболом.

— Да, РФСО «Локомотив» — это массовый спорт для всех железнодорожников. Поэтому с футболом мы связаны только тем, что даем бренд клубу по лицензионному договору.

Футбол — это, к сожалению, самая бессмысленная трата денег, которая может быть. С очень низким КПД (смеется). В нашей стране.

— Почему именно в нашей стране так?

— Потому что у нас это гонка бюджетов. Никакого смысла в этом нет. Когда наши команды были бедными, они играли намного лучше, чем когда они стали богатыми. И наши футболисты стремились попасть в Европу и играли в престижных клубах. Сейчас это напоминает спектакль про борьбу нанайских мальчиков.

— Позвольте тогда вопрос про любительский футбол. В этом сезоне две команды блогеров «Амкал» и «2 DROTS» допустили до участия в Кубке России. Вы поддерживаете эту идею?

— Я думаю, что это приближает к людям наш футбол, бесконечно далекий от обычного человека. Внутрь футбола сейчас никогда не попадет обычный человек, потому что это закрытая система.

По этой причине мне кажется, что проект соревнований для блогеров может оказаться намного интереснее для зрителя, чем соревнования многих клубов, которые существуют просто потому, что здесь всегда была команда или потому, что какой-то начальник любит футбол.