«Правила это допускают»: Россию могут навсегда лишить Паралимпиад

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что Международный паралимпийский комитет (IPC) на Генассамблее организации постарается пожизненно приостановить членство ПКР. В комментариях «Газете.Ru» депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что не считает это возможным, а юрист Анна Анцелиович заметила, что конституция IPC это допускает, но будет сложно набрать достаточно голосов.

Международный паралимпийский комитет готовится навсегда приостановить членство Паралимпийского комитета России. Об этом сообщил глава ПКР Павел Рожков.

«МОК (Международный олимпийский комитет. — «Газета.Ru») заявил о запрете нашей олимпийской сборной участвовать в Азиатских играх. Оргкомитет Азиатских игр общий, сейчас они думают, что могут сделать в этой ситуации с паралимпийцами.

IPC уcпокоитьcя не может, 27 cентября в Бахрейне будет проходить повторная генеральная аccамблея, как они заявляют, они лучше подготовятcя, чтобы уже навcегда приоcтановить членcтво ПКР.

Мы активно работаем c Минcпортом, МИД и юридичеcкими организациями, чтобы очень доcтойно cебя предcтавить на этой аccамблее. Надеемcя на те позитивные cдвиги, что проиcходят в Азии и Африке, что cможем на cамом деле дать в Бахрейне бой иcполкому IPC», — приводит слова Рожкова РИА Новости.

В мае ПКР через трибунал IPC добился своего восстановления в правах и в августе подал заявку на участие в Паралимпийских играх, которые пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года в Париже. Соревнования пройдут на тех же площадках, которые перед этим предполагается использовать для летних Олимпийских игр. Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова не верит, что пожизненное отстранение российских паралимпийцев возможно. Она заявила «Газете.Ru», что этот вопрос будет решаться на голосовании членов Генассамблеи.

«Уверена, что навсегда это невозможно. Ограничения они введут — отстранят еще на какое-то время. Но что навсегда — не верю в это.

И прошлое голосование, когда приостанавливали наши полномочия, показали, что не все однозначно, перевес-то был не такой и большой.

И неизвестно, как это голосование пройдет. Надо понимать, что решение точно не будет единогласным.

Мы в ожидании, и не факт, что будет так, как они хотят. Много стран нас поддерживает. Они же специально это делают, особенно через паралимпийцев. Одно дело — олимпийцы, понятно: ребята себя везде найдут. А за паралимпийцев у нас всегда двойная гордость, которая очень объединила страну. Их стали показывать, люди их стали видеть по телевизору. А когда появились паралимпийские соревнования, мы стали их видеть и понимать, что они настоящие герои с потрясающими судьбами. И на Западе не нравится, что страна гордится этими людьми, они хотят, чтобы у нас все плохо было. И они хотят показать, что, если паралимпийцы не будут участвовать в соревнованиях, мы их бросим — а это не так.

Наша задача — показать Западу, что это неважно, едут они на Игры или не едут, внутри страны мы все равно поддерживаем паралимпийский спорт на высоком уровне»,

— сказала Журова.

Парламентарий также высказалась о проведении альтернативных соревнований для паралимпийцев. Она напомнила, что опыт организации подобных турниров у России уже есть, сейчас же цель заключается в том, чтобы сделать соревнования международными.

«Мы тоже можем организовать подобные соревнования, для нас это правильно. В ряде дисциплин видов спорта — например, в спорте слепых, — требуются определенные классификационные вещи, которые дают категорию. И всегда только иностранные врачи могли давать эту категорию для международных стартов. Такая система есть и у нас, и она будет приниматься на наших соревнованиях. Соответственно, и иностранные спортсмены смогут выступать у нас.

На Всемирных Играх Дружбы выступят олимпийцы, но можно провести аналогичные соревнования и для паралимпийских спортсменов. Они же вообще первые, кто столкнулся с самыми большими проблемами отстранения от международных соревнований.

Их в полном составе не допустили до Игр в Рио-де-Жанейро, и для них в России делали альтернативные соревнования.

А сейчас разговор о том, чтобы к нам приехали не только, скажем, белорусы, но чтобы были полноценные международные соревнования», — считает Журова.

Спортивный юрист, руководитель спортивной практики агентства «Клевер Консалт» Анна Анцелиович заявила, что пожизненное лишение членства ПКР в IPC действительно возможно. Однако она усомнилась, что члены Генассамблеи проголосуют за это.

«Конституция IPC предусматривает возможность исключения национального паралимпийского комитета, если за это проголосует квалифицированное число участников Генассамблеи — это не 50%, а две трети голосов.

И причины могут быть разные, включая решение на усмотрение членов, которые считают, что такое решение может быть оправдано.

Так что попытка может быть предпринята, но практически я считаю, что это сложно будет сделать. Это не управляющий совет, а Генассамблея, высший орган, который состоит из всех членов IPC, и собрать две трети голосов — тяжелая работа. Во-вторых, кроме паралимпийского спорта, нигде не было попытки исключить членство на постоянной основе — этого не делал Международный олимпийский комитет; World Athletics, бывшая IAAF даже восстановила членство российской легкой атлетики; ни в биатлоне этого не было. Где-то членство приостановлено, но о полном исключении речь не идет. Поэтому, мне кажется, будет достаточно сложно убедить членов IPC, что надо настолько поразить в правах ПКР», — сказала Анцелиович.

Также юрист подчеркнула, что даже в случае принятия решения о пожизненном приостановлении членства оно может быть оспорено. Она обратила внимание, что ПКР уже выигрывал подобные дела, и не имеет значения, идет речь о временном отстранении или пожизненном.

«Апелляция возможна. Все решения, особенно такие важные, подлежат оспариванию. И даже если бы это не было предусмотрено конституцией IPC, это бы предусматривалось законодательством — IPC находится в немецкой юрисдикции — можно было бы обратиться в суд общей юрисдикции Германии и попытаться оспорить решение.

Ранее ПКР оспаривал приостановление членства, и успешно. Апелляционный трибунал IPC уже отменял такое решение, так что тут вопросов нет.

В любом случае, апелляционная процедура предусмотрена. Нет никакой разницы, идет речь о приостановлении членства временном или пожизненном. Есть механизм, который предусмотрен для всех подобных решений», — сказала Анцелиович.

В свою очередь, Павел Рожков разъяснил свои слова о возможном пожизненном отстранении. Он признался, что высказался на эмоциях, добавив, однако, что действительно не исключает такой вариант. В интервью «Спорт-Экспрессу» он пообещал, что ПКР будет всеми возможными способами отстаивать слова своих спортсменов.

«Варианты событий после генеральной ассамблеи разные. Могут исключить, могут опять приостановить наше членство, пока мы не поменяем свою позицию, могут принять санкции по отношению к ПКР, но в то же время допустить российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе без членства нашего комитета. Тоже такой исход возможен.

Мои слова о том, что наше членство навсегда будет приостановлено, — это эмоции. ПКР свою позицию менять не будет. Поэтому нас могут надолго отстранить, до тех пор, пока исполком IPC не изменит свое мнение.

Но мы все равно будем продолжать всеми законными юридическими способами бороться за права наших спортсменов и права Паралимпийского комитета России.

В мире проходят серьезные изменения, поэтому у нас есть надежда, что члены МПК — национальные паралимпийские комитеты Африки, Азии и Латинской Америки, а также некоторые международные спортивные федерации на генеральной ассамблее в Бахрейне могут все-таки нас поддержать больше. Потому что на прошлой Генеральной ассамблее нам немного не хватило для положительного для нас решения — совсем чуть-чуть», — заключил Рожков.