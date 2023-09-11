«Новак, что ты до сих пор здесь делаешь?» Медведев и Джокович подвели итоги финала US Open

Даниил Медведев и Новак Джокович подвели итоги противостояния в финале US Open. Медведев рассказал о своем падении в третьем сете и признался, что сыграл хуже, чем в полуфинале против Карлоса Алькараса. Джокович извинился за то, что испортил Даниилу годовщину свадьбы, и объяснил, почему после матча надел футболку с Коби Брайантом. Известная теннисистка Анастасия Пивоварова в комментарии «Газете.Ru» разобрала матч, подчеркнув, что Медведев допускал слишком много ошибок.

Россиянин Даниил Медведев в финале Открытого чемпионата США не смог переиграть серба Новака Джоковича, уступив в трех сетах. Во второй партии Даниил был близок к тому, чтобы переломить ход игры, но проиграл тай-брейк и не смог навязать борьбу титулованному оппоненту. Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу Новака, эта победа на турнире Большого шлема стала 24-й в его карьере.

«У меня 20 титулов, у тебя 24 победы на турнирах Большого шлема»

На корте после окончания встречи теннисисты обменялись дружескими подколами. Медведев припомнил, как взял верх над Джоковичем в США двумя годами ранее, и поздравил оппонента с очередным титулом.

«В первую очередь, у меня вопрос к Новаку: что ты до сих пор здесь делаешь?

Мои поздравления тебе и твоей команде. У меня неплохая карьера, 20 титулов. А у тебя — 24 турнира Большого шлема, круто. На самом деле удивительно, что я смог победить Новака в финале турнира Большого шлема, я бы сказал, что это вершина моей карьеры. Если бы не было его и Надаля… Но это невозможно. Я провел против них пять финалов и выиграл только один», — констатировал Даниил.

«Если бы я знал о твоей годовщине свадьбы, результат мог быть иным»

Новак, в свою очередь, выразил уверенность, что российский теннисист еще не раз станет триумфатором на Больших шлемах. Он также извинился, что испортил Даниилу празднование годовщины свадьбы.

«Не сомневаюсь, что ты еще не раз победишь на турнирах Большого шлема. Даниил, ты — большая личность. Оставайся собой в твоих празднованиях и высказываниях, мне это очень нравится.

Извини за этот результат, поздравляю тебя и твою жену с годовщиной свадьбы — если бы я знал об этом заранее, возможно, результат был бы иным»,

— сказал серб.

«Я сыграл хуже, чем против Алькараса»

На послематчевой пресс-конференции Медведев подробно высказался о своей неудаче. Он подчеркнул, что должен был выигрывать второй сет, тогда игра могла бы сложиться иначе. Россиянин пообещал сыграть лучше в следующий раз. По его словам, этот матч сложился хуже, чем полуфинал с испанцем Карлосом Алькарасом.

«Конечно, я сыграл чуть хуже, чем с Алькарасом, особенно в первом сете. Во втором я играл уже похожим образом, начался армрестлинг. Но если я хотел выиграть матч, мне нужно было выигрывать второй сет.

Матч против Карлоса был одним из лучших в моей жизни, это сложно повторить.

Да, я старался, и во втором сете с Новаком мне удалось сыграть на другом уровне — но этого оказалось недостаточно», — признал Даниил.

Он также высказался о своем падении в третьем сете. Медведев заметил, что ничего не почувствовал, хотя у него мелькнула мысль, что он мог получить повреждение. Но, подчеркнул он, на корте ему необходимо было решать другие задачи.

«Мы много говорили с Коби Брайантом о духе победителя»

Новак после матча ответил на вопрос, почему он надел футболку с изображением легендарного баскетболиста Коби Брайанта. Он рассказал, что это дань памяти выдающемуся спортсмену и другу.

«Я еще несколько дней назад подумал о том, чтобы надеть эту футболку, но никому об этом не говорил.

Коби был моим близким другом, мы много рассуждали о том, что такое дух победителя.

Когда я восстанавливался после травм, он был одним из тех, на кого я мог положиться. И его гибель ранила меня. Его стойкость и боевой дух продолжают жить, и сегодня я это почувстовал», — заключил Джокович.

«Медведев может гордиться выходом в финал US Open»

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в комментарии «Газете.Ru» разобрала финал US Open, обратив внимание, что Медведев допустил много невынужденных ошибок. Она выразила мнение, что россиянину не хватило стабильности в этой игре.

«Медведеву не хватило стабильности, Джокович очень хорошо играл по счету. Он допускал легкие ошибки, но это не происходило в важные моменты игры. А Медведев, к сожалению, позволял себе невынужденные ошибки, и из-за этого у Джоковича было преимущество.

Видно, что Джоковичу, скорее всего, не хватит выносливости и сил, чтобы играть четыре-пять сетов. У Даниила была главная задача в том, чтобы растянуть игру, и за счет выносливости, за счет долго матча у него мог быть шанс обыграть Джоковича.

Но, к сожалению, в первых партиях он в нужный момент не собрался.

Джокович благодаря опыту знал, в какой момент как нужно сыграть, и матч для него получился достаточно легким.

Я ожидала большего накала страстей. Тем более розыгрыши были по 30 ударов, изматывающие, но все равно качества игры не хватило для финала. Например, матч Медведева с Алькарасом мне понравился гораздо больше, там действительно были страсти и теннис высокого уровня.

Даня хорошо себя показал, у него была удачная серия перед US Open, были непредсказуемые поражения. К счастью, он смог это переломить и показать очень достойное выступление на US Open.

Финал — это тоже большое достижение. Он смог выжать из себя максимум.

Не скажу, что он находился в суперформе, но тем ценнее победа, даже если учитывать, что ему меняют игру и могло быть не столь комфортно играть. При этом он воспользовался возможностями, чтобы выйти в финал.

Не скажу, что его ждали в этом финале — скорее, все ждали финала Джоковича с Алькарасом. Но Медведев совершил сенсацию, обыграл Алькараса, и думаю, что для себя он показал максимальный результат и должен этим гордиться. Это хороший результат для того, чтобы двигаться дальше», — резюмировала Пивоварова.