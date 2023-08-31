«Действительно стыдно»: пропавшая фигуристка впервые раскрыла причины побега

Фигуристка Алина Горбачева, которую сутки разыскивали в Москве, впервые обратилась к общественности. Она опровергла информацию о том, что тренер якобы «била ее головой об борт» и заявила, что просто пыталась «разобраться в чувствах». Дядя фигуристки уверен, что тренер скрывает от семьи важные обстоятельства исчезновения подопечной. А известный хореограф Бетина Попова заявила «Газете.Ru», что эта ситуация не должна глобально повлиять на карьеру Горбачевой, которая скоро выступит на прокатах вместе с Камилой Валиевой и другими звездами сборной России.

В начале недели российская спортивная общественность была взбудоражена новостью об исчезновении 16-летней фигуристки, чемпионки России среди юниоров Алины Горбачевой. Ее искали сутки и в итоге нашли невредимой в кинотеатре с мороженым в руках. После этого Алина записала несколько видеообращений, в которых заявила, что раскаивается в своем поступке.

«Мне очень трудно говорить об этой ситуации, но я искренне хочу поблагодарить всех, кто переживал и принимал участие в моих поисках.

Спасибо спасателям, поисковым службам, волонтерам, водолазам, спасибо моим коллегам фигуристам, болельщикам и, конечно, большое спасибо моим родным и близким людям.

Извините, что заставила вас переживать, только сейчас я понимаю, что мой поступок совершенно не вписывается в понятие «нормально». Ведь пока я переживала и пыталась разобраться в себе, своих мыслях и чувствах, вы все тратили время и силы на мои поиски», — сказала Алина в видео, которое она опубликовала в своем Telegram-канале в ночь на 31 августа.

Утром появилось еще одно видео — Горбачева сообщила, что возвращается к тренировкам. Она подчеркнула, что ей действительно стыдно за то, что произошло.

«Cейчаc иду на тренировку, в голове много разных мыcлей. В первую очередь, хочетcя поблагодарить тех, кто меня поддерживает.

И хочетcя обратитьcя к тем, кто в каждом моем cлове ищет подвох и неправду. Мне дейcтвительно cтыдно за cвой поcтупок.

Вчерашнее видео мне было нужно, чтобы выговоритьcя, cейчаc cтало гораздо легче», — заявила спортсменка.

Горбачева также опровергла информацию известного в мире фигурного катания блогера Елены Родиной о том, что ее якобы избивал тренер. Блогер выложила в своем Telegram-канале скриншот отправленного ей сообщения от анонимной фигуристки, в котором говорилось об издевательствах над Горбачевой, но никаких доказательств предоставлено не было.

«Когда у Алины не получался прыжок, ее били головой об борт, орали, какая она никчемная и что она дура. Я уверена, что Алина уже ненавидела своего тренера», — говорилось в сообщении.

«Отдельно хочу обратиться к горе-блогеру Елене Родиной и порекомендовать ей посмотреть предыдущие видео на моем канале на предмет наличия синяка на лбу», — ответила фигуристка на эти обвинения в адрес своего тренера.

Уже 16 и 17 сентября Горбачевой предстоит выступить на контрольных прокатах взрослой сборной России в московском дворце спорта «Мегаспорт». Несмотря на инцидент с пропажей, она попала в окончательный список Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) вместе с Камилой Валиевой, Софьей Акатьевой, Елизаветой Туктамышевой и другими звездами российского фигурного катания.

Сама Горбачева пообещала своим подписчикам, что будет снимать для них больше видео с тренировок, чтобы подготовиться к контрольным прокатам и «побыстрее отвлечься от ситуации».

Известная в прошлом фигуристка, а ныне — тренер и хореограф Бетина Попова считает, что инцидент не повлияет на карьеру Горбачевой. Она воздержалась от оценки ситуации, заметив, что спортсменка не завершала карьеру, а многие фигуристы порой выпадают из тренировочного процесса из-за травм на более долгий срок, а потом возвращаются на прежний уровень.

«Говорить относительно конкретно этой ситуации не имеет смысла, это неэтично и неправильно.

Но в целом я не вижу ничего критичного — она разве завершала карьеру? Нет. Все нормально, тем более, если верить ее словам, все в порядке.

Это никак не должно повлиять на спортивную составляющую. Бывают ситуации, когда люди выпадают из-за травм и на месяц, и на три, и ничего не случается. Если человек находит в себе мотивацию работать, он работает», — убеждена Попова.

Напомним, вечером 28 августа спортсменка покинула каток, на котором тренировалась под руководством Софьи Федченко, после чего ее никто не видел. Предположительно носки девушки обнаружили на пляже Покровской набережной, после чего водолазы искали тело в Москве-реке.

Вскоре выяснилось, что Горбачева покинула тренировку после ссоры со своим тренером, у которой проживала на протяжении семи последних лет, хотя мать спортсменки тоже переехала в Москву. Дело взял под контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Когда Горбачеву нашли, ее отвезли на допрос в Следственный комитет. Там девушка заверила, что у нее не было ни с кем конфликтов, но отказалась называть причину побега. Сотрудники СК передали Горбачеву под опеку ее матери.

Отец Алины, Дмитрий Горбачев, который регулярно поддерживает связь с тренером Федченко, рассказал об обстоятельствах исчезновения своей дочери в комментарии kp.ru.

«У Алины была незначительная травма примерно в июле. Она влияла на тренировки, и два меcяца дочь занималась в щадящем режиме.

До начала cезона оcталоcь немного времени. У Алины не вcе получалось. Поэтому вcе были на нервах.

Ссоры как таковой с тренером не было — просто нервы. Сейчас у дочери все хорошо. Она будет продолжать спортивную карьеру. Она очень этого хочет. С кем она будет жить, сейчас решается», — сказал Дмитрий.

В данный момент Горбачева, судя по всему, осталась жить в квартире с тренером и оттуда шла с утра на тренировку. Переходить к другому наставнику Горбачева тоже, по ее словам, не собирается. Остается надеяться, что наставница и ученица действительно уладили разногласия.

В интервью Sport24 по ходу сезона-2022/23 Федченко рассказывала, что Горбачева часто рубит с плеча и только потом думает о последствиях.

«Я учу ее, что ко всему нужно относиться спокойно и сначала тысячу раз подумать, потому что в противном случае могут быть последствия, которых ты не ожидаешь. В ее же характере скорее сначала сделать, потом подумать»,

— говорила Федченко, отмечая, что чаще всего Горбачева выходит из себя из-за неудач на тренировках.

«У нас еще ничего не произошло, но уже истерика: «Скоро соревнования!». Я спрашиваю: «И? Какая причина для волнения?». Она потом говорит: «Ну да, почему это я решила кипишевать? Я же на турнире только что выступала, и все было хорошо», — рассказывала Федченко.

Тренер согласилась взять к себе Горбачеву в девятилетнем возрасте, когда ей самой было 20. Фигуристка тогда переехала из Краснодара в Москву, и ей негде было жить.

Со временем мать спортсменки тоже обосновалась в Москве в собственной квартире, но не захотела переезжать в другой район (на противоположный конец города), где располагался тренировочный каток Горбачевой. Поскольку тратить четыре часа на дорогу каждый день было тяжело, девушка снова попросилась жить с тренером в съемной квартире в минуте ходьбы от катка. Та не отказала, а мать согласилась.

Сейчас отношения Федченко и Горбачевой напоминают связь между матерью и дочерью (сама фигуристка называет тренера «второй мамой»).

Федченко возила подопечную в отпуск в Дубай, на Мальдивы и Сейшелы, нанимала ей репетиторов по многим предметам, дарила дорогую технику, купила собаку, о чем рассказывала в интервью YouТube-каналу PROжизнь.

Однако дядя Горбачевой уверен, что тренер плохо обращалась с ребенком. По его мнению, девушка сбежала, потому что таким образом пыталась привлечь к себе внимание. Он также заметил, что тренер Федченко якобы предоставляла семье фигуристки неверную информацию о пропаже девушки.

«Тренера надо спрашивать, что она ей сказала такого, что девочка могла так поступить. Сначала она моей сестре сказала, что Алина пришла домой после тренировки, взяла паспорт и деньги и потом где-то потерялась. А по факту все было иначе. Она просто шла на тренировку к другому тренеру. И что-то кто-то ей написал, после чего она выключила телефон.

А тренер нам говорила совершенно другую информацию. Наверное, тоже испугалась, не думала, что это так далеко зайдет.

Алина, наверное, и добивалась, чтобы ее искали. Возможно, внимания не хватало», — приводит слова родственника спортсменки телеканал «360».