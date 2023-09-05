«Он ее не насиловал»: Вуди Аллен поддержал главу футбола Испании после громкого секс-скандала

Президент RFEF Луис Рубиалес целует Энни Эрмосо после финального футбольного матча женского чемпионата мира по футболу 2023 года между Испанией и Англией

Правительство Испании намерено добиться временного отстранения главы Королевской испанской федерации футбола (RFEF) за насильственный поцелуй футболистки Дженни Эрмосо во время празднования победы на женском чемпионате мира. Сам Рубиалес заявил, что будет отстаивать свою честь во всех инстанциях. Форвард мужской сборной Испании Альваро Мората от лица команды осудил поступок чиновника, однако Рубиалес получил неожиданную поддержку — за него вступился знаменитый актер и кинорежиссер Вуди Аллен.

Президент Королевской испанской федерации футбола Луис Рубиалес может временно покинуть свой пост из-за инцидента во время празднования победы сборной Испании на женском чемпионате мира. Он перед камерами схватил и поцеловал в губы футболистку национальной команды Дженни Эрмосо, и этот поступок вызвал шквал негодования среди мировой футбольной общественности. Редкие голоса в поддержку Рубиалеса остаются практически незамеченными на фоне критики.

Спортивный административный суд Испании (TAD) принял постановление о том, что скандальный поцелуй Рубиалеса с Эрмосо должен быть квалифицирован как «серьезное правонарушение».

Как пишет Marca, этого недостаточно для того, чтобы Высший совет по спорту (CSD) при испанском правительстве отстранил Рубиалеса от должности. Это было бы возможным, если бы TAD квалифицировал инцидент как «очень серьезное правонарушение».

Вместе с тем Международная федерация футбола (ФИФА) проводит свое расследование, и пока оно продолжается, Рубиалес не может занимать должность главы RFEF в течение 90 дней, так как он не ушел в отставку добровольно, а CSD не получил от независимых судей разрешение на отстранение функционера.

Испанское правительство намерено обратиться в TAD с просьбой о временном снятии Рубиалеса с поста — об этом заявил министр культуры и спорта Испании Микель Исета.

Если TAD пойдет навстречу, максимальный срок дисквалификации может составить два года.

Сам Рубиалес не оставил решение TAD без внимания. В соцсетях он выступил с заявлением, пообещав отстаивать свои интересы во всех возможных инстанциях. Чиновник подчеркнул, что уже признал свою ошибку и неоднократно за нее извинился. Помимо этого, он напомнил, что объяснился, изложив свою версию случившегося. Он заявил, что его действия были продиктованы эмоциями, при этом ни он, ни Эрмосо не испытали ни малейшего дискомфорта.

«Поцелуй произошел с согласия обеих сторон, это ясно из нежных объятий и прикосновения губ. Это лишний раз подчеркивается последовавшим за этим прощанием, выражавшимся взаимными нежными жестами. Уже представлены доказательства в виде заключения экспертов, документов, видеозаписей, они будут предоставляться и дальше», — написал Рубиалес.

Президент RFEF также выразил желание довести расследование до конца, сделав акцент на том, что для этого он продолжит сотрудничество с ответственными организациями, в том числе ФИФА. Рубиалес выразил обеспокоенность тем, что многие официальные лица, борющиеся за справедливость в спорте, настаивают на его дисквалификации.

«Все это время я испытываю беспрецедентное политическое линчевание и травлю в прессе — не только в Испании, но и в мире.

Одновременно я вижу, как растет поддержка со стороны простых людей на улицах и в соцсетях. <…> У TAD нет оснований квалифицировать мой поступок как «очень серьезное нарушение», и меня не могут временно отстранить, так что я продолжу защищаться, чтобы доказать истину. <…> Из соображений феминизма нельзя пытаться утопить мужчину или женщину без суда и следствия, равенство — это одинаковые права для всех, а правосудие применяется ко всем вне зависимости от пола. Политики и пресса обошлись со мной несправедливо, это не должно случиться с кем-то еще», — заключил Рубиалес.

Реакция самой Эрмосо на инцидент была противоречивой. Изначально Федерация футбола Испании сделала заявление от ее имени, где она якобы говорила о том, что это был «спонтанный взаимный жест из-за огромной радости». Футболистка утверждала, что у нее прекрасные отношения с президентом, который со всеми спортсменками национальной команды вел себя «выдающимся образом». Однако вскоре она выступила уже с осуждением Рубиалеса, декларируя, что никакого согласия на поцелуй не давала, а предыдущие слова ей приписали без ее ведома.

При этом, по информации Relevo, Рубиалес в самолете в присутствии всей команды просил Эрмосо записать на видео совместное заявление и сказать, что она была не против поцелуя. Девушка отказалась.

Испанская спортивная общественность продолжает порицать чиновника. Так, полузащитник «Интер Майами» Серхио Бускетс выразил полную поддержку Эрмосо, подчеркнув, что он в корне не согласен с поведением главы RFEF. Также от лица мужской сборной Испании выступил нападающий Альваро Мората.

«Мы сожалеем и выражаем солидарность с игроками женской сборной, чей триумф на чемпионате мира был испорчен. Мы осуждаем и заявляем, что считаем неприемлемым поведение господина Рубиалеса, оно не соответствует его положению.

Мы твердо придерживаемся спортивных ценностей. Испанский футбол должен пропагандировать уважение, вдохновение, инклюзивность и разнообразие и служить примером на поле и вне его пределов», — цитируют Морату испанские СМИ.

На фоне повального осуждения Рубиалеса находятся и те, кто его поддерживает. За это поплатился главный тренер женской сборной Испании Хорхе Вильда — по информации СОРЕ, он будет уволен за поддержку Рубиалеса. Более того, CSD намерен реструктурировать RFEF, чтобы в организации не осталось сторонников президента.

Едва ли что-то грозит знаменитому американскому актеру и кинорежиссеру Вуди Аллену, который неожиданно для многих занял сторону Рубиалеса. Он подчеркнул, что, с его точки зрения, чиновник не сделал ничего предосудительного.

«Да, этот поцелуй был неправильным, но он же не поджег школу. Ему нужно извиниться и идти дальше.

Они не прятались, он не подстерегал ее в темном переулке, он ее не насиловал, это был просто поцелуй друга. Что здесь плохого?

Так или иначе я не понимаю, почему человек рискует лишиться работы и быть наказанным за поцелуй», — приводит слова Аллена Daily Mail.

Стоит отметить, что сам режиссер стал фигурантом громкого секс-скандала. Его бывшая фактическая супруга — актриса Миа Фэрроу — обвинила Аллена в насилии над их приемной дочерью Дилан Фэрроу.

Режиссер решительно отрицает все обвинения. В данный момент он женат на другой своей приемной дочери — Сун-И Превен, которая младше его на 35 лет.