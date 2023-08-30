Испанскую футболистку обвинили во лжи о скандальном поцелуе после ЧМ и грозят отправить в тюрьму

Президент RFEF Луис Рубиалес целует Энни Эрмосо после финального футбольного матча женского чемпионата мира по футболу 2023 года между Испанией и Англией

Президент Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес, обвиненный в насильственном поцелуе футболистки Дженнифер Эрмосо, из-за отстранения от работы лишится заработной платы, €3 тыс. на аренду жилья, служебной машины и выданных гаджетов. Пока противники чиновника призывают его уйти в отставку, журналист Альвисе Перес опубликовал видео, опровергающее слова Эрмосо, и призвал отправить ее в тюрьму за клевету.

Цена скандального поцелуя

Президент Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес серьезно пострадает материально из-за 90-дневного отстранения, которое наложила на него Международная федерация футбола (ФИФА) за насильственный поцелуй футболистки после финала ЧМ.

Во время церемонии награждения после финала чемпионата, на котором испанская команда со счетом 1:0 одолела англичанок, впервые в истории став лучшей женской сборной мира, Рубиалес поцеловал ее капитана Дженнифер Эрмосо.

По данным El Mundo, санкции со стороны ФИФА приведут к тому, что президент RFEF лишится заработной платы за три месяца не только от самой федерации, но и от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), где занимает пост вице-президента.

При этом в RFEF он зарабатывает за год €371 тыс., а от УЕФА получает €250 тыс. Обе суммы указаны уже после уплаты налогов.

На этот срок Рубиалес лишится и выплаты в €3 тыс. от RFEF на аренду жилья и больше не сможет пользоваться служебной машиной с водителем, а также выданными ему ноутбуками, планшетами и смартфонами.

Все это происходит на фоне критики со стороны политиков и людей из мира футбола, давления и требований покинуть свой пост, от чего Рубиалес категорически отказывается, угрожая судом.

«Хочу, чтобы Эрмосо отправилась в тюрьму»

В дисциплинарном деле главы испанского футбола благодаря журналисту Альвисе Переса появились новые подробности, которые могут изменить ситуацию в пользу Рубиалеса.

Журналист опубликовал в соцсетях видеозапись из «чемпионского автобуса» сборной Испании, в котором присутствовал и Рубиалес. Видео снято после церемонии награждения, на нем футболистки, смеясь, скандируют слово «поцелуй», обращаясь к Рубиалесу и Эрмосо, на что президент RFEF говорит: «Мне стыдно». Эти кадры ставят под сомнение искренность позиции испанских спортсменок, массово объявивших об отказе выступать за национальную команду, если чиновник не покинет свой пост.

В комментариях к видео Перес обратился к капитану женской сборной:

«Давайте начнем, Дженни.

1. Почему ты хвасталась перед другими футболистками и со смехом позировала с мемом о твоем поцелуе с Рубиалесом?

2. Почему все твои партнерши по команде, которые сейчас в шоке, кричали вместе с тобой Рубиалесу «пусть поцелуются» в автобусе после того, как увидели этот «поцелуй»?

3. Почему ты в автобусе «в шутку» попросила Рубиалеса поцеловаться и рассмеялась, когда Луис сказал «нет, мне стыдно»?

Я не хочу, чтобы ты «говорила правду», потому что Испания уже знает ее сегодня. Я хочу, чтобы ты отправилась в тюрьму», — написал Перес.

Испанские СМИ сообщили, что Рубиалес отправил запись в ФИФА, пытаясь доказать, что показания Эрмосо, заявившей, что поцелуй случился без ее согласия и был ей неприятен, не соответствуют действительности.

Поцелуем заинтересовалась прокуратура

На этом фоне представители региональных федераций футбола Испании призвали Рубиалеса все-таки уйти в отставку, а президент Ла Лиги, организующей чемпионат страны по футболу в высшем дивизионе, Хавьер Тебас припомнил президенту RFEF и другие неловкие эпизоды с его участием.

«Недостойно принуждать игроков сборной и переводить внимание на них или их реакцию в самый разгар событий. Они не виноваты в том, что образ Испании был представлен Рубиалесом, — написал Тебас в Twitter. — Никакой оппортунизм или политическое лицемерие не оправдывают того, что образ Испании был представлен агрессивным мужчиной, который трогал свои гениталии, заставлял целоваться, таскал футболисток, как мешок...

Это не вопрос левых или правых, Рубиалес своим поведением унизил не только достоинство Дженни, но и достоинство Испании».

Прокуратура страны тем временем начала расследование данного инцидента на предмет наличия состава преступления на сексуальной почве и довела до сведения Эрмосо, что она может написать на Рубиалеса заявление.

Реакция футболистки на это, как и на выложенное журналистом видео, пока неизвестна.